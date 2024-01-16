10.01.2024, 12:44 64666
Раскопки на улице Утегенова: в отношении заказчика инициирована проверка
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Алматы. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - После жалоб жителей города Алматы на раскопки на улице Утегенова в отношении заказчика инициировали внеплановую проверку, проинформировали в акимате мегаполиса.
По объекту "Реконструкция сети водоотведения от УО "Тамос Эдьюкейшн Физико-Математическая школа и прилегающего жилого массива" в отношении заказчика ТОО "ULTRA STROI" инициируется внеплановая проверка. В настоящее время строительно-монтажные работы приостановлены, произведена обратная засыпка траншеи", - сообщили в управлении градостроительного контроля города Алматы.
Напомним, вчера читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на то, что на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира ведутся дорожные работы.
Стоит отметить, что люди, которые занимались ремонтными работами, на вопрос корреспондента Kazakhstan Today о том, что происходит, ответить не смогли. От какой организации, выяснить не удалось, так как никаких документов о проводимых работах они предъявить не смогли. Назвать организацию также не пожелали.
Местные жители опасались повторения аварии на канализационных сетях в жилом массиве, которая имела место в 2017-м и вызвала большое социальное напряжение.
Тогда жители микрорайона Алатау, расположенного в Бостандыкском районе Алматы, жаловались на подтопление своих домов канализационными водами, вытекающими из разрушенного канализационного колодца. Как стало известно, данные канализационные сети были построены для школы Tamos Education в 2016 году.
При этом, по словам подрядчика, ТОО "Аблайдан Инжиниринг", которое занималось прокладкой данных сетей, сети были переданы в том же году заказчику - Tamos Education. В свою очередь местные жители заявили о том, что при строительстве канализации рядом с жилыми домами никто с домовладельцами прокладку канализации не согласовывал. По словам представителя службы канализационных сетей города Алматы, который не представился, строительство канализации, которая до сих пор "не сдана в эксплуатацию", "финансировалось из городского бюджета".
Позже стало известно, что директора частной школы Tamos Education оштрафовали за крупную аварию на канализационных сетях. Также стоит отметить, что школа Tamos Education была построена в непосредственной близости от Ерменсайской электрической подстанции.
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09.01.2024, 18:48 79806
Алматинцы жалуются на самоуправство: в акимате обещают дать разъяснения
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Алматы. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Корреспондент агентства Kazakhstan Today обратился в акимат с просьбой прокомментировать ситуацию в Бостандыкском районе Алматы, где жители жалуются на раскопки на улице Утегенова. В акимате обещали дать разъяснения в среду, 10 января.
Напомним, читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на то, что по улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира ведутся дорожные работы. Неизвестные, которые отказались представиться, раскопали дорогу, что создает проблемы для движения транспорта в густонаселенном жилом массиве. Стоит отметить, что работы ведутся без должного ограждения, указания подрядчика и предупреждения от городских властей, что является нарушением прав жителей, которые не знают, кто хозяйничает на дорогах общего пользования. Это все вызывает большие вопросы и наталкивает на мысль о самоуправстве. Горожан также беспокоит вопрос восстановления дорожного покрытия.
30.11.2023, 15:40 26801
Алматинцы заявили о массовом повреждении деревьев при прокладке подземных коммуникаций в городе
Фото: Facebook/Экологическое сообщество Алматы
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В редакцию Kazakhstan Today обратились активисты Экологического сообщества Алматы с просьбой придать огласке проблему повреждения деревьев при прокладке подземных коммуникаций в городе.
По словам экоактивистов, очередной факт массового повреждения деревьев зафиксировали жители Алматы на улице Жарокова в промежутке между улицами Жамбыла и Шевченко.
Производя работы по замене кабеля, новый кабель решили укладывать не на месте существующего, подлежащего замене, проходящего под тротуаром, а в зеленой зоне, где растут деревья (…) Глубокая траншея для прокладки силового кабеля выкопана в зеленой зоне, на расстоянии 1 метра и менее от стволов насаждений. Тем самым грубо нарушены нормы и правила устройства электроустановок, запрещающие прокладку линий на расстоянии менее 2 метров от стволов деревьев. В результате повреждена корневая система деревьев. Не стоит удивляться, что потом из-за таких грубых нарушений, которые постоянно игнорирует акимат, эти деревья 100% погибнут и будут падать", - сказано в обращении.
Активисты и местные жители требуют от акимата срочных мер по запрету прокладку кабеля в зеленой зоне улицы Жарокова.
Требуем провести прокладку трассы нового кабеля вне зеленой зоны, под имеющимся тротуаром, где расположен существующий кабель, подлежащий замене. Требуем от инициатора работ полноценно вкладывать средства жителей-инвесторов, а не экономить таким образом, прокладывая кабель в зеленой зоне, вместо тротуарной", - завили неравнодушные алматинцы.
28.09.2023, 14:20 67976
Алматинцы обеспокоены судьбой стадиона в первом микрорайоне города
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Алматы. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Инициативная группа жителей обратилась в редакцию Kazakhstan Today с просьбой обратить внимание на их обращение к президенту страны с призывом сохранить общественный стадион в первом микрорайоне Алматы.
По словам местных жителей, это единственный большой общественный стадион в микрорайоне, где жители могут в любое время заниматься самостоятельно физической культурой.
Однако чиновники решили отнять стадион, вместо сносимого стадиона с зеленым натуральным травяным покрытием соорудят мини-площадки, покрытые резиной, и, конечно, доступа у людей к территории уже не будет", - рассказали местные жители.
В обращении к главе государства отмечается, что будет нанесен ущерб не только спортобъекту, но и экологии.
Искусственные покрытия - резина и плитка будут максимально нагреваться, создавая невыносимые условия для окружающей среды, здоровья жителей и учащихся. Затраты на кондиционирование и энергопотребление возрастут многократно", - обеспокоены горожане.
Снос стадиона, уточняют они, осуществляют по нацпроекту "Комфортная школа". Рядом со стадионом снесли школу № 97, чтобы построить другое здание.
На сегодняшний день, рассказали активисты, стадион незаконно огорожен, вырублены многолетние тенистые вязы по периметру. Жители лишены права на самостоятельные беспрепятственные занятия физической культурой и оздоровление.
Так как эти проекты нацпроекта намерены сделать типовыми, вероятно, таким образом хотят легализовать все ранее допущенные нарушения в городе по застройке и сокращению стадионов", - сказано в обращении.
Активисты сетуют, что в последние 10 лет в городе массово отбирают общественные стадионы вблизи школ и колледжей под застройку, возводя детские сады, пристройки к школам, под частную аренду по ГЧП. Жители лишаются права на самостоятельные занятие физкультурой и оздоровление, не говоря об учениках учебных заведений. Вместе с тем страдает и экология, сокращается площади озеленения, вырубаются деревья, сносится травяное покрытие", - заключили неравнодушные алматинцы.
27.09.2023, 10:03 70991
Казахстанцы жалуются на грубость со стороны МСЭ
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В письме, присланном на адрес редакции Kazakhstan Today, возмущенные люди рассказывают о некомпетентности со стороны МСЭ.
Здравствуйте, Мой супруг перенес в 21 году обширный инфаркт, стэнтировался, в 23 году перенес несколько операций на почки, почечная недостаточность, имел 3 года инвалидности. И вот 19 сентября ему снимают группу. После похода в МСЭ, а точнее после грубости и скотского отношения дома случился сердечный приступ, и вся болезнь вернулась, на нервной почве и страхом за жизнь началась болезнь заново, обострился псориаз, сердечные приступы появились. Жалоб написали целую кипу везде. Были свидетелями грубости со стороны МСЭ по отношению к другим инвалидам. Когда человек болеет это очень тяжело, а еще тяжелее когда ты доказываешь при всех диагнозах, что ты действительно болен. Как человек может жить обычной жизнью и работать в полную силу если он перенес обширный инфаркт миакарда и инсульт? А если не может значит он инвалид!? И почему представители МСЭ этого не видят, я склонно думать, что они просто не компетентны, если это так почему такие люди решают судьбы других людей?" - говорится в письме. (Орфография и пунктуация сохранены.)
18.09.2023, 11:41 78046
Заведующую детсадом сняли с должности после жалоб родителей
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Снова пишу вам от лица группы родителей детей из яслей-сада № 23 Ауэзовского района города Алматы.
Хотела поблагодарить вас за публикацию моего предыдущего письма, где я описывала сложную ситуацию с новой заведующей нашего детского сада. После выхода публикации и еще нескольких писем с жалобами, направленными в акимат, отдел управления образования, Министерство просвещения и другие инстанции, в наш ясли-сад пришла проверка и новую заведующую немедленно сняли. Весь коллектив вернулся на свои места.
Мы очень благодарны вам за помощь и содействие! Желаем процветания вашему порталу!
Инициативная группа родителей.
11.09.2023, 14:48 172751
Не верим: родители воспитанников алматинского детсада опасаются смены персонала
Фото: Depositphotos
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Алматы. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Родители воспитанников яслей-сада № 23 Ауэзовского района города Алматы опасаются полной смены персонала.
В письме, присланном на адрес редакции Kazakhstan Today, возмущенные люди родители просят разобраться в ситуации.
Нас огорошили в четверг, 7 сентября, известием о ротации и о смене заведующей. Ничего против закона о ротации мы не имеем. Но... Сразу же пришло известие, что новая заведующая всеми способами заставит уволиться абсолютно весь персонал нашего детского сада, и приведет своих из 48-го яслей-сада. Вплоть до нянечек, уборщиц, охранников и поваров. В пятницу все наши воспитатели выходили в последний день, прощались и обнимались с нами, решив массово написать заявления об уходе. Им сказали, что вдвое сократят часы работы и з/п, т.е. их вынудили уйти. Мы не хотели отпускать своих воспитателей и остальной персонал", - говорится в письме.
В письме отмечается, что "многие родители возят сюда детей каждое утро именно из-за воспитателей. Дети к ним привыкли, и мы возмутились такими резкими переменами".
Даже родителей заранее, как полагается, никто в известие не ставил. Многие узнали о ситуации только в выходные или сегодня, в понедельник. За выходные мы успели создать группу, где было большинство родителей сада, написали кучу обращений в акимат с вопросами и возмущениями. Это, конечно же, не осталось незамеченным. Сегодня, 11 сентября, на работу вышел весь старый состав воспитателей и часть нянечек. Новая и старая заведующие начали нам врать в глаза, что никого они не увольняли, никто не собирался уходить, что все на своих местах. При этом воспитатели все утро стояли, потупив глаза, и почти не разговаривали с родителями, смотрели в пол (это нормально вообще???). Мы прекрасно понимаем, что через неделю или месяц их все равно уволят. Или вынудят уйти по одному", - утверждают родители.
По их словам, "новая заведующая утром клялась, что кроме нее и методиста никто из 48-го садика сюда к нам не придет на работу".
Но тут же мы узнали, что там УЖЕ и охрана, и повара из 48-го сада. С утра на новых рабочих местах. Старая заведующая стала предлагать нам перевести наших детей к ней в садик. В 48-ой. Это уже прямо край. Мало того что персонал меняют как хотят, осталось еще детей всех начать перетаскивать. Причем желающих перейти из 48-го в наш, 23-й, вслед за любимой заведующей и ее персоналом не наблюдается", - отмечает инициативная группа родителей.
Они также сообщили, что ходили в акимат.
Потом представитель акимата пришел к нам в сад на собрание с родителями. Обещают оставить весь персонал. Но мы вообще не верим, если честно (...) Есть подозрение, что все замнут. Воспитателей заставили молчать, скорее всего, угрозами, что их не возьмут ни в один детский сад города на работу. А ведь это их жизнь, они любят свою работу, к тому же у каждого семья - работа нужна", - говорится в письме.
(Орфография и пунктуация сохранены.)
Ранее сообщалось, в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова были опубликованы фото со спящими на полу детьми в детском саду Актау. Дирекция детского сада прокомментировала резонансные фото.
14.06.2023, 12:20 220846
Жители Наурызбайского района Алматы пожаловались на длительное отключение воды
Фото: Depositphotos
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Алматы. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Наурызбайского района обратились в редакцию Kazakhstan Today с обращением о длительном отключении воды в их районе.
Акимат и горводоканал устраивают экологическую катастрофу в Наурызбайском районе Алматы, потому что с пятницы нет воды. Нас кормят байками о том, что тают ледники, вода идет грязная и потому воду перекрывают. Никаких комментариев по поводу когда будет вода нет. Подвоза воды тоже нет. Где-то есть Кайрат, который занимается подвозом воды, но лично на мои сообщения и звонки он не реагирует. Выживайте как хотите одним словом. И это в Алматы! В городе!" - говорится в письме.
Жители уверяют, что в районе проблемы с водой случаются постоянно, "но такого ужаса еще не было".
В прошлом году аким Алматы Тенгри ньюс давал интервью по поводу того, что делается для решения этой проблемы. Ссылку прилагаю. https://tengrinews.kz//kazakhstan_news/budut-reshat-problemu-vodoy-nauryizbayskom-rayone-rasskazal-475702/ Исходя из сегодняшнего дня, можно сделать вывод о том, что не сделано ничего из обещанного", - добавили горожане.
Напомним, ранее в ГКП "Алматы су" сообщили, что холодную воду в Наурызбайском районе отключат только на два дня - 10 и 11 июня.
В ответ на запрос журналиста Kazakhstan Today в акимате города предоставили сообщение "Алматы су". Согласно информации, забор воды на фильтровальных станциях, обеспечивающих водоснабжение микрорайонов Наурызбайского района, временно остановлен в связи с повышением мутности исходной воды на реках Аксай и Каргалы.
Водоснабжение в период действия ограничений будет обеспечиваться путем подвоза автоцистернами.
По мере стабилизации мутностости исходной воды водозабор будет восстановлен. Кроме того, в летнее время из-за увеличения объема потребления снижается давления воды на сетях. Аварийными службами ведется регулировка сетевого давления воды", - сказали в ведомстве.
15.05.2023, 17:35 871026
Алматинцы жалуются на кражу оградок с кладбища Дополнено
Фото: от читателей
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Алматы. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жители города Алматы жалуются на кражу оградок с кладбища, передает корреспондент агентства.
На алматинском кладбище (Нижняя Пятилетка) продолжается расхищение могил. На могиле моих родственников уже второй раз снимают ограждение. В прошлом году сняли цепи. Мы написали заявление в полицию, но они сказали, что никого не найдут. Цепи мы восстановили, но в этом году приехали и обнаружили, что их опять сняли", - заявила жительница города.
По ее словам, на соседней могиле тоже украли цепи.
Не полиция, не администрация кладбища, которая в курсе происходящего, ничего не предпринимает", - добавила горожанка.
Также в распоряжение редакции были предоставлены фотографии, которые были сделаны вчера.
Горожане сообщили, что в прошлом году 1 мая подавали заявление в полицию Турксибского района.
Полицейские выезжали на кладбище. После подачи заявления ничего добиться от полиции не удалось, никто с нами так и не связался (...) В этот раз уже в полицию не стали обращаться", - добавили они.
Дополнено 16.05.2023, 11.00
В редакцию поступило еще одно письмо от жителей Алматы, которые пожаловалась на акты вандализма на центральном кладбище.
На центральном кладбище (проспект Райымбека) в Алматы происходят просто варварские деяния. Приехав на родительский день, увидели неприятную картину, гранитные бордюры, они же цветники, были вырваны вместе с бетоном", - заявила жительница мегаполиса.
По ее словам, к администрации кладбища они обращались уже не раз.
Необходимо следить не только за центральной аллеей, но и за окраинами в том числе, но пока все безрезультатно. Вокруг могил постоянно мусор. По вечерам там собираются группы лиц, распивают алкогольные напитки и жгут костры. Возможно, есть смысл и в патрулировании данных территорий полицией, особенно в вечернее и ночное время", - добавила алматинка.
Ранее сообщалось, что вандалы разграбили 15 могил в Алматинской области.
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Казахстанцы возмущены самодеятельными работами частных стройкомпаний по прокладке сетей на дорогах общего пользования, в результате которых портится покрытие улиц и магистралей. Как вы относитесь к этим дорожным работам?