Жители алматинских предгорий опасаются оползней из-за строительства многоквартирных домов

Жители алматинских предгорий требуют запретить строительство жилых комплексов рядом с ними, сообщает телеканал КТК.
А дальше уже не мы, не жители, а ГАСК - орган, который должен все контролировать, должен воспрепятствовать запуску в эксплуатацию. И уже в судебном порядке решать вопросы с застройщиками по сносу. Однозначно все это поедет. Достаточно просто хороших ливней - и все, пойдет подвижка почв. Потому что почва, она плавающая. Мы увидели, как построены эти таунхаусы и как срезан холм, на котором мы находимся. Причем срез - 14-15 метров вниз", - говорит Асия Дамитова.
По информации телеканала, после жалоб жителей градостроители устроили внеплановую проверку. По их данным, возводит дом частное лицо. Причем без соответствующего разрешения.
В ходе внеплановой этой проверки было установлено, что объект строился хозяйственным способом: без привлечения подрядной организации, без привлечения авторского технадзора, без проектно-сметной документации. - То есть это так легко сделать? Самовольно начать возводить? - Это же, видите, самовольно мы тоже не можем на объект заходить. Идет именно по обращению", - заявил руководитель отдела градостроительного контроля по Бостандыкскому и Алатаускому районам города Алматы Алибек Тульбасиев.
Как сообщает телеканал, на возведение подпорной стены и предоставление всех необходимых документов дали чуть меньше месяца. Если собственник земельного участка этого не сделает, чиновники грозят обратиться в суд.
Кроме того, сообщается, что о полном запрете строительства многоквартирных домов в горных и предгорных районах в акимате уже говорили. Согласно новому плану там можно будет строить только частные дома и коттеджи. Окончательное решение должны принять в ближайшее время.
Ранее председатель экоальянса "Байтақ Болашақ" Әділ-Касым Жарылқасынұлы прокомментировал активное строительство на горных склонах в городе Алматы.
Я обеспокоен, как и местные жители. Тут вопрос в том, что опасность схода оползней, исчезновение флоры и фауны, вырубка яблоневых деревьев, садов - это все, конечно, губительно для окружающей среды. Просто тут я считаю, что понастроили эти коттеджи всякие, дома, проекты все коммерческие", - сказал активист.
Представители общественной организации "Экологический общественный союз" бьют тревогу в связи с продажей предгорных земельных участков Алматы под застройку. По их словам, на продажу выставлены практически все свободные предгорные площади.
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт выразила обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По ее словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Экоактивист также напомнила, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий.