В Карагандинской области в больнице скончался ребенок: Минздрав проведет проверку

Караганда. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Законопроект "Об ответственном обращении с животными", который должен был стать символом цивилизационного рывка страны, на глазах превращается в инструмент легализованного убийства. Пока поправки о массовой "эвтаназии"*, одобренные мажилисом, готовятся к рассмотрению в сенате, юристы и ученые предупреждают: власть выбирает путь, который не решит проблему безопасности, но создаст идеальные условия для бюджетного мародерства и правового нигилизма, передает корреспондент агентства.





​В Караганде на базе хаба проекта "Жiгер" прошла пресс-конференция, посвященная критическому анализу новых поправок в законодательство. Доклады экспертов вскрыли пугающую правду: под предлогом заботы о безопасности граждан Казахстан пытаются вернуть в эпоху кровавых тендеров и неэффективных убийств. Ученые, юристы и аналитики представили доказательства того, что поправки, принятые мажилисом 8 апреля, - это не шаг вперед, а признание государственной некомпетентности.





Особый вес дискуссии придало участие экспертов, которые стояли у истоков действующего закона 2021 года. Юрист Ольга Ченцова, биолог Анастасия Перфилова и глава ассоциации INUCOBA Лилия Сарсенова были ключевыми разработчиками базовых норм гуманности в Казахстане. Опираясь на многолетний анализ мирового опыта и рекомендации ВОЗЖ (Всемирной организации здоровья животных), они годами выстраивали юридический фундамент, который сегодня пытаются демонтировать поправками об эвтаназии.





Стоит отметить, что проблема бродячих животных в Казахстане уже много лет остается одной из самых болезненных социальных тем - именно потому, что она напрямую связана не только с безопасностью, но и с уровнем гуманности общества. В разных регионах годами повторяется одна и та же картина: голодные собаки возле жилых домов, волонтеры, которые буквально вытаскивают животных с улиц за свой счет, и регулярные новости о жестоком обращении, отравлениях и даже отстрелах прямо на улицах.





Между тем государство ежегодно выделяет сотни миллионов тенге на отлов и содержание бездомных животных, что не дает никаких эффективных результатов.





К примеру, только в Алматы в 2026 году на отлов, временное содержание и стерилизацию безнадзорных и бродячих животных из местного бюджета выделено 834,3 млн тенге, пишет inform.kz





По данным ветеринарной службы города, в прошлом году в рамках программы ОСВВ 1500 бездомных собак и 108 кошек были помещены во временные пункты содержания, стерилизованы и вакцинированы. После этого отловленные животные отправлены в места прежнего обитания.





Напомним, мажилис одобрил законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает регулирование численности безнадзорных животных, включая возможность эвтаназии.





По словам одного из инициаторов законопроекта депутата мажилиса Едила Жанбыршина, государство планирует сэкономить миллиарды тенге за счет эвтаназии бродячих собак.





Мажилисмен сообщил, что содержание собаки в среднем обходится в 5,5 тысячи тенге. Отлов и выпуск собаки с учетом стерилизации и содержания в течение 10 дней стоит 74 тысячи тенге, эвтаназия - около 11 тысяч тенге, а чипирование одной собаки или кошки - минимум 1500 тенге, сообщает zakon.kz.





По данным депутата, согласно имеющейся статистике, в стране около 270 тысяч бродячих собак. Если выпускать их, предполагая, что половина - самки, это обойдется примерно в 9-10 млрд тенге. Если половина - самцы, тогда затраты составят около 4 млрд тенге. В целом общие затраты на выпуск составят примерно 14-15 млрд тенге. Если применять отлов с эвтаназией, затраты будут примерно в семь раз меньше, подчеркнул Жанбыршин.





При выпуске животных бюджет тратит больше средств, чем при их отлове, подытожил мажилисмен.





Между тем нововведения вызвали волну возмущения среди активистов и зоозащитников. Вчера в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today пришло письмо от активистов, в котором казахстанцы выразили свое мнение о законопроекте и предложили системную реформу вместо точечных мер. По словам активистов, ключевая ошибка в борьбе с безнадзорными животными - попытка решить сложную системную проблему одной мерой, будь то стерилизация или эвтаназия. На практике ни один из этих подходов в чистом виде не дает устойчивого результата, считают они.





Тем временем простые казахстанцы также активно обсуждают законопроект в Сети. Под постами СМИ с новостью об одобрении нововведения сотни простых граждан оставили свои комментарии. В частности, некоторые высказались категорически против умерщвления животных на деньги налогоплательщиков.





* Эвтаназия - это добровольное прекращение жизни неизлечимо больного человека из сострадания, чтобы избавить его от невыносимых страданий.