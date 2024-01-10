Самоуправство - алматинцы пожаловались на раскопки на улице Утегенова  

Горожане также завили, что дорожные работы ведутся без должного ограждения, указания подрядчика и предупреждения от городских властей

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Алматы. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Бостандыкского района города Алматы пожаловались на раскопки на улице Утегенова, передает корреспондент агентства.





Читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на то, что по улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира ведутся дорожные работы.









Неизвестные, которые отказались представиться, раскопали дорогу, что создает проблемы для движения транспорта в густонаселенном жилом массиве. Стоит отметить, что работы ведутся без должного ограждения, указания подрядчика и предупреждения от городских властей, что является нарушением прав жителей, которые не знают, кто хозяйничает на дорогах общего пользования. Это все вызывает большие вопросы и наталкивает на мысль о самоуправстве", - заявили местные жители.





Горожан также беспокоит вопрос восстановления дорожного покрытия.









Обычно после таких работ никто не ремонтирует дорожное покрытие. Раскопки в лучшем случае засыпают. Остается след, который потом проседает, проваливается и превращается в яму", - добавили они.









В свою очередь люди, которые занимались ремонтными работами, на вопрос корреспондента Kazakhstan Today о том, что происходит, ответить не смогли. От какой организации, выяснить не удалось, так как никаких документов о проводимых работах они предъявить не смогли. Назвать организацию не пожелали, при этом работы ведутся на линии частной канализации, которую установили в свое время для частной школы Tamos Education.









Местные жители опасаются повторения аварии на канализационных сетях в жилом массиве, которая имела место в 2017-м и вызвала большое социальное напряжение. Стоит отметить, что до сих пор неясно, на чьем балансе находится эта канализационная сеть.









Напомним, в 2017 году жители микрорайона Алатау, расположенного в Бостандыкском районе Алматы, жаловались на подтопление своих домов канализационными водами, вытекающими из разрушенного канализационного колодца.





Как стало известно, данные канализационные сети были построены для школы Tamos Education в 2016 году. При этом, по словам подрядчика, ТОО "Аблайдан Инжиниринг", которое занималось прокладкой данных сетей, сети были переданы в том же году заказчику - Tamos Education.





В свою очередь местные жители заявили о том, что при строительстве канализации рядом с жилыми домами никто с домовладельцами прокладку канализации не согласовывал. По словам представителя службы канализационных сетей города Алматы, который не представился, строительство канализации, которая до сих пор "не сдана в эксплуатацию", "финансировалось из городского бюджета".





Позже стало известно, что директора частной школы Tamos Education оштрафовали за крупную аварию на канализационных сетях. Также стоит отметить, что школа Tamos Education была построена в непосредственной близости от Ерменсайской электрической подстанции.