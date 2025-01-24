23.01.2025, 17:41 42806
Для получения алиментов будут открывать специальные счета в Казахстане
В Нацбанке разработали соответствующий проект постановления
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Национальном банке Казахстана разработали проект постановления, которое вносит изменения в правила открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов и правила осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории РК.
В частности, согласно тексту сравнительной таблицы, в предлагаемой редакции правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов сообщается при открытии физическим лицам - резидентам Республики Казахстан - получателям алиментов текущего счета для зачисления алиментов клиент представляет в банк:
- документ, удостоверяющий личность получателя алиментов;
- заявление, содержащее назначение текущего счета;
- копию судебного акта о взыскании алиментов или нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов, заключенное в соответствии с Кодексом о браке.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Напомним, задолженность по алиментам в Казахстане составляет 14,6 млрд тенге.
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24.01.2025, 16:08 2851
Сулейменов: Доходы Нацфонда составили 4,5 млрд долларов в 2024 году
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Тимура Сулейменова и заслушал отчет об итогах реализации банком денежно-кредитной политики в 2024 году и планах монетарного регулятора на 2025 год, информирует Акорда.
Президент был проинформирован о ситуации в экономике и финансовой системе Казахстана, деловой активности, факторах инфляции, а также о мерах, принимаемых в целях стабилизации цен и достижения среднесрочной цели по инфляции в 5%.
По итогам 2024 года инфляция сформировалась в пределах прогнозного диапазона Национального банка и составила 8,6%. При этом, как сообщил Тимур Сулейменов, повышается внешнее инфляционное давление и сохраняются внутренние инфляционные риски.
Главе государства также была представлена информация о состоянии активов Национального фонда, золотовалютных резервов и ЕНПФ. В частности, в 2024 году доходы от управления активами Нацфонда составили 4,5 млрд долларов, или более 7,5%. Валовые золотовалютные резервы Нацбанка достигли 45,8 млрд долларов, увеличившись на 27,4%. Инвестиционный доход от управления пенсионными активами Единого накопительного пенсионного фонда составил 3,4 трлн тенге, а доходность превысила инфляцию более чем в 2 раза и достигла 17,8%.
Кроме того, Тимур Сулейменов рассказал о стабильной ситуации в банковском секторе, продолжении устойчивого роста депозитной базы, принимаемых мерах для обеспечения финансовой стабильности и планах по повышению эффективности макропруденциальной политики.
По итогам встречи глава государства подчеркнул важность стабилизации инфляции, продолжения тесной координации макроэкономической политики Национального банка и правительства, а также поставил ряд задач по деятельности Нацбанка.
24.01.2025, 14:42 8441
Сколько стоит оформить паспорт и удостоверение в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Как получить паспорт и удостоверение личности, напомнили в филиале госкорпорации "Правительство для граждан" Шымкента. Там также рассказали, сколько стоит оформление документов в 2025 году.
Для оформления паспорта и удостоверения личности необходимо обращаться в ЦОН, так как эти услуги недоступны онлайн. При этом услуга оказывается по принципу экстерриториальности - вы можете обратиться в любой центр обслуживания населения независимо от места прописки.
Если у вас истекает срок действия паспорта, его можно заменить за 1-2 месяца до окончания срока. Если вы обратились за новым паспортом после истечения срока действия старого, штрафы за просрочку не предусмотрены. Что касается удостоверения личности, штраф будет, если вы не получите новое удостоверение в течение месяца после окончания срока действия старого", - отметила PR-менеджер шымкентского филиала Алтынай Татаева.
В филиале напомнили, что в 2025 году размер месячного расчетного показателя (МРП) увеличился до 3932 тенге, в связи с чем изменились и госпошлины на изготовление документов.
За паспорт объемом 36 страниц нужно заплатить 8 МРП, что составляет 31 456 тенге, 48 страниц - 47 184 тенге соответственно. Цена детского паспорта - 4 МРП, т.е. 15 728 тенге. Госпошлина за изготовление удостоверения личности - 0,2 МРП, или 787 тенге", - уточнили в филиале.
Стандартный срок оказания услуги - 15 рабочих дней. При доплате можно ускорить процесс - от 1 дня до 3.
В филиале также отметили, что услуга по выдаче удостоверения личности и паспорта является одной из востребованных на сегодняшний день.
24.01.2025, 13:18 11391
Когда определят подрядчиков для строительства АЭС в Казахстане, ответили в Минэнерго
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве энергетики Республики Казахстан рассказали, когда станут известны имена поставщиков технологий для строительства атомной электростанции в Казахстане, передает корреспондент агентства.
Во главе с министром все потенциальные страны посетили, соответствующую работу ведем, был определен перечень вопросов, который мы вендорам поставили. Они сейчас обратную реакцию дают. Поэтому в конце первого полугодия будут подведены итоги этой работы и предварительные результаты будут объявлены", - ответил вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов.
По его словам, примерно в июне этого года потенциальный вендор будет определен. Решение будет приниматься на специальных комиссиях.
Накануне делегация Казахстана завершила серию визитов в рамках выбора технологий для строительства АЭС.
Напомним, в Казахстане рассматривается строительство атомной электростанции мощностью от 2 до 2,8 ГВт в Жамбылском районе Алматинской области.
6 октября 2024 года прошел республиканский референдум, на котором большинство граждан поддержали идею строительства АЭС.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил главе Минэнерго ускорить реализацию проекта по строительству АЭС в Казахстане. Возможно, для этого в стране будет создан международный консорциум. Президент также не исключил, что в стране будут построены еще две АЭС.
24.01.2025, 12:52 14821
Казпочта впервые вошла в топ-50 почтовых операторов мира
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Казпочта" впервые вошла в топ-50 почтовых операторов мира по рейтингу Всемирного почтового союза, сообщила президенту Касым-Жомарту Токаеву председатель правления Казпочты Асель Жанасова.
Она отчиталась об итогах деятельности компании за 2024 год, финансовом положении и перспективных направлениях развития.
По словам Жанасовой, за последние два года Казпочта добилась чистой прибыли и внесла в бюджет 45 млрд тенге налогов и пошлин.
Благодаря оптимизации логистических процессов объем почтовых отправлений вырос на 26%, включая 20 млн обработанных посылок, из которых 9 млн - международные. В ходе реализации проекта HomePost открыто 180 пунктов выдачи заказов в магазинах у дома, а в 2025 году их количество достигнет 1000. В рамках сотрудничества с YTO Express привлечены инвестиции в размере 50 млн долларов на модернизацию почтовой инфраструктуры", - сообщает Акорда.
Также глава Казпочты рассказала о внедрении инноваций для повышения качества услуг.
В частности, осуществляются проекты в сферах логистики и транзита совместно с компаниями Japan Post, Toshiba и Cainiao. Также продолжается развитие сервиса Keruen, обеспечивающего удобный доступ к международным маркетплейсам.
В партнерстве с турецкой компанией S-Sistem планируется строительство мультимодального склада площадью 15 000 м² на территории аэропорта Актобе", - рассказала Жанасова.
Глава государства поручил продолжить работу по финансовому оздоровлению компании, развитию транзитно-логистического потенциала в сфере электронной торговли в страны СНГ и внедрению цифровых решений.
Ранее сообщалось, что казахстанцам стал доступен новый сервис Казпочты - возможность отслеживать посылки в приложении eGov Mobile. Также благодаря ему можно заказывать товары с зарубежных маркетплейсов и при необходимости оформлять таможенные документы.
24.01.2025, 12:50 10526
В Казахстане появились новые профессиональные праздники
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Светлана Жакупова подписала приказ о внесении изменений и дополнений в перечень профессиональных праздников, передает корреспондент агентства.
В частности, согласно документу, в перечень профессиональных праздников добавлены:
- День органов по финансовому мониторингу - 28 января;
- День работников морского и речного транспорта - первое воскресенье июля;
- День работников железнодорожного транспорта - первое воскресенье августа;
- День работников в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики - второе воскресенье сентября;
- День работников технического и профессионального, послесреднего образования Республики Казахстан - 2 октября;
- День работников автомобильного транспорта - последнее воскресенье октября;
- День работников автодорожной отрасли - последнее воскресенье октября;
- День работников сферы бухгалтерского учета и аудита - 10 ноября;
- День работников уголовно-исполнительной системы - 13 декабря.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, в Казахстане появился новый профессиональный праздник - День работников гражданской авиации.
24.01.2025, 12:28 12356
Крушение самолета близ Актау: предварительные результаты расследования опубликуют на следующей неделе Дополнено
Фото: МЧС РК
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Предварительные результаты расследования авиакатастрофы близ Актау будут опубликованы на следующей неделе, передает корреспондент агентства.
Расследование продолжается. В течение месяца по стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО) должны быть предварительные (результаты. - Прим. ред.). Речь идет не о криминалистическом расследовании, о расследовании авиационного происшествия авиационными властями", - сообщил заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев.
Он отметил, что комиссия по расследованию авиакатастрофы состоит из 17-18 человек. В ее состав входят эксперты из России, Азербайджана, Бразилии, ИКАО и другие.
Они сосредоточились над теми материалами, которые расшифровали. Черные ящики были полностью расшифрованы. Теперь параметры, режимы полета, аудиопереговоры экипажа с землей, между собой - они как бы накладываются, и будут сделаны определенные выводы. Но для этого нужна судебная экспертиза, родственники должны проверить эти голоса, что это на самом деле эти пилоты, члены экипажа. Это большая международная работа. Мы надеемся, что на следующей неделе предварительная часть будет опубликована Министерством транспорта", - заявил вице-премьер.
Он напомнил, что под эгидой Генеральной прокуратуры РК возбуждено отдельное уголовное дело.
Транспортный прокурор держит на контроле это дело. Там есть баллистическая экспертиза и взрывотехническая экспертиза. Работа сейчас продолжается. Картинка должна быть сложена из двух вещей", - дополнил Бозумбаев.
Дополнено 24.01.2024, 13.55
На пресс-конференции в правительстве Казахстана вице-премьер РК Канат Бозумбаев прокомментировал распространившуюся в интернете якобы расшифровку бортовых самописцев самолета AZAL, потерпевшего крушение под Актау.
В расшифровке участвовали казахстанские, российские, азербайджанские и бразильские эксперты. Все имели равный доступ. Я послушал ("расшифровку". - Прим. ред.). Мне кажется, что это больше переговоры наземные, переговоры с землей были, потому что не слышал там переговоров между членами экипажа. В черном ящике есть все переговоры, которые вели капитан, пилот и члены экипажа. Там немножко больше. Исходя из этого, я думаю, что это не слив информации из нашей расследовательской группы", - считает Бозумбаев.
Журналисты спросили вице-премьера, будут ли применены меры к источнику публикации якобы записи черных ящиков разбившего самолета.
А зачем искать источник "слива", если мы не рассматриваем его как "слив" расшифровок черных ящиков? То, что в интернете кто-то что-то опубликовал, это не означает, что это истина. (В публикации. - Прим. ред.) есть большое отличие от содержимого черных ящиков. Поэтому ждите публикаций официальных источников", - ответил он.
Канат Бозумбаев дополнил, что сейчас черные ящики находятся у следственной группы.
Обломки самолета находятся в ангаре в Актау, они тоже обследованы соответствующими международными экспертами, они дадут свое заключение. Материалы расшифровки находятся у другой группы, которая расследует именно авиационное происшествие: что случилось, когда случилось, как себя экипаж вел - профессионально, непрофессионально, какие команды с земли были. Я думаю, что потом открытие этих материалов многие инсинуации развеет", - резюмировал вице-премьер.
Напомним, утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших.
Черные ящики разбившегося самолета были направлены в Бразилию в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий. Позже бортовые самописцы разбившегося самолета вернули в Казахстан.
24.01.2025, 12:20 13966
Как казахстанцам с низкими доходами компенсируют повышение тарифов
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Олжас Анафин на пресс-конференции в правительстве рассказал, как казахстанцам с низкими доходами компенсируют повышение тарифов в стране, сообщает пресс-служба Минтруда.
Жилищная помощь оказывается гражданам, расходы которых на оплату коммунальных услуг, содержание жилища превышают предельно допустимую долю расходов на эти цели, установленную местными представительными органами. Размер предельно допустимой доли составляет не более 10%", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что данный вид помощи предоставляется независимо от социального статуса за счет средств местных бюджетов при условии наличия одной единицы жилья.
В 2024 году местными исполнительными органами жилищная помощь оказана 17,5 тысячи семьям, или 41,2 тысячи человек, на общую сумму 592 млн тенге. В текущем году для выплаты жилищной помощи из местных бюджетов предусмотрено 1,5 млрд тенге для 41,9 тысячи получателей", - сообщил Олжас Анафин.
Подчеркивается, что дополнительно на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива из местных бюджетов единовременно и ежемесячно предоставляются социальные выплаты отдельным категориям граждан. Перечень категорий получателей, предельные размеры социальной помощи и сроки обращения за ней устанавливаются местными исполнительными органами и утверждаются решениями местных представительных органов.
Данные выплаты предусмотрены не во всех регионах и в зависимости от возможностей местных бюджетов. В 2024 году на эти цели было направлено 5,3 млрд тенге для 181,2 тысячи получателей. По данным местных исполнительных органов, в 2025 году на выплату социальной помощи отдельным категориям граждан предусмотрено 2,6 млрд тенге для 193,7 тысячи получателей. Важно подчеркнуть, что при соответствии установленным критериям гражданин может одновременно получать жилищную помощь и социальную выплату", - отметил вице-министр.
Также для малообеспеченных семей, в которых среднедушевой доход ниже черты бедности, оказывается адресная социальная помощь.
При повышении тарифов рост цен повлияет на непродовольственную часть прожиточного минимума. Таким образом, повышение стоимости коммунальных услуг приведет к увеличению прожиточного минимума и, соответственно, изменению черты бедности, влияющей на размер АСП. Министерство труда и социальной защиты населения готово к этим изменениям. Всем казахстанцам, имеющим доходы ниже черты бедности, будет оказана адресная социальная помощь. Если 2024 году на выплату АСП израсходовано 39,5 млрд тенге для 413,7 тысячи человек из 78,1 тысячи семей, то в текущем году на эти цели предусмотрено 132,9 млрд тенге для 1 млн человек", - добавил он.
Напомним, свыше 413 тысяч казахстанцев получили АСП в 2024 году.
24.01.2025, 12:02 15571
Износ энергосистемы в Казахстане составляет более 50% - Минэнерго
Фото: Петропавловск.news
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Задачи национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" перечислили в Министерстве энергетики РК.
Проект предусматривает модернизацию объектов генерации, сетей тепло- и электроснабжения и снижение износа в среднем до 40%.
Высокий износ сетей электроснабжения
Энергетическая система Казахстана сталкивается с серьезными вызовами из-за высокого уровня износа инфраструктуры. Общая протяженность электрических сетей страны составляет около 470 тысяч километров, из которых 27 тысяч километров принадлежат сети национального значения. Средний износ электрических сетей составляет более 70%", - уточнили в Минэнерго.
Учитывая сложившую ситуацию, в рамках национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" предусмотрена модернизация 77,5 тыс. км электрических сетей на общую сумму 2,7 трлн тенге.
В результате ожидается снижение износа электрических сетей от 74% до 45%.
Высокий износ сетей теплоснабжения
Общая протяженность сетей теплоснабжения в стране составляет 13 тыс. км. Средний износ сетей теплоснабжения по стране составляет 52%.
Ожидаемый социальный эффект от реализации национального проекта - снижение уровня аварий на 20%, снижение уровня износа энергетических и коммунальных активов в среднем по стране до 40%, что улучшит качество жизни свыше 12 млн граждан страны. В рамках национального проекта предусмотрены замена и реконструкцию 1622 км изношенных сетей теплоснабжения, а также на строительство новых на общую сумму 1575,8 млрд тенге (в том числе 319 млрд тенге субсидий из республиканского бюджета)", - сообщает ведомство.
В национальном проекте будут участвовать 67 теплотранспортирующих субъектов по всей стране.
Для модернизации теплосетей также привлекут инвестиции, чтобы снизить финансовую нагрузку на государственный бюджет. Объем инвестиций в сферу модернизации и строительства новых энергообъектов до 2029 года составит 6208 млрд тенге. На эти деньги планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительные источники генерации в суммарном объеме 7,3 ГВт.
До 2029 года планируется завершить 29 проектов, что позволит снизить средний износ электростанций на 17%. Реализация вышеуказанных проектов позволит увеличить установленную электрическую мощность и обеспечить надежное электроснабжение экономики и населения страны", - резюмировали в Минэнерго.
Напомним, 15 января на ТЭЦ-2 Петропавловска произошла очередная авария.
В феврале прошлого года на расширенном заседании правительства президент Токаев заявил, что госорганы не извлекают уроков из системных ошибок и упущений, которые довели коммунально-энергетическую отрасль до ее нынешнего состояния.
Критически высокий износ теплосетей (более 70%) выявили в 12 городах Казахстана. В 2022 году отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года. Аварии продолжились и в 2023 году.
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