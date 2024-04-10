09.04.2024, 17:29 22056
Уголовное дело завели по факту избиения девушки в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы завели уголовное дело по факту избиения девушки, сообщили в пресс-службе департамента полиции мегаполиса.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Назначены экспертизы. Следствие продолжается", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее президент фонда "Не молчи" Дина Смаилова заявила журналисту информационного агентства Kazakhstan Today, что декриминализация побоев привела к массовым нарушениям прав человека.
Стоит отметить, что в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
В частности, один из громких инцидентов произошел в Алматы, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.
Адвокат потерпевшей стороны Айбол Туменбаев рассказал журналисту Kazakhstan Today о ходе расследования громкого дела о нападении организованной криминальной группы на защитников девушки, спасших ее от публичного унижения.
По его словам, следствие затягивается по непонятным причинам и недостаточно информирует о соответствующих действиях. Особое внимание адвокат обратил на специфическое поведение следователя УВД Бостандыкского района по делу о нападении, которое привело к тяжким последствиям.
Между тем трое молодых людей, руководствуясь соображениями морали и нравственности, встали на защиту человеческих и социальных ценностей, подверглись варварскому нападению и избиению группой лиц, которые на сегодняшний день уже опознаны, известны следствию, но никак следствием не квалифицированы и, по данным адвоката, не вызываются для проведения очных ставок и пр.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
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09.04.2024, 20:11 18166
В Актобе закрыли онлайн-казино
Общая сумма привлеченных денег составила 375 млн тенге
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Актобе. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Актюбинской области направила в суд уголовное дело по организации интернет-казино, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Территориальный департамент экономических расследований завершил досудебное расследование в отношении четырех лиц, которые организовали и руководили онлайн-казино.
Общая сумма привлеченных денег от игроков онлайн-казино составила 375 млн тенге.
Установлено, что игроками онлайн-казино являлись молодые люди возрастом 22-30 лет.
Кроме того, в ходе досудебного расследования арестовано движимое и недвижимое имущество, добытое преступным путем.
Напомним, депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан разрабатывают законопроект, направленный на сдерживание и профилактику лудомании среди граждан. Одной из новелл законопроекта является полный запрет на рекламу казино.
09.04.2024, 16:11 23561
Суд вынес приговор по скандальному делу о детском лагере в сауне
Фото: Depositphotos
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Алматы. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялся суд над специалистом по госзакупкам управления образования и организатором летнего отдыха для детей по делу о нахождении на территории детского лагеря сауны, в которой отдыхали взрослые мужчины.
Напомним, летом прошлого года общественники обнаружили, что в детском летнем лагере, где отдыхают дети с особыми потребностями, находится сауна. Родители также опубликовали фото и видео, на которых видно, что дети спят на полу, а также в душных комнатах, где стоит около 20-30 кроватей. В этом же здании находится сауна, в которой отдыхали взрослые мужчины.
Согласно материалам суда, один из подсудимых, будучи главным специалистом по проведению госзакупок управления образования, за взятку признал компанию второй подсудимой победителем конкурса госзакупок услуг по организации летнего отдыха для детей с особыми потребностями, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Летом 2023 года подсудимая привезла 50 детей в свою частную школу. В этот же день под видом организации ею детского лагеря привезла 300 детей в банный комплекс с фитнес-центром.
Родители детей, узнав о том, что местом отдыха детей фактически стали частная школа и банный комплекс с фитнес-центром, забрали детей по домам.
Как отметили в пресс-службе суда, сотрудник управления свою вину в суде не признал, подсудимая вину признала полностью и просила назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы.
Приговором суда чиновник осужден за совершение покушения на получение взятки, пользуясь должностным положением, в крупном размере. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с пожизненном запретом занимать должности на государственной службе,
Организатор детского отдыха за совершение покушения на мошенничество путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.
Приговор не вступил в законную силу.
09.04.2024, 15:21 25416
В Карагандинской области иностранцам незаконно выдано более 700 разрешений на проживание
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Караганда. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области пресечена деятельность преступной группы, в состав которой входили сотрудники ЦОНов, медицинских учреждений и так называемые помогайки, рассказали в областной прокуратуре.
По данным прокуратуры, сотрудники ЦОНов и медучреждений за деньги незаконно выдали иностранцам более 700 разрешений на временное проживание.
Законодательством предусмотрено, что при подаче заявления на получения разрешения на временное проживание требуется личное присутствие и согласие владельца жилья, но фактический регистрация иностранцев производилась в обход всех требований закона", - пояснили в прокуратуре.
Также незаконно выпущены 2 электронно-цифровые подписи, они использовались для подачи более 30 уведомлений о регистрации прибытия иностранных граждан в информационной системе eQonaq.
Отмечается, что все это производилось без ведома владельцев электронной цифровой подписи.
Незаконные схемы по регистрации иностранцев создают риски и предпосылки для проникновения на территорию страны деструктивных лиц", - подчеркнули в прокуратуре.
По данному факту начато досудебное расследование.
Напомним, правила присвоения ИИН иностранцам изменились в Казахстане.
Ранее сообщалось, что из Шымкента выдворены более 800 трудовых мигрантов. У иностранцев выявлены поддельные медсправки и полисы.
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09.04.2024, 11:59 29491
Двух подполковников полиции задержали в Жамбылской области
Фото: Depositphotos
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Тараз. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Двух подполковников полиции, возглавлявших отделы по противодействию наркопреступности, задержали в Жамбылской области, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.
Антикоррупционной службой Жамбылской области проводится досудебное расследование в отношении начальников отделений межрайонного отдела по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области", - сообщили в Антикоре.
Иная информация разглашению не подлежит.
Ранее по подозрению во взяточничестве был задержан аким Сатпаева. Также в феврале в Астане Антикор задержал председателя правления НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов".
09.04.2024, 10:20 31441
МВД пресекло деятельность нескольких ОПГ по распространению наркотиков
С начала года ликвидировано 20 нарколабораторий
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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Организованные преступные группы, специализирующиеся на распространении наркотиков бесконтактным способом, ликвидированы в Западно-Казахстанской области, области Абай и городе Алматы, сообщает Polisia.kz.
В городах Алматы и Семее задержаны алматинцы, которые занимались сбытом наркотических средств каннабисной группы. Реализация гашиша и марихуаны осуществлялась по приложению Telegram путем закладок. Организатор группировки создал чат, где размещалась информация о стоимости гашиша и различных сортов марихуаны. Остальные участники согласно распределенным преступным ролям незаконно хранили и расфасовывали наркотики на дозы, перевозили и размещали их в тайниковых закладках на территории Алматы и Семея. Участники преступной группы арестованы, организатор объявлен в розыск. Всего изъято более килограмма гашиша", - проинформировали в полиции.
Кроме того, в Уральске задержана еще одна преступная группировка, которая также занималась сбытом наркотиков каннабисной группы. У подозреваемых изъято 540 граммов гашиша. Организатором группировки в мессенджере Telegram был создан интернет-магазин и обеспечивалось руководство по наркосбыту. Он осуществлялся бесконтактным способом через администратора интернет-магазина и наемных закладчиков.
Всего с начала года сотрудниками подразделений по противодействию наркопреступности МВД ликвидировано 20 нарколабораторий, из них восемь по производству синтетических наркотиков, где изъято 129 кг готовых к употреблению синтетических наркотиков и 390 кг прекурсоров, а также 12 фитолабораторий, в которых изъято 34,5 кг наркотиков каннабисной группы. За этот же период полицией пресечена деятельность шести организованных преступных групп, в том числе двух транснациональных.
08.04.2024, 10:28 56126
С начала года криминальной полицией МВД задержано более 630 преступников
За пределами Казахстана задержано 38 лиц
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года криминальной полицией МВД задержано 633 разыскиваемых преступника, среди которых 17 убийц и 35 наркопреступников, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.
В полиции отметили, что поиск уголовных преступников не ограничивается проведением оперативных мероприятий только внутри страны. С начала года в другие страны было направлено шесть розыскных групп, в том числе три в Россию, две в Кыргызстан и одна в Узбекистан. Кроме этого, в поимке преступников широко используются возможности Интерпола.
Как сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов, всего за пределами Казахстана задержано 38 лиц, из них в странах дальнего зарубежья, таких как Турция, Испания, США, Швеция, Чехия, Объединенные Арабские Эмираты и Польша - 19. В странах ближнего зарубежья также - 19, это Россия, Кыргызстан, Грузия и Узбекистан.
Для зарубежных коллег на территории РК казахстанской полицией задержано 150 разыскиваемых преступников: для России - 92, Узбекистана - 30, Кыргызстана - 16, Таджикистана - 8, Армении - 3 и Азербайджана - 1.
Из ОАЭ экстрадирован преступник, разыскиваемый за хищение денег в особо крупном размере. В 2010 году в одном из банков в городе Алматы он обманным путем получил и присвоил денежный займ в размере 294 млн тенге. В настоящее время мужчина арестован. Кроме того, в Польше по запросу Интерпола МВД задержана преступница, которая в период с 2016 по 2019 годы в городе Астане, работая бухгалтером одного из ТОО, вместе с директором и главным бухгалтером незаконно присвоила и завладела денежными средствами в сумме порядка 400 млн тенге", - сказал Нурмагамбетов.
Помимо этого, с начала года сотрудниками криминальной полиции республики установлено местонахождение 259 без вести пропавших лиц.
06.04.2024, 19:09 115811
В трех областях Казахстана из-за паводков начали четыре досудебных расследования
Фото: polisia.kz
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Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской, Алматинской и Атырауской областях из-за паводков начали четыре досудебных расследования, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
Устанавливаются причины затопления конкретных населенных пунктов, разрушения дорог, мостов, гидротехнических и других объектов. В частности, изучается целевое расходование бюджетных средств, своевременность и полнота планов по предотвращению паводков (...) На сегодня прокурорами начато четыре досудебных расследования в Актюбинской, Алматинской и Атырауской областях", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что прокуроры на местах координируют деятельность правоохранительных органов по обеспечению режима законности и правопорядка.
В этот непростой период призываем граждан не поддаваться панике, помощь каждой пострадавшей семье будет оказана в полном объеме в соответствии с действующим законодательством", - добавили в Генпрокуратуре.
Напомним, из-за паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в десяти регионах страны: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
В стране сохраняется сложная паводковая обстановка. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины. Прокуратура Актюбинской области зарегистрировала уголовное дело по факту прорыва дамбы плотины "Щербаковское" в Айтекебийском районе. В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки.
В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
06.04.2024, 13:53 113486
Около 20 килограммов "синтетики" и тысяча литров прекурсоров: в Алматинской области ликвидировали нарколабораторию
По подозрению в совершении правонарушения задержаны двое иностранцев
Фото: КНБ РК
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Конаев. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Алматинской области пресечена деятельность подпольной нарколаборатории, расположенной в частном доме, сообщает пресс-служба КНБ РК.
По подозрению в совершении данного правонарушения задержаны двое иностранцев. В ходе обысков изъято около 20 килограммов синтетических наркотиков, 1 тысяча литров прекурсоров и оборудование, предназначенные для изготовления "синтетики". Предварительно установлено, что обнаруженное сырье поставлялось в замаскированном виде из-за рубежа через логистические компании", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).
С санкции суда к задержанным лицам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в КНБ.
Ранее в Астане была ликвидирована крупная нарколаборатория.
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