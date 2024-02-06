05.02.2024, 13:14 54016
Раскопки на Утегенова: алматинцы жалуются на образовавшуюся яму
Рассказать друзьям
Алматы. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Бостандыкского района города Алматы пожаловались на яму, которая образовалась после раскопок на улице Утегенова, передает корреспондент агентства.
На месте этих раскопок образовалась яма, которую общественный транспорт и водители вынуждены каким-то образом объезжать", - заявили местные жители.
По их словам, подобная ситуация доставляет массу неудобств.
До сих пор не предпринято никаких действий. К сожалению, это стало нормой, когда после всех этих работ остаются ямы или неровное дорожное покрытие на улице. Заделывают либо как-попало, либо не заделывают вообще! Когда дорогу приведут в нормальное состояние, неизвестно", - добавили горожане.
Напомним, в начале января читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на то, что на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира ведутся дорожные работы.
Стоит отметить, что люди, которые занимались ремонтными работами, на вопрос корреспондента Kazakhstan Today о том, что происходит, ответить не смогли. От какой организации, выяснить не удалось, так как никаких документов о проводимых работах они предъявить не смогли. Назвать организацию также не пожелали. Местные жители опасались повторения аварии на канализационных сетях в жилом массиве, которая имела место в 2017-м и вызвала большое социальное напряжение.
После жалоб жителей города Алматы на раскопки на улице Утегенова в отношении заказчика ТОО "ULTRA STROI" инициировали внеплановую проверку.
Позже читатели сообщили, что перекопанная улица Утегенова продолжает оставаться в плачевном состоянии. По словам местных жителей, "на месте раскопа образуется траншея, которая весной перерастет в провал". Кроме того, алматинцы выразили опасения за безопасность автомобилистов.
новости по теме
05.02.2024, 18:30 28796
Депутаты предлагают хирургически кастрировать насильников детей
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Елнур Бейсенбаев предложил ввести хирургическую кастрацию, передает корреспондент агентства.
Мы считаем, что химическая кастрация нужна. Мы даем суду выбирать эту кастрацию. То есть если акт педофилии был совершен с особой жестокостью, то мы считаем, что хирургическую кастрацию нужно делать", - заявил мажилисмен Елнур Бейсенбаев.
По его словам, через несколько десятков лет, когда, возможно, изменятся законы и поменяются депутаты, осужденные за педофилию могут оказаться на свободе.
Он добавил, что в 2022 году было порядка 430 таких преступлений было против детей.
Здесь наше правительство показывает свою бесхребетность и не может принять хирургическую кастрацию. Якобы мы посягаем на их права, якобы педофилы тоже люди. Я считаю, что, во-первых, они не люди. Во-вторых, этот момент нужно будет еще проработать. От имени фракции - мы еще внесем данную поправку", - добавил Елнур Бейсенбаев.
Ранее сообщалось, что почти треть преступлений в отношении несовершеннолетних в Казахстане составляют преступления против половой неприкосновенности.
Напомним, в Казахстане планируют ввести пожизненное лишение свободы для насильников детей. Соответствующий законопроект одобрили в правительстве и направили на рассмотрение в мажилис.
Депутат сената Жанна Асанова рассказала, что в 2023 году в результате семейно-бытового насилия погибло 69 женщин и 7 детей.
По данным Ranking.kz, число правонарушений в семейно-бытовой сфере в Казахстане выросло на 90%. Среди распространенных уголовных правонарушений оказались убийства и случаи умышленного причинения вреда здоровью.
05.02.2024, 18:14 33031
Как ужесточат наказание за насилие в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В мажилисе парламента Республики Казахстан представили законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей", направленный на ужесточение ответственности за насилие и повышение безопасности детей, передает корреспондент агентства.
Законопроектом предусматривается криминализация побоев и легкого вреда здоровью и перевод от административной к уголовной ответственности. За умышленное причинение легкого вреда здоровью увеличили штраф с 15 до 200 МРП, арест продлили с 15 до 50 суток. Также виновных могут привлечь к общественным работам до 200 часов.
За нанесение побоев штраф вырос с 10 до 80 МРП. Предусмотрено привлечение к общественным работам до 80 часов либо арест до 25 суток. Раньше за избиение арестовывали на 10 суток.
Установление по решению особых требований суда к поведению лиц, совершивших административное, уголовное правонарушение: прохождение психологической помощи, в исключительных случаях запрет агрессору проживать в одном жилище с жертвой насилия", - говорится в проекте закона.
Если раньше за истязание был штраф в размере 1000 МРП и лишение свободы до 2 лет, то теперь штраф предлагают исключить. За истязание предусмотрена уголовная ответственность в виде общественных работ до 600 часов либо лишение свободы до 3 лет.
За нанесение тяжкого вреда здоровью предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет, за нанесение среднего вреда здоровью - лишение свободы до 2 лет.
Уголовную ответственность за педофилию и убийство малолетнего ужесточили с 20 лет лишения свободы до пожизненного срока.
Законопроект также направлен на профилактику суицидов. Теперь уголовная ответственность распространяется не только за доведение до самоубийства, но и за склонение к совершению самоубийства или за содействие. Во всех случаях грозит до 3 лет лишения свободы. За доведение до самоубийства несовершеннолетнего срок увеличивается до 5-9 лет.
Согласно законопроекту, добавлен новый состав - пропаганда самоубийства, за которую будут штрафовать до 200 МРП.
В случае если пропаганда привела к покушению на самоубийство, предусмотрено ограничение/лишение свободы до 1 года. В случае если повлекло самоубийство - лишение свободы от 3 до 5 лет", - говорится в презентации к законопроекту.
Предлагается ввести административную ответственность за травлю (буллинг) несовершеннолетнего с предупреждением либо штрафом от 10 до 30 МРП. За неисполнение мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего родители или его законные представители будут оштрафованы на 10 МРП.
За принудительную высадку из автобуса и иного общественного пассажирского транспорта несовершеннолетнего до 16 лет без сопровождения предусматривается штраф в размере 5 МРП", - говорится в документе.
Кроме того, предлагается ввести уголовную ответственность за сексуальное приставание к детям до 16 лет (общественные работы до 200 часов, арест до 40 суток); за незаконное лишение свободы заведомо несовершеннолетнего (лишение свободы от 5 до 10 лет); за похищение заведомо несовершеннолетнего (лишение свободы от 10 до 15 лет).
Напомним, в Казахстане в прошлом году от семейно-бытового насилия погибло 69 женщин и 7 детей.
Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше, при этом они стали более шокирующими и жестокими.
Одно из самых резонансных преступлений произошло в ноябре 2023 года. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве.
Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле. В этом году суд Алматы назначил 10 суток ареста сыну депутата Даулета Турлыханова - певцу Рахату Турлыханову за повторное избиение жены. В октябре прошлого года Турлыханов уже обвинялся в избиении супруги.
05.02.2024, 14:59 45616
Раскопки на Утегенова: подрядчику предписали восстановить асфальт
Рассказать друзьям
Алматы. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Подрядной организации предписали до четвертого марта восстановить асфальт улице на Утегенова в городе Алматы, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Управлением градостроительного контроля Алматы в отношении подрядной организации приняты меры по статье 309 КоАП РК (Повреждение территорий при производстве строительных и ремонтных работ). Выдано предписание на устранение допущенных нарушений в части восстановления асфальтового покрытия до 04.03.2024 года", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, в начале января читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на то, что на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира ведутся дорожные работы.
Стоит отметить, что люди, которые занимались ремонтными работами, на вопрос корреспондента Kazakhstan Today о том, что происходит, ответить не смогли. От какой организации, выяснить не удалось, так как никаких документов о проводимых работах они предъявить не смогли. Назвать организацию также не пожелали. Местные жители опасались повторения аварии на канализационных сетях в жилом массиве, которая имела место в 2017-м и вызвала большое социальное напряжение.
После жалоб жителей города Алматы на раскопки на улице Утегенова в отношении заказчика ТОО "ULTRA STROI" инициировали внеплановую проверку.
Позже читатели сообщили, что перекопанная улица Утегенова продолжает оставаться в плачевном состоянии. По словам местных жителей, "на месте раскопа образуется траншея, которая весной перерастет в провал". Кроме того, алматинцы выразили опасения за безопасность автомобилистов.
Сегодня местные жители заявили, что месте раскопок образовалась яма.
Остается непонятным, почему яма, которую раскопали за полдня, потребовала месяц на выяснение обстоятельств и еще месяц на устранение.
05.02.2024, 14:09 48521
Юристы указали на бездействие и признаки укрывательства тяжкого преступления в Бостандыкском РОВД Алматы
Фото: Кадр из видео
Рассказать друзьям
Алматы. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Правозащитники заявили о бездействии и укрывательстве тяжкого преступления в Алматы. Несмотря на наличие доказательной базы, подозреваемые в жестоком избиении молодых людей остаются на свободе, следственные действия не проводятся.
Со стороны следственных и надзорных органов наблюдается бездействие в досудебном расследовании, следствие и прокуратура не квалифицируют тяжкие телесные повреждения по статье 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) согласно заключению судмедэкспертизы, нанесенные группой лиц по предварительному сговору. Следователь Бостандыкского РОВД капитан полиции Құдратіллаев Н. затягивает проведение следственных действий, и прокуратура Бостандыкского района не осуществляет надлежащего надзора по делу о нападении уличной криминальной группы на молодых людей, пытавшихся прекратить избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега", игнорируя доводы адвоката и потерпевших, сообщил корреспонденту агентства адвокат пострадавшей стороны.
По делу о нанесении тяжких телесных повреждений по предварительному сговору наблюдаются признаки укрывательства тяжкого преступления со стороны Бостандыкского РОВД и районной прокуратуры, так как с момента выхода судебно-медицинской экспертизы 10 января 2024 года прошло более 20 дней, притом что судмедэкспертиза установила нанесение тяжких телесных повреждений, а полицией и районной прокуратурой следственные действия не проводятся. Все подозреваемые находятся на свободе, мера пресечения для них не избрана, очных ставок и других мероприятий с участием пострадавших и свидетелей не производится", - сообщил адвокат пострадавших.
По информации адвоката, "в распоряжении следствия имеются видеозаписи с камер наблюдения, материалы видеофиксации, съемки многочисленных свидетелей со смартфонов, есть все необходимые доказательства персонального участия каждого из участников нападения и умышленного нанесения тяжких повреждений, при этом никакого расследования обстоятельств дела, вызова подозреваемых, пострадавших, свидетелей не производится, внятных объяснений от следователя и прокурора получить не удается, каждый день ответы на запросы переносятся и откладываются, а дело о тяжком преступлении остается на прежнем месте, то есть, без рассмотрения и следственных действий".
Как сообщалось ранее, трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. В результате тяжкие телесные повреждения умышленными ударами по глазам нанесены одному из защитников женщины - молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Следствие по данному делу практически не ведется 10 месяцев.
Адвокат потерпевших отметил, что после судебно-медицинской экспертизы будет определяться степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего.
По степени тяжести будет меняться квалификация. На сегодняшний день дело возбуждено по хулиганским действиям. По предварительному обследованию судмедэксперта уже ставится вопрос о тяжком, соответственно, квалификация должна быть по статье 106 УК РК (Нанесение телесных повреждений)", - проинформировал адвокат.
Также адвокат заявил о некорректных высказываниях следователя капитана полиции Құдратіллаева Н. в адрес потерпевшей стороны.
Напомним, одно из самых резонансных преступлений произошло в ноябре 2023 года - в результате бытового насилия, от побоев погибла молодая женщина. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Президент Казахстана поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.
Как подчеркнул глава государства в ходе расширенного заседания коллегии министерства внутренних дел, полиция играет важную роль в укоренении в стране принципа "Закон и Порядок".
Борьба с преступностью и охрана общественного порядка - важнейшая задача, требующая огромной ответственности. Каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности. Для этого правоохранительная система должна работать слаженно и эффективно. Прежде всего, в стране должны неукоснительно выполняться требования закона. Любой, кто нарушит закон, должен быть наказан", - заявил президент.
Он подчеркнул, что деструктивная идеология представляет большую угрозу, особенно для молодого поколения, которое "идет на поводу сомнительных идей и следует за псевдогероями". В социальных сетях распространяются материалы, подталкивающие молодежь к незаконным действиям.
Есть даже те, кто возводит в кумиры лиц, открыто попирающих законы. Наши граждане должны выступать против беззакония, а это значит, что нам нужен сильный иммунитет к любым правонарушениям. Мы должны противодействовать попыткам оправдания деструктивного, асоциального поведения и не допускать правового нигилизма. Уважение к закону должно восприниматься как одно из основных качеств ответственного гражданина. Это общая задача не только государственных органов, но и всех граждан. Одним словом, обеспечение верховенства закона и порядка - главное условие построения Справедливого Казахстана", - подчеркнул глава государства.
В своем выступлении глава государства обратил внимание, что в последнее время участились факты совершения преступлений и самим представителями правоохранительных органов.
Полиция всегда должна быть примером для народа. Только тогда люди поверят в полицию и будут рассчитывать на нее. К сожалению, мы не можем сказать, что это относится ко всем стражам порядка. Выявляются сотрудники, совершившие серьезные преступления. В последнее время такие факты даже участились. Ни в коем случае нельзя допускать и оправдывать такие действия. Подобные случаи перечеркивают огромную работу всего личного состава. От таких лиц, подрывающих авторитет государственной власти, нужно избавляться. Следует также дать оценку и руководителям, неспособным либо нежелающим обеспечить соблюдение дисциплины подчиненными", - отметил президент.
05.02.2024, 13:37 49036
Почти треть преступлений в отношении несовершеннолетних в РК - сексуальное насилие
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Почти треть преступлений в отношении несовершеннолетних в Казахстане составляют преступления против половой неприкосновенности, сообщил на брифинге глава управления Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Асет Оспанов.
Согласно анализу, совершению насилия против них способствуют усиливающаяся виртуализация социальной жизни и недостаточный контроль со стороны взрослых за ребенком в социальных сетях. Зачастую к этому приводят сложные семейные отношения, отсутствие доверительных отношений между родителем и ребенком, негативное влияние интернет-ресурсов и СМИ, девиантное поведение самих потерпевших и их правовой нигилизм", - заявил Оспанов.
По его словам, из общего количества преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних почти треть происходит в результате добровольного вступления в половую связь. Подростки знакомятся с сомнительными личностями в интернете, в соцсетях и мессенджерах. Также они часто снимают квартиры, где без контроля родителей употребляют спиртное или наркотики, и в результате становятся жертвами преступлений.
Только за прошлый год выявлено свыше 20 тыс. интернет-ресурсов с противоправным содержанием, в том числе более 3,5 тыс. распространяющих порнографию", - рассказал Оспанов.
Он добавил, что участковые также выявляют съемные квартиры, которые несовершеннолетние арендуют для проведения мероприятий с распитием алкогольных напитков.
Также Оспанов рассказал на брифинге, что в Казахстане выявлено более двух тысяч семей, в которых родители не занимаются воспитанием детей. Информацию о них направили в профильные государственные органы.
Поставлены на профилактический учет более шести тысяч родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей. В их отношении рассмотрено 1800 материалов на комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. По результатам работы комиссий по решениям судов более 600 человек лишены, а 340 ограничены в родительских правах. За неисполнение родительских обязанностей к административной ответственности привлекли более 12 тыс. человек", - сообщил спикер.
Выявлять факты насилия над детьми помогает пошаговый алгоритм действий полиции. При обходе административного участка полицейские обращают особое внимание на семьи, в которых дети живут с отчимами и мачехами. Также для мониторинга подобных случаев при акиматах сформированы межведомственные мобильные группы, в которые входят региональные уполномоченные по правам ребенка, работники образования, органов социальной защиты населения и участковые инспекторы полиции.
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют ввести пожизненное лишение свободы для насильников детей. Соответствующий законопроект одобрили в правительстве и направили на рассмотрение в мажилис.
Депутат сената Жанна Асанова рассказала, что в 2023 году в результате семейно-бытового насилия погибло 69 женщин и 7 детей.
По данным Ranking.kz, число правонарушений в семейно-бытовой сфере в Казахстане выросло на 90%. Среди распространенных уголовных правонарушений оказались убийства и случаи умышленного причинения вреда здоровью.
05.02.2024, 09:58 68451
В Алматы построят еще один железнодорожный вокзал
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы появится третий железнодорожный вокзал. Его построят в Алатауском районе, сообщили в городском акимате.
Строительство вокзала Алматы-3 в Алатауском районе входит в комплекс проектов по развитию агломерации. Новая железнодорожная платформа позволит переориентировать часть грузо- и пассажиропотоков, а также ввести в обращение дополнительные пассажирские поезда, за счет чего транспортная нагрузка на городскую автодорожную инфраструктуру снизится.
Участок для строительства новой железнодорожной платформы находится на магистральной сети, принадлежащей АО "Национальная компания "Қазақстан темiр жолы". Проект будет реализован недалеко от микрорайона Мадениет. Платформа будет строиться силами "Қазақстан темiр жолы". Наша основная задача была предусмотреть в ПДП вокзал и привокзальную площадь. Сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование согласно транспортному каркасу, который был опубликован 2 недели назад. У нас стоят сроки - 2026-2027 годы", - сообщил заместитель акима Алматы Аскар Амрин.
05.02.2024, 09:33 70436
Алматинцы выступают против застройки в Бостандыкском районе
Фото: Orda.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Бостандыкского района Алматы выступили против строительства новых жилых комплексов в квадрате улиц Розыбакиева - Брауна - Могилевской - Радостовца. Недовольные жители провели собрание и зачитали обращение к президенту и акиму Алматы с просьбой остановить дальнейшую высотную застройку Алматы.
Мы, жители ЖК "Braun" и прилегающих жилищных комплексов, просим вас помочь нам и запретить стройку высотного многоквартирного жилого комплекса на небольшом участке земли между улицами Розыбакиева - Брауна - Радостовца - Могилевской", - заявили жители района.
Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят на этом участке построить парк.
На этом участке необходимо построить красивый парк с пешеходными аллеями, ведь в нашем районе по близости абсолютно нет никаких скверов, парков, даже нет пешеходных прогулочных аллей. Мы просим не застраивать данный участок, мы против стройки новых ЖК на данной территории. Мы задыхаемся от такого количества жилых комплексов. Мы боимся в случае землетрясения, как это было недавно, - нам некуда будет бежать, спасаться, так как перед нашими домами будет данный огромный жилой комплекс", - говорят алматинцы.
По данным сайта Orda.kz, подрядчик - ТОО "Megapilis Residence" собирается построить 15 девятиэтажных домов на территории в два гектара. Представители застройщика уверяют, что их проект является комплексной застройкой территории согласно генплану и у них имеется разрешение от ГАСК. Представитель управления архитектуры подтвердил, что застройщик получил все необходимые документы.
Алматинцы заявили, что готовы обратиться в суд, чтобы акимат отозвал разрешение на стройку.
Присутствовавший на встрече представитель акимата Бостандыкского района заявил, что в данной ситуации они не могут повлиять на решение застройщика и городского управления архитектуры, но организуют встречу всех сторон на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что в прошлом году было выявлено более тысячи нарушений в строительстве.
Стоит отметить, что алматинцы регулярно жалуются на уплотняющую застройку, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
Аким мегаполиса Ерболат Досаев в ходе заседания правительства в декабре 2022 года сообщил, что Алматы сталкивается с превышением нагрузки на инженерные сети из-за системных ошибок в проектировании и строительстве.
Транспорт и уплотняющая застройка являются основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
04.02.2024, 16:38 89806
В Казахстане за год от рака умерли 12 тысяч человек
Фото: Минздрав РК
Рассказать друзьям
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Более 12 тысяч казахстанцев умерли от онкологии за год, сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан.
Ежегодно в Казахстане около 40 тысяч человек заболевают раком. По итогам 2023 года на онкоучете состоят 218 тысяч казахстанцев, умерло от онкологии более 12 тысяч человек", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что самыми распространенными видами рака в Казахстане являются: рак молочной железы, колоректальный рак, рак легкого, рак желудка и рак шейки матки.
Ежегодно 4 февраля по инициативе Международного противоракового союза (UICC) отмечается Всемирный день борьбы с раком. Цель инициативы - повышение осведомленности населения о профилактике и раннем выявлении онкозаболеваний, формирование ответственного отношения к своему здоровью, информирование о доступных скрининговых обследованиях.
В Минздраве напомнили, что лечение и лекарственное обеспечение при онкологических заболеваниях в Казахстане входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).
В настоящее время для населения Казахстана бесплатно проводится 3 вида онкологических скринингов, которые доступны в поликлиниках:
1) скрининг на рак молочной железы (женщины от 40 до 70 лет, 1 раз в 2 года);
2) скрининг на рак шейки матки (женщины от 30 до 70 лет, 1 раз в 4 года);
3) скрининг на колоректальный рак (мужчины и женщины от 50 до 70 лет, 1 раз в 2 года).
Врачи утверждают, что ранняя диагностика спасает жизни.
Напомним, массовая вакцинация против вируса папилломы человека начнется в Казахстане 1 сентября.
Рекомендуемый возраст для вакцинации 11-14 лет, препарат эффективен до первого полового дебюта. С учетом новизны вакцины прививать начнут 11-летних девочек. Вакцинацию среди мальчиков будут рассматривать в зависимости от потребности и спроса населения.
Взрослые люди смогут привиться в пунктах платной вакцинации.
Читаемое
05.02.2024, 09:33Алматинцы выступают против застройки в Бостандыкском районе 05.02.2024, 09:5868111В Алматы построят еще один железнодорожный вокзал 05.02.2024, 08:1455291Рост экономики в 2024 году на уровне не менее 5,3% прогнозируют в Казахстане 05.02.2024, 13:1453676Раскопки на Утегенова: алматинцы жалуются на образовавшуюся яму 05.02.2024, 11:5653311Алматы возвращается к малоэтажной застройке - Амрин 31.01.2024, 17:25274846Каждым четвертым сельхозпредприятием в Казахстане руководят женщины 31.01.2024, 18:35274366В Алматы состоялась презентация Кантонской ярмарки 31.01.2024, 15:56243571Подорожание угля в отопительный сезон: депутат предлагает выявлять недобросовестных посредников 01.02.2024, 11:52233726Ужесточить ответственность за вандализм предлагают сенаторы 01.02.2024, 20:50213751В Казахстане ограничили движение на пяти трассах в пяти областях 31.01.2024, 17:25274846Каждым четвертым сельхозпредприятием в Казахстане руководят женщины 31.01.2024, 18:35274366В Алматы состоялась презентация Кантонской ярмарки 31.01.2024, 15:56243571Подорожание угля в отопительный сезон: депутат предлагает выявлять недобросовестных посредников 01.02.2024, 11:52233726Ужесточить ответственность за вандализм предлагают сенаторы 01.02.2024, 20:50213751В Казахстане ограничили движение на пяти трассах в пяти областях
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
С 1 марта в Казахстане установят единый пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь данному решению?