В Алматы на улице Утегенова вновь возобновились раскопки
Алматы. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Бостандыкского района города Алматы пожаловались на возобновление раскопок на улице Утегенова, передает корреспондент агентства.
Читатели информационного агентства Kazakhstan Today вновь обратились к нам с жалобой на возобновление раскопок на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира.
Опять приехала техника. Раскопали улицу. Все это затрудняет движение транспорта в густонаселенном районе и доставляет массу неудобств", - заявили местные жители.
Алматинцы опасаются, что дорога так и останется в плачевном состоянии.
Директор ТОО "ULTRA STROI" Ернар Устемиров прокомментировали ситуацию.
Мы делаем реконструкцию канализации в этом районе (...) Разрешение у нас есть. По поводу восстановления асфальта: как асфальтобетонный завод заработает - сразу (восстановим. - Прим. Kazakhstan Today)", - заявил директор ТОО "ULTRA STROI".
Он заверил, что ремонтные работы возобновили на один или два дня.
Мы буквально вскроем асфальт на пять метров. Трубу положим и обратно все закопаем. Я сейчас был на месте (...) Там нет такой ямы. Есть углубление", - добавил Ернар Устемиров.
Редакция информационного агентства Kazakhstan Today обратилась за комментарием в акимат города Алматы.
Напомним, в начале января читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на то, что на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира ведутся дорожные работы.
Стоит отметить, что люди, которые занимались ремонтными работами, на вопрос корреспондента Kazakhstan Today о том, что происходит, ответить не смогли. От какой организации, выяснить не удалось, так как никаких документов о проводимых работах они предъявить не смогли. Назвать организацию также не пожелали.
Местные жители опасались повторения аварии на канализационных сетях в жилом массиве, которая имела место в 2017-м и вызвала большое социальное напряжение. После жалоб жителей города Алматы на раскопки на улице Утегенова в отношении заказчика ТОО "ULTRA STROI" инициировали внеплановую проверку. Позже читатели сообщили, что перекопанная улица Утегенова продолжает оставаться в плачевном состоянии.
По словам местных жителей, "на месте раскопа образуется траншея, которая весной перерастет в провал".
Кроме того, алматинцы выразили опасения за безопасность автомобилистов. Местные жители заявили, что месте раскопок образовалась яма. Остается непонятным, почему яма, которую раскопали за полдня, потребовала месяц на выяснение обстоятельств и еще месяц на устранение.
В начале февраля стало известно, что подрядной организации предписали до 4 марта восстановить асфальт.