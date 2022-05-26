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Жители алматинских предгорий опасаются оползней из-за строительства многоквартирных домов

25.05.2022, 11:59 24471
Жители алматинских предгорий опасаются оползней из-за строительства многоквартирных домов
АЛМАТЫ. 25 МАЯ - Жители предгорного коттеджного городка "Алма" опасаются схода оползней, по их словам, при возведении многоквартирного дома строители срезали склон, на котором стоят их дома, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Жители алматинских предгорий требуют запретить строительство жилых комплексов рядом с ними, сообщает телеканал КТК
 

А дальше уже не мы, не жители, а ГАСК - орган, который должен все контролировать, должен воспрепятствовать запуску в эксплуатацию. И уже в судебном порядке решать вопросы с застройщиками по сносу. Однозначно все это поедет. Достаточно просто хороших ливней - и все, пойдет подвижка почв. Потому что почва, она плавающая. Мы увидели, как построены эти таунхаусы и как срезан холм, на котором мы находимся. Причем срез - 14-15 метров вниз", - говорит Асия Дамитова. 

 
По информации телеканала, после жалоб жителей градостроители устроили внеплановую проверку. По их данным, возводит дом частное лицо. Причем без соответствующего разрешения.
 

В ходе внеплановой этой проверки было установлено, что объект строился хозяйственным способом: без привлечения подрядной организации, без привлечения авторского технадзора, без проектно-сметной документации. - То есть это так легко сделать? Самовольно начать возводить? - Это же, видите, самовольно мы тоже не можем на объект заходить. Идет именно по обращению", - заявил руководитель отдела градостроительного контроля по Бостандыкскому и Алатаускому районам города Алматы Алибек Тульбасиев.

 
Как сообщает телеканал, на возведение подпорной стены и предоставление всех необходимых документов дали чуть меньше месяца. Если собственник земельного участка этого не сделает, чиновники грозят обратиться в суд. 
 
Кроме того, сообщается, что о полном запрете строительства многоквартирных домов в горных и предгорных районах в акимате уже говорили. Согласно новому плану там можно будет строить только частные дома и коттеджи. Окончательное решение должны принять в ближайшее время. 
 
Ранее председатель экоальянса "Байтақ Болашақ" Әділ-Касым Жарылқасынұлы прокомментировал активное строительство на горных склонах в городе Алматы. 
 

Я обеспокоен, как и местные жители. Тут вопрос в том, что опасность схода оползней, исчезновение флоры и фауны, вырубка яблоневых деревьев, садов - это все, конечно, губительно для окружающей среды. Просто тут я считаю, что понастроили эти коттеджи всякие, дома, проекты все коммерческие", - сказал активист. 

 
Представители общественной организации "Экологический общественный союз" бьют тревогу в связи с продажей предгорных земельных участков Алматы под застройку. По их словам, на продажу выставлены практически все свободные предгорные площади. 
 
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт выразила обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По ее словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. 
 

Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог. 

 
Экоактивист также напомнила, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий.
 

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В Казахстане операторов такси могут обязать осуществлять соцотчисления за работников

26.05.2022, 14:07 1031
НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - В Казахстане рассматривают вопрос охвата социальной защитой таксистов, работающих на различных интернет-платформах. Об этом сообщила журналистам министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С операторами платформы обговариваем. Россия, оказывается, уже начала пилот и апробирует проект. Там операторы платформы, может быть, "Яндекс такси", начали работать и за своих таксистов перечислять социальные отчисления. Это делается за счет средств, выплат, которые осуществляют работники операторам программы", - цитирует Тамару Дуйсенову МИА "Казинформ". 

 
Аналогичные правила действуют в Южной Корее, Китае и в Европе. Казахстан хочет перенять эту практику и сейчас ведет переговоры с экспертами, сообщает Sputnik.kz.
 

И когда мы уже придем к единому мнению, тоже скажем. В целом эта работа будет, потому что каждый человек, который работает, давайте даже того же таксиста возьмем, в любой момент он может остаться без работы", - добавила Тамара Дуйсенова.

 
Водители, по ее словам, могут попасть в ДТП или остаться без работы по разным причинам. На эти случаи у них должна быть страховка и социальные выплаты.
 
Отметим, сейчас водители таких сервисов такси, как "Яндекс.Go" или InDriver работают в Казахстане как самозанятые.
 
Министр труда и социальной защиты населения также ответила на вопрос о давлении на рынок труда граждан из России.
 
По ее словам, если опираться на данные по статистике, в Казахстан прибыло небольшое количество людей.
 

Вопрос о давлении на рынок идет больше от нашей молодежи, которая достигает трудоспособного возраста, а не от тех, кто прибыл. В приоритете находятся наши молодые люди", - цитирует Тамару Дуйсенову Zakon.kz.

 

Состоялось заседание Республиканского совета медиации АНК

26.05.2022, 12:07 2976
НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Состоялось заседание Республиканского совета медиации Ассамблеи народа Казахстана с участием представителей государственных органов и сообщества медиаторов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан, в ходе встречи были обсуждены вопросы реализации поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию института этномедиации в стране. 
 

Развитость медиации, то есть готовность граждан к компромиссу в ходе решения спорных и конфликтных ситуаций, является одним из важных маркеров модернизации общественного сознания", - отметил Марат Азильханов. 

 
По его словам, на текущий момент в повестке дня стоит задача выстраивания системы подготовки этномедиаторов и обучения соответствующим навыкам лиц, которые в силу своих служебных обязанностей работают в этой сфере. 
 
Марат Азильханов подчеркнул, что определенная работа в этом направлении уже проведена, разработана учебная программа, проведен первый пилотный курс. Вместе с тем, по его мнению, имеется необходимость активизации работы в этом направлении. 
 
В пресс-службе отметили, что одним из ключевых вопросов совещания стало обсуждение создания учебного центра этномедиации, организация курсов этномедиации и профессиональных переговорщиков в сфере межэтнических отношений. 
 

В данном контексте обсуждалась необходимость выработки ключевых подходов к качественной и комплексной реализации поставленных задач. Также уточнена необходимость проведения в регионах ежеквартальных дней открытых дверей для населения на базе региональных домов дружбы и кабинетов медиации", - добавили в министерстве.

 

В Уральске взлетела стоимость сахара

26.05.2022, 11:46 3891
В Уральске взлетела стоимость сахара
Фото: pixabay.com
УРАЛЬСК. 26 МАЯ - В Уральске с полок магазинов исчез сахар. Его цена выросла до 600 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам продавцов, поставщики обещают новый завоз со дня на день. И, возможно, стоимость "песка" снова вырастет, сообщает телеканал КТК.
 

Второй день сахара нет. В последний раз продавала по 560, взяла по 540 один килограмм у перекупщиков, чтоб работать. А до этого по 520 со склада мы брали в последний раз. Второй день нет. Сегодня обещали сахар джамбульский привезти, который мы у оптовиков берем", - говорит продавец Гуляим Жасыбекова. 

 
По данным телеканала, сдерживать цены на социально значимые товары должны местные стабфонды, "но и там закрома пусты". Чиновники говорят, что даже деньги есть, но связываться с таким проблемным продуктом никто не хочет. 
 

Мы предлагаем нашим оптовым предпринимателям, чтобы они брали деньги по оборотной схеме финансирования через банковскую гарантию, что мы им дадим деньги. Но сейчас из-за того, что колеблется цена и непонятно, по какой фиксированной цене они будут реализовывать, данные предприниматели не хотят брать заем по оборотной схеме финансирования", - сообщил управляющий директор СПК "Акжайык" Мейирбек Нуркен. 

 
Как сообщает телеканал, в местном управлении предпринимательства утверждают: сахар есть. И даже стоит меньше 400 тенге. Его якобы продают крупные супермаркеты. Только они вынуждены ограничить объем продаж, чтобы избежать спекуляций на рынке. 
 
Причиной дефицита чиновники называют отмену поставок из России и Беларуси. Именно их сахар в основном лежал на местных прилавках. Осталась надежда на казахстанских производителей. 
 

Есть такая договоренность, что по 140 тонн в неделю будут отпускать в регион наш, ЗКО. Оттуда 30% мы будем реализовывать нашим производителям. Это в первую очередь хлебопекарни, у которых первая необходимость в сахаре. Им будет тоже 30% выделяться", - проинформировал руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Жумакелди Батырниязов. 

 
Ранее сообщалось, что Казахстан вводит на шесть месяцев запрет на вывоз сахара.
 

Засуха ожидается в трех областях Казахстана в июне

26.05.2022, 09:47 5616
Засуха ожидается в трех областях Казахстана в июне
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - РГП "Казгидромет" выпустил предварительный прогноз засухи на июнь 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно предварительному прогнозу в июне на большей части республики низкая вероятность возникновения засухи, в основном условия увлажнения ожидаются близкими к норме.
 

Сильная засуха прогнозируется в Кармакчинском районе Кызылординской области и в Каракиянском районе Мангистауской области. Умеренная засуха ожидается в Мойынкумском районе Жамбылской области", - говорится в сообщении Казгидромета. 

 
Благоприятные умеренно влажные условия ожидаются в Рыскуловском районе Жамбылской области, Уилском районе Актюбинской области и в Сайрамском районе Туркестанской области.
 
Синоптики отмечают, что интенсивность и воздействие засухи в каждом регионе Казахстана проявляется по-разному. Кызылординская и Мангистауская области в соответствии с агроклиматическим районированием относятся преимущественно к VIII агроклиматической зоне и характеризуются как очень сухие, жаркие зоны, подверженные засухам.
 

Какая погода ожидается в Казахстане в четверг

26.05.2022, 08:30 7436
Какая погода ожидается в Казахстане в четверг
НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в четверг, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Циклон из района Екатеринбурга продолжает смещаться по территории Казахстана и сохранит неустойчивую погоду в западных, северо-западных, северных, южных районах республики, связанные с ним фронтальные разделы вызовут дожди, на северо-западе - сильный дождь с грозами и усилением ветра, возможно выпадение града. В ночные и утренние часы на поверхности почвы на западе, северо-западе возможны заморозки до 2 градусов. На юге, севере страны - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Днем в горных районах Туркестанской области ожидается гроза, шквал, на севере, западе области пыльная буря, на севере, западе области, в горах районах - усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. 
 
Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза, при грозе - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на юге, днем на севере, востоке, в центре Мангистауской области ожидается гроза, ночью и утром на западе области - туман. 
 
На востоке, юге Актюбинской области ожидаются гроза, град, на востоке, юге, в центре области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В северной половине Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, на юге, юго-востоке области - пыльная буря, усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду. 
 
Днем на севере, западе, юго-западе Северо-Казахстанской области - гроза, шквал, град, пыльная буря, днем усиление ветра 15-20, на юго-западе области порывы 25 метров в секунду. 
 
Днем в горных районах Жамбылской области - гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В центре Кызылординской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на западе, севере Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
Днем в Карагандинской области, на севере Жамбылской области ожидается сильная жара.
 
В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.
 
В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, в центре Кызылординской, Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Алматы ожидается переменная облачность, +29 - +31, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 
В Нур-Султане - дождь, +31 - +33 градуса, скорость ветра 9-14, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях

25.05.2022, 21:27 15541
Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях
НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Жамбылской и Мангистауской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 26 мая во второй половине дня ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 26 мая на северо-западе, юге Акмолинской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на северо-западе, юге области 15-20, на северо-западе области порывы 23 метра в секунду. 
 
Днем 26 мая в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. На севере, западе области - пыльная буря. На севере, западе области, в горных и предгорных районах ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. 
 
В Шымкенте днем 26 мая ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду. 
 
26 мая в Восточно-Казахстанской области в Жарминском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
26 мая в центре Кызылординской области сохраняется ветер западный, северо-западный 15-20 метров в секунду. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
26 мая на востоке, юге Актюбинской области ожидаются гроза, град. Ночью на западе, севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер западный, северо-западный, на востоке, юге и в центре области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 26 мая на большей части Костанайской области ожидается дождь, в центре и на северо-востоке - сильный дождь. В северной половине области - гроза, град, шквал. На юге, юго-востоке области - пыльная буря. Ветер северо-западный, ночью на западе области 15-20 метров в секунду, днем 15-20, на востоке, юге области порывы 23-28 метров в секунду. 
 
26 мая ночью на северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются на поверхности почвы заморозки 2 градуса. 
 
Днем 26 мая на западе, севере Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара - 36 градусов. 
 
Днем 26 мая на севере, западе, юго-западе Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, град, пыльная буря. Ветер юго-восточный 15-20 метров в секунду, на юго-западе области порывы 25 метров в секунду. 
 
Днем 26 мая на севере Жамбылской области ожидается сильная жара - до 38 градусов.
 
26 мая в Мангистауской области ночью на юге, днем на севере, востоке, в центре ожидается гроза. Ночью и утром туман на западе области.
 

В Нур-Султане перекрыли участок Северной объездной дороги

25.05.2022, 19:28 19206
В Нур-Султане перекрыли участок Северной объездной дороги
Фото: акимат города Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - В связи с проведением ремонтных работ на участке Северо-Западной объездной дороги города движение автомашин временно перекрыто, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Водителям транзитного и грузового транспорта рекомендуют руководствоваться информационными щитами, указывающими разрешенные направления через участок большой кольцевой объездной дороги, сообщает официальный сайт акимата столицы со ссылкой на департамент полиции Нур-Султана.
 
Для исключения аварийных ситуаций и образования заторов на дорогах жилого массива "Ондирис" ограничено движение грузового транспорта посредством установки АПК "Сергек".
 
Полицейские напоминают, что двухполосные дороги не рассчитаны на интенсивную эксплуатацию грузовым транспортом.
 
Жилой массив "Ондирис", население которого составляет более 32 тысяч человек, не является промышленной зоной. Ввиду большого количества транзитного транспорта местные жители не раз обращались по вопросам нарушения правил дорожной безопасности на территории массива.
 
Основной двухполосной дорогой, соединяющей с городом, является улица Малахова, на которой расположены три железнодорожных переезда республиканского значения, где уровень транспортной нагрузки превышает допустимые нормы.
 

Согласно требованиям раздела 3 приложения 1 к правилам дорожного движения действие дорожного знака 3.4 "Движение грузовым автомобилям запрещено" не распространяется на транспортные средства, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне. Также предусмотрено движение грузового транспорта для жизнеобеспечения данного жилого массива", - сообщили в ДП столицы.

 
Все эти меры являются временными, и после завершения ремонтных работ на объездной дороге организация дорожного движения будет вновь изменена.
 

"Цифровые дети" - профессор о молодом поколении Китая

25.05.2022, 18:49 18491
ПЕКИН. 25 МАЯ - Молодое поколение в Китае уже живет виртуальной жизнью, сказал профессор и научный руководитель докторантов Китайского университета коммуникаций, проректор исследовательского института Сообщества единой судьбы человечества и научный сотрудник государственной ключевой лаборатории медиаконвергенции Цзи Дэцян, отвечая на вопрос о стремлении пользователей перенести в виртуальный мир свои ценности, этику и свою реальную идентичность и о том, как это отразится на будущих поколениях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Они сейчас живут именно виртуальной жизнью (…) Они называются "цифровые дети" (…) Живут виртуальной жизнью очень ловко. А как мы, то есть люди среднего возраста? Мы должны приспособиться к виртуальной жизни", - заявил в ходе онлайн-семинара "Новые медиа: Китай - ШОС 2022" Цзи Дэцян. 

 
Также от подчеркнул, изменения в виртуальной жизни будут влиять на физическую. 
 

Это, конечно, не одностороннее, а двустороннее влияние (…) Мы должны иметь "открытость" по этой теме, какой результат будет, мы не знаем точно. С моей точки зрения, могут быть разные результаты. Допустим, первое: противоречия. Второе: диалоги и коммуникации", - добавил профессор.

 

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