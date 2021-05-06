Система Orphus

Общественность Алматы обеспокоена продажей предгорных земельных участков города под застройку

05.05.2021 14041
Общественность Алматы обеспокоена продажей предгорных земельных участков города под застройку
АЛМАТЫ. 5 МАЯ - Представители общественной организации "Экологический общественный союз" бьют тревогу в связи с продажей предгорных земельных участков Алматы под застройку. По их словам, на продажу выставлены практически все свободные предгорные площади, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказали общественники, в соцсетях размещены объявления о продаже под застройку огромных площадей полей и холмов на юге Алматы.
 

Совершенно непонятно, почему эти земли принадлежат частным лицам, кто их им продал и когда, почему они предназначены для застройки?" - возмущены экозащитники и требуют провести проверку по факту продажи участков и установить мораторий на продажу и застройку всех предгорных районов Алматы. 

 
Экологи убеждены, что в случае застройки продаваемых земельных участков "будут не только перекрыты оставшиеся пути движения воздушных масс, что заставит наш город окончательно задохнуться в смоге, но и не останется мест для жителей города, где можно было бы погулять и отдохнуть наедине с природой". 
 
Об этих и других экологических проблемах, которые повлечет застройка горных районов Алматы экологи подробно рассказали здесь
 
Ранее, эксперт по экологии рассказала об ущербе и угрозах, которые несет массовая застройка ущелья Ремизовка под Алматы.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая