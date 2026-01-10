09.01.2026, 15:30 40076
Президент подписал Строительный и Цифровой кодексы РК
Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Строительный и Цифровой кодексы Республики Казахстан, сообщили в Акорде.
Новый Строительный кодекс предусматривает:
- создание безопасной и комфортной среды проживания, включая безбарьерную среду;
- участие граждан в обсуждении градостроительных решений;
- внедрение цифровых реестров и сертификации специалистов;
- усиление госконтроля в строительстве;
- повышение ответственности застройщиков и экспертных организаций;
- увеличение гарантийного срока на ключевые конструкции объектов строительства и другие нормы.
Цифровой кодекс включает ряд следующих важных положений:
- единые принципы цифрового законодательства - кодекс закрепляет цели, задачи и базовые принципы регулирования цифровой сферы, формируя целостную правовую основу цифровой трансформации;
- правовой режим цифровых объектов - определяются виды цифровых объектов, включая цифровые данные, цифровые активы, цифровые ресурсы, программное обеспечение, цифровые системы и платформы;
- права и обязанности участников цифровой среды - закрепляются цифровые права граждан, в том числе право на защиту цифровой идентичности, а также обязанности субъектов цифровых отношений;
- цифровая идентификация и биометрия - регламентируются вопросы цифровой и биометрической аутентификации, а также использование идентификаторов цифровых данных;
- цифровое государственное управление - кодекс устанавливает правовые основы цифрового госуправления, включая цифровую архитектуру государства и развитие "цифрового правительства";
- новые технологии и безопасность данных - предусматривается регулирование смарт-контрактов, распределенных систем, автоматизированных решений, а также меры по защите цифровых данных и обеспечению кибербезопасности.
Кроме того, главой государства подписаны сопутвующие законы РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, транспорта и предпринимательства", а также изменения и дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях.
Ранее министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев рассказал, какие ограничения на строительство введут в Алматы в рамках нового Строительного кодекса.
09.01.2026, 19:13 27546
МИД РК и "КазМунайГаз" обсудили сотрудничество в сфере инвестиций и энергетики
Фото: МИД РК
Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялась встреча министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева и председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхата Хасенова, сообщили в ведомстве.
В ходе встречи были обсуждены пути укрепления взаимодействия внешнеполитического ведомства страны и КМГ по вопросам развития маршрутов экспорта казахстанских углеводородов, привлечения иностранных инвестиций и передовых технологий в отечественную энергетическую отрасль, а также реализации проектов с участием международных компаний.
Асхат Хасенов поблагодарил МИД РК за эффективное содействие в продвижении интересов национальной нефтегазовой компании за рубежом.
09.01.2026, 17:59 29111
В МВД Казахстана провели ротацию руководителей департаментов полиции
Фото: polisia.kz
Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - По согласованию с администрацией президента приказом министра внутренних дел Республики Казахстан Ержана Саденова в ведомстве произведен ряд кадровых назначений, сообщили в пресс-службе министерства.
- генерал-майор полиции Айдос Рысбаев, ранее занимавший должность начальника департамента полиции на транспорте, назначен руководителем аппарата министерства внутренних дел;
- генерал-майор полиции Мурат Кабденов, ранее занимавший должность начальника департамента полиции Туркестанской области, назначен председателем комитета административной полиции МВД;
- генерал-майор Арыстангани Заппаров, ранее занимавший должность начальника департамента полиции города Алматы, назначен начальником департамента полиции Туркестанской области;
- генерал-майор полиции Айдын Кабдулдинов, ранее занимавший должность начальника департамента полиции Северо-Казахстанской области, назначен начальником департамента полиции города Алматы;
- полковник полиции Абай Жусупов, ранее занимавший должность начальника Департамента полиции Актюбинской области, назначен начальником Департамента полиции Северо-Казахстанской области;
- генерал-майор полиции Каиркен Алиев, ранее занимавший должность начальника департамента полиции области Ұлытау, назначен начальником департамента полиции Актюбинской области.
- генерал-майор полиции Нурхат Уразбаев, ранее занимавший должность начальника департамента полиции Атырауской области, назначен начальником департамента полиции области Ұлытау;
- генерал-майор полиции Онал Бекиев, ранее занимавший должность руководителя аппарата МВД, назначен начальником департамента полиции Атырауской области.
08.01.2026, 20:16 95861
Казахстанским производителям компенсируют до 50% расходов на внутренние железнодорожные перевозки
Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Внесены изменения в «Правила оказания мер государственного стимулирования промышленности, направленных на продвижение обработанных товаров, работ и услуг казахстанского происхождения на внутренний рынок», сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и строительства РК.
“В соответствии с поправками отечественным предприятиям предоставляется возмещение до 50% затрат на транспортировку приоритетных товаров железнодорожным транспортом внутри страны. Максимальный размер компенсации составляет до 10 тысяч месячных расчетных показателей (43,25 млн тенге). Ранее меры государственной поддержки внутренних железнодорожных перевозок в республике не применялись”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что нововведение направлено на снижение транспортных издержек производителей, повышение конкурентоспособности казахстанской продукции и стимулирование роста казахстанского содержания.
Кроме того, в пять раз увеличен размер компенсации затрат на международную сертификацию продукции. Если ранее государством возмещалось до 3 000 МРП, то теперь — до 15 000 МРП, что составляет порядка 65 млн тенге. Наличие международных сертификатов позволяет казахстанским компаниям участвовать в тендерных процедурах транснациональных структур и расширять экспортные возможности.
Также внесены изменения в «Правила предоставления мер государственного стимулирования промышленности, направленных на повышение производительности труда субъектов промышленно-инновационной деятельности». Смягчены требования по налоговой динамике: теперь условие ежегодного роста налоговых отчислений не распространяется на предприятия, зарегистрированные менее семи лет назад (ранее — менее трёх лет). Это учитывает реальные сроки выхода новых производств на проектную мощность и расширяет доступ к государственной поддержке для более широкого круга компаний.
Главной целью инициированных Министерством промышленности и строительства изменений является усиление государственной поддержки казахстанских товаропроизводителей и повышение конкурентоспособности экономики.
Национальным оператором по оказанию мер государственного стимулирования, направленных на повышение производительности труда и продвижение продукции на внутренний рынок, является QazIndustry. По итогам 2025 года центром возмещены затраты субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму свыше 1 млрд 436 млн тенге, государственную поддержку получили порядка 60 предприятий.
08.01.2026, 18:43 102596
В Казахстане обсуждают создание крупного промышленного парка с глубокой переработкой сырья
Совокупный объем инвестиций оценивается на уровне порядка 15 млрд долларов США
Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр провел встречу с вице-председателем правления XINFA GROUP Чжао Тинъюном по вопросам инвестиционного взаимодействия и практических аспектов строительства на территории Казахстана современного промышленного парка, сообщили в правительстве.
В пресс-службе премьер-министра пояснили, что XINFA GROUP - один из крупнейших мировых индустриальных холдингов с диверсифицированным портфелем в сфере энергетики, алюминиевой и химической промышленности, а также экологичных строительных и аграрных технологий. Компания основана в 1972 году и занимает глобальные лидерские позиции по нескольким ключевым производственным направлениям.
Концепция инвестиционного проекта по созданию в Павлодарской области масштабного промышленного парка полного цикла предусматривает глубокую переработку сырья с целью выпуска продукции высокого передела из угля, бокситов, меди, флюорита и известняка. В частности, планируется строительство металлургических производств по выпуску глинозема, алюминия и меди, формирование энергетической инфраструктуры, включая объекты на базе возобновляемых источников энергии, а также запуск предприятий по производству соды, углеродных материалов и экологичных строительных решений", - говорится в сообщении.
По данным правительства, совокупный объем инвестиций оценивается на уровне порядка 15 млрд долларов США, площадь будущего индустриального парка - более 3 тысяч га. Планируется создание свыше 10 тысяч рабочих мест.
Вице-председатель правления Xinfa Group Чжао Тинъюн отметил, что компания уже провела предварительный анализ ресурсной базы Казахстана, включая бокситовые, угольные и медные месторождения, и положительно оценивает их промышленный потенциал в контексте формирования цепочек глубокой переработки и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.
Роман Скляр подчеркнул, что Казахстан рассматривает промышленную модернизацию, привлечение стратегических инвестиций и развитие технологичной индустрии как ключевые приоритеты государственной экономической политики. Правительством сформирована устойчивая правовая и институциональная база для сопровождения крупных инвестиционных проектов, включая механизмы долгосрочного партнерства с международными индустриальными группами.
По итогам встречи подтверждена заинтересованность в дальнейшей детальной проработке проекта, расширении индустриального партнерства и укреплении долгосрочного инвестиционного сотрудничества.
08.01.2026, 17:24 107736
Казахстан вводит новые требования к мигрантам и кандасам
Фото: Depositphotos
Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр культуры и информации РК Аида Балаева разъяснила ключевые положения концепции миграционной политики до 2030 года, сообщили в пресс-службе правительства.
В первую очередь мы исходим из интересов граждан Казахстана. Иностранная рабочая сила будет привлекаться только там, где действительно существует кадровый дефицит. Миграционные потоки будут формироваться с учетом реальных потребностей отраслей, регионов и конкретных проектов", - отметила она.
По ее словам, соблюдение закона обязательно для всех независимо от статуса.
Контроль за соблюдением миграционного законодательства будет усилен, а ответственность за нарушения - неизбежна как для мигрантов, так и для работодателей. Безопасность должна обеспечиваться на каждом этапе - от въезда до выезда. Наша цель - чтобы в Казахстан приезжали люди, готовые жить и работать здесь, уважая законы и культуру страны", - подчеркнула министр.
Как рассказали в правительстве, с января 2026 года в Казахстане внедряется скоринговая модель предварительного отбора иностранных граждан, включая этнических казахов, претендующих на вид на жительство. Это обязательное тестирование на знание государственного языка, анкетирование в цифровом формате, проверки со стороны компетентных органов и итоговое собеседование.
Для этнических казахов, рассчитывающих на государственную поддержку, будет действовать отдельный порядок, дополнили в пресс-службе.
Для того чтобы пользоваться льготами и программами помощи со стороны государства, такие переселенцы должны оформить статус кандаса и расселиться в трудодефицитные регионы: это Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.
Мы призываем наших соотечественников следовать государственной стратегии, а в ответ они получат всю необходимую поддержку - с переездом, обустройством, трудоустройством. Кандасы, включенные в региональную квоту, при переезде заключают социальный контракт на 5 лет. Но если, к примеру, семья кандасов получила помощь и через два-три года решила уехать из региона приема в другой город, не прожив там положенные пять лет согласно соцконтракту, то в этом случае они обязаны вернуть государству всю сумму полученной поддержки", - пояснила Аида Балаева.
В то же время предусмотрен и альтернативный вариант - оформление постоянного проживания на общих основаниях, без привязки к региональным квотам и мерам господдержки. Это дает возможность самостоятельно выбирать регион проживания в рамках действующего законодательства.
По словам Балаевой, новая миграционная политика будет внедряться поэтапно с учетом обратной связи от общества, бизнеса и регионов. Приоритет будет отдаваться добросовестным и законопослушным людям, а цифровые инструменты позволят исключить серые схемы и фиктивные документы.
08.01.2026, 13:11 128861
В Казахстане внедрят аудит кибербезопасности
Фото: Depositphotos
Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев рассказал о принимаемых мерах по обеспечению кибербезопасности страны.
По словам Мадиева, в рамках Цифрового кодекса планируется актуализация законодательства в сфере защиты персональных данных путем усиления ответственности, введения аудита кибербезопасности и другие меры.
Он отметил, что для обеспечения кибербезопасности страны на сегодняшний день создана экосистема, в которой участвуют как государственные органы, так и частный сектор.
В частности, техническая защита обеспечивается Национальным центром информационной безопасности (НКЦИБ), Государственным оперативным центром (ГОЦИБ), Отраслевым центром информационной безопасности в финансовом секторе и частными Оперативными центрами информационной безопасности (ОЦИБ). Для оперативного обмена информацией об инцидентах выстроена взаимосвязь между НКЦИБ и ОЦИБ, где специалисты ведут постоянный мониторинг информационной безопасности и оказывают поддержку владельцам государственных систем и критически важных объектов информационно коммуникационной инфраструктуры", - говорится в ответе министра на депутатский запрос.
Кроме того, для обеспечения безопасности персональных данных функционирует государственный сервис контроля доступа к персональным данным, позволяющий гражданам контролировать доступ к своим данным, путем предоставления разрешения или отказа в доступе к данным.
Ранее Мадиев заявил, что госорганы часто нарушают требования информационной безопасности, а также напомнил их руководителям о персональной ответственности за утечку данных.
08.01.2026, 09:31 148806
Земли на 82 млн тенге возвращены в госсобственность в Акмолинской области
Фото: Depositphotos
Кокшетау. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Сандыктауского района выявила нарушения требований законодательства при рассмотрении заявок и подведении итогов конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения сельскохозяйственного производства, сообщили в прокуратуре Акмолинской области.
Установлено, что итоги конкурса подводились в три этапа, тогда как действующим законодательством предусмотрено подведение итогов на следующий день после проведения конкурса. Несоблюдение установленных сроков повлияло на прозрачность и объективность конкурсных процедур.
По акту надзора органом государственного контроля за использованием и охраной земель в судебном порядке признаны недействительными семь договоров аренды земельных участков. Тем самым незаконно предоставленные сельскохозяйственные земли общей площадью 1400 га возвращены в государственную собственность", - проинформировали в прокуратуре.
Кроме того, по данным ведомства, за допущенные нарушения должностные лица привлечены к административной ответственности.
07.01.2026, 16:34 199411
Тимур Елеусизов возглавил "Жасыл-Алматы"
Учреждение будет заниматься содержанием и обслуживанием парков, скверов и набережных города
Алматы. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Тимур Елеусизов назначен руководителем КГУ "Жасыл-Алматы" (современный аналог Зеленстроя), сообщили в акимате Алматы.
Как рассказали в ведомстве, учреждение будет заниматься содержанием и обслуживанием парков, скверов и набережных города.
Основная задача новой структуры - системный уход за зелеными территориями, наведение порядка и формирование единого подхода к их содержанию с четким распределением ответственности и ориентиром на практический результат.
Решение о создании КГУ "Жасыл-Алматы" принято с учетом накопившихся проблем в сфере управления зеленым фондом города, отсутствия единого оператора и фрагментарного подхода к уходу за зелеными насаждениями, добавили в акимате.
