Уголовное дело завели по факту избиения девушки в Алматы

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Алматы. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялся суд над специалистом по госзакупкам управления образования и организатором летнего отдыха для детей по делу о нахождении на территории детского лагеря сауны, в которой отдыхали взрослые мужчины.





Напомним, летом прошлого года общественники обнаружили , что в детском летнем лагере, где отдыхают дети с особыми потребностями, находится сауна. Родители также опубликовали фото и видео, на которых видно, что дети спят на полу, а также в душных комнатах, где стоит около 20-30 кроватей. В этом же здании находится сауна, в которой отдыхали взрослые мужчины.





Согласно материалам суда, один из подсудимых, будучи главным специалистом по проведению госзакупок управления образования, за взятку признал компанию второй подсудимой победителем конкурса госзакупок услуг по организации летнего отдыха для детей с особыми потребностями, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.





Летом 2023 года подсудимая привезла 50 детей в свою частную школу. В этот же день под видом организации ею детского лагеря привезла 300 детей в банный комплекс с фитнес-центром.





Родители детей, узнав о том, что местом отдыха детей фактически стали частная школа и банный комплекс с фитнес-центром, забрали детей по домам.





Как отметили в пресс-службе суда, сотрудник управления свою вину в суде не признал, подсудимая вину признала полностью и просила назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы.





Приговором суда чиновник осужден за совершение покушения на получение взятки, пользуясь должностным положением, в крупном размере. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с пожизненном запретом занимать должности на государственной службе,





Организатор детского отдыха за совершение покушения на мошенничество путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.





Приговор не вступил в законную силу.