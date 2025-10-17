Антитеррористические учения пройдут в аэропорту Алматы

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с Министерством внутренних дел приняли приказ "О проведении пилотного проекта по первичной государственной регистрации транспортных средств посредством портала "электронного правительства" и объектов информатизации", передает корреспондент агентства.





Запустить пилотный проект по первичной государственной регистрации транспортных средств посредством портала "электронного правительства" и объектов информатизации", - сказано в документе .





Согласно приказу, процесс первичной государственной регистрации транспортных средств посредством портала электронного правительства и объектов информатизации включает следующие этапы:





1) инициирование заявки на первичную регистрацию транспортного средства со стороны продавца (юридическое лицо - осуществляющее деятельность по продаже транспортных средств) с прохождением проверки по ОКЭД. При несоответствии ОКЭД - выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при соответствии ОКЭД - переход к следующему шагу;





2) продавец вводит VIN-код и ПЭП (портал "электронного правительства" и объекты информатизации) проводит проверку по сведениям из информационных систем;





3) проверка по системе электронных паспортов транспортных средств. При отсутствии сведений - выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при наличии сведений - переход к следующему шагу;





4) проверка сведений по уплате таможенных платежей. При отсутствии сведений - выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при наличии сведений - переход к следующему шагу;





5) проверка сведений по уплате утилизационного платежа. При отсутствии сведений - выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при наличии сведений - переход к следующему шагу;





6) продавец вводит ИИН покупателя (физическое лицо) и ПЭП проводит проверку по сведениям ГБД ФЛ (государственная база данных физлиц);





7) запрос в ГБД ФЛ для получения актуального статуса покупателя и его персональных данных. При отсутствии сведений - выведение уведомления о необходимости ввода корректного ИИН, при наличии сведений - переход к следующему шагу;





8) ПЭП направляет запрос в системы электронного подписания для получения данных о договорах купли-продажи. При отсутствии сведений - выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при наличии сведений - переход к следующему шагу;





9) продавец подписывает заявку с помощью ЭЦП;





10) покупатель получает уведомление в личном кабинете ПЭП о поступлении заявки на первичную регистрацию транспортного средства и согласовывает заявку после чего переходит к заполнению данных;





11) ПЭП осуществляет запрос в ГБД ФЛ для получения актуального статуса покупателя и его персональных данных. При отсутствии сведений - выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при наличии сведений - переход к следующему шагу;





12) ПЭП производит проверку по системе электронных паспортов транспортных средств. При отсутствии сведений - выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при наличии сведений - переход к следующему шагу;





13) ПЭП направляет запрос в системы электронного подписания для получения данных о договорах купли-продажи. При отсутствии сведений - выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при наличии сведений - переход к следующему шагу;





14) ПЭП направляет запрос в ЕРАП для проверки наличия у покупателя административных штрафов. При наличии неоплаченных штрафов - выведение уведомления о необходимости оплаты и повторной подачи, при отсутствии неоплаченных штрафов - переход к следующему шагу;





15) покупатель выбирает из перечня желаемый ЦОН для получения готовых документов и указывает желаемый тип ГРНЗ;





16) ПЭП направляет запрос в БМГ для получения зарегистрированного номера. При отсутствии зарегистрированного номера - ввод покупателем номера и переход к следующему шагу, при получении номера - переход к следующему шагу;





17) покупатель оплачивает необходимые пошлины и сборы посредством ПШЭП;





18) покупатель подписывает заявку с помощью ЭЦП;





19) после обработки заявки ПЭП отображает уведомление об успешном оказании услуги либо мотивированный отказ.





Управления административной полиции департаментов полиции областей принимают меры по оказанию государственных услуг в соответствии правилами государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства. РГП "Информационно-производственный центр" МВД РК принимает меры по своевременной распечатке свидетельств о регистрации транспортных средств.





После получения уведомления об успешном оказании услуги покупатель обращается в выбранный ЦОН для получения свидетельства о регистрации и госномеров на ресепшн.