Жители алматинских предгорий опасаются оползней из-за строительства многоквартирных домов

АЛМАТЫ. 25 МАЯ - Жители предгорного коттеджного городка "Алма" опасаются схода оползней, по их словам, при возведении многоквартирного дома строители срезали склон, на котором стоят их дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жители алматинских предгорий требуют запретить строительство жилых комплексов рядом с ними, сообщает телеканал КТК

А дальше уже не мы, не жители, а ГАСК - орган, который должен все контролировать, должен воспрепятствовать запуску в эксплуатацию. И уже в судебном порядке решать вопросы с застройщиками по сносу. Однозначно все это поедет. Достаточно просто хороших ливней - и все, пойдет подвижка почв. Потому что почва, она плавающая. Мы увидели, как построены эти таунхаусы и как срезан холм, на котором мы находимся. Причем срез - 14-15 метров вниз", - говорит Асия Дамитова.

По информации телеканала, после жалоб жителей градостроители устроили внеплановую проверку. По их данным, возводит дом частное лицо. Причем без соответствующего разрешения.

В ходе внеплановой этой проверки было установлено, что объект строился хозяйственным способом: без привлечения подрядной организации, без привлечения авторского технадзора, без проектно-сметной документации. - То есть это так легко сделать? Самовольно начать возводить? - Это же, видите, самовольно мы тоже не можем на объект заходить. Идет именно по обращению", - заявил руководитель отдела градостроительного контроля по Бостандыкскому и Алатаускому районам города Алматы Алибек Тульбасиев.

Как сообщает телеканал, на возведение подпорной стены и предоставление всех необходимых документов дали чуть меньше месяца. Если собственник земельного участка этого не сделает, чиновники грозят обратиться в суд.

Кроме того, сообщается, что о полном запрете строительства многоквартирных домов в горных и предгорных районах в акимате уже говорили. Согласно новому плану там можно будет строить только частные дома и коттеджи. Окончательное решение должны принять в ближайшее время.

Ранее председатель экоальянса "Байтақ Болашақ" Әділ-Касым Жарылқасынұлы прокомментировал активное строительство на горных склонах в городе Алматы.

Я обеспокоен, как и местные жители. Тут вопрос в том, что опасность схода оползней, исчезновение флоры и фауны, вырубка яблоневых деревьев, садов - это все, конечно, губительно для окружающей среды. Просто тут я считаю, что понастроили эти коттеджи всякие, дома, проекты все коммерческие", - сказал активист.

Представители общественной организации "Экологический общественный союз" бьют тревогу в связи с продажей предгорных земельных участков Алматы под застройку. По их словам, на продажу выставлены практически все свободные предгорные площади.

Ранее специалист по экологии Ася Гейдт выразила обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По ее словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.

Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.

Экоактивист также напомнила, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий.