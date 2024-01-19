Раскопки на Утегенова: дорога продолжает оставаться в плачевном состоянии   

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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В третьем квартале 2023 года в Казахстане насчитывалось 451,5 тысячи безработных - на 1,7% меньше, чем годом ранее, сообщает - В третьем квартале 2023 года в Казахстане насчитывалось 451,5 тысячи безработных - на 1,7% меньше, чем годом ранее, сообщает finprom.kz





В региональном разрезе больше всего безработных проживало в Алматы (52,6 тысячи человек), а также в Туркестанской (41,7 тысячи человек) и Алматинской (34,4 тысячи человек) областях. Меньше всего безработных насчитывалось в Улытауской (4,5 тысячи человек), Северо-Казахстанской (13,5 тысячи человек) и Абайской (14,5 тысячи человек) областях.





finprom.kz





Уровень безработицы в РК составил 4,7% против 4,9% годом ранее.





От образования уровень безработицы зависит напрямую. У безработных с высшим образованием показатель составляет 3,8%, с техническим и профессиональным образованием - 3,6%, со средним профессиональным (специальным) образованием - 5,9%, с начальным профессиональным образованием - 6,2%, с общим средним образованием - 7,7%, с основным средним образованием - 12,3%, с начальным образованием - 45,3%.





Большинство безработных, судя по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, являются таковыми, поскольку просто не имеют возможности найти работу: 102,4 тысячи человек - на 0,8% больше, чем годом ранее.





Еще 90,1 тысячи безработных уволились по собственному желанию, 83,2 тысячи человек стали безработными из-за семейных (личных) обстоятельств, 50,5 тысячи человек ведут домашнее хозяйство, 44,2 тысячи человек уволились в связи с ликвидацией организации и сокращением штата сотрудников.





Чаще всего безработные искали работу через объявления в печати или в интернете (245,4 тысячи человек), обращались к друзьям, знакомым и родственникам (210,4 тысячи человек), размещали или обновляли резюме в профессиональных и социальных сетях онлайн (126,5 тысячи человек), обращались в государственные органы занятости (116,4 тысячи человек) или сами размещали объявления в печати или в интернете (114,7 тысячи человек).