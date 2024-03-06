Раскопки на улице Утегенова: дорожное покрытие не восстановлено
Алматы. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Бостандыкского района города Алматы пожаловались на то, что на улице Утегенова дорожное покрытие, которое подрядчику было предписано восстановить до 4 марта, так и не вернули в рабочее состояние, передает корреспондент агентства.
Читатели информационного агентства Kazakhstan Today вновь обратились к нам с жалобой на раскопки на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира. По их словам, дорожное покрытие так и не было восстановлено.
Предписание акимата не выполнено, раскопки не прекращены, дорожное покрытие не восстановлено, но при этом траншея удлинилась втрое, частная фирма по собственному желанию разрушила целостное состояние построенной более 10 лет назад дороги, которая все это время служила без ремонта", - заявили алматинцы.
Алматинцы в недоумении по поводу сложившейся ситуации.
Предписание акимата, который является представителем государственной власти в многомиллионном городе, видимо, не является некоторым обязательным к исполнению. По какой причине, остается только догадываться", - добавили местные жители.
Дополнено 05.03.2024, 12.30
Директор ТОО "ULTRA STROI" Ернар Устемиров прокомментировал жалобы алматинцев.
Мы работали на этом перекрестке с четверга по субботу. Все закончили. Мы поставили новый колодец. Огородили его временно", - сообщил Ернар Устемиров.
Он заверил, что должное покрытие будет восстановлено, как только заработает асфальтный завод.
С заводом разговаривали (...) Обещают (что завод заработает. - Прим. Kazakhstan Today) после праздников. Ближе к 15 марта (...) Ждем только асфальтный завод", - добавил директор ТОО "ULTRA STROI".
Напомним, в начале января читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на то, что на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира ведутся дорожные работы.
Стоит отметить, что люди, которые занимались ремонтными работами, на вопрос корреспондента Kazakhstan Today о том, что происходит, ответить не смогли. От какой организации, выяснить не удалось, так как никаких документов о проводимых работах они предъявить не смогли. Назвать организацию также не пожелали. Местные жители опасались повторения аварии на канализационных сетях в жилом массиве, которая имела место в 2017-м и вызвала большое социальное напряжение.
После жалоб жителей города Алматы на раскопки на улице Утегенова в отношении заказчика ТОО "ULTRA STROI" инициировали внеплановую проверку. Позже читатели сообщили, что перекопанная улица Утегенова продолжает оставаться в плачевном состоянии. По словам местных жителей, "на месте раскопа образуется траншея, которая весной перерастет в провал".
Кроме того, алматинцы выразили опасения за безопасность автомобилистов. Местные жители заявили, что на месте раскопок образовалась яма. Остается непонятным, почему устранение ямы, которую раскопали за полдня, потребовало месяц на выяснение обстоятельств и еще месяц на закапывание. В начале февраля стало известно, что подрядной организации предписали до 4 марта восстановить асфальт.
На прошлой неделе в Алматы на улице Утегенова вновь возобновились раскопки. Директор ТОО "ULTRA STROI" Ернар Устемиров прокомментировали ситуацию и заверил, что ремонтные работы возобновили на один или два дня.