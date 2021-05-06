Общественность Алматы обеспокоена продажей предгорных земельных участков города под застройку

АЛМАТЫ. 5 МАЯ - Представители общественной организации "Экологический общественный союз" бьют тревогу в связи с продажей предгорных земельных участков Алматы под застройку. По их словам, на продажу выставлены практически все свободные предгорные площади, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказали общественники, в соцсетях размещены объявления о продаже под застройку огромных площадей полей и холмов на юге Алматы.

Совершенно непонятно, почему эти земли принадлежат частным лицам, кто их им продал и когда, почему они предназначены для застройки?" - возмущены экозащитники и требуют провести проверку по факту продажи участков и установить мораторий на продажу и застройку всех предгорных районов Алматы.

Экологи убеждены, что в случае застройки продаваемых земельных участков "будут не только перекрыты оставшиеся пути движения воздушных масс, что заставит наш город окончательно задохнуться в смоге, но и не останется мест для жителей города, где можно было бы погулять и отдохнуть наедине с природой".

Об этих и других экологических проблемах, которые повлечет застройка горных районов Алматы экологи подробно рассказали здесь

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