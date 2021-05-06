ЭОС: Алматинцы могут остаться без гор и чистого воздуха

Практически все свободные предгорные площади Алматы выставлены на продажу под застройку. На страничке в социальных сетях у некоего Вячеслава Вайнштока, представителя компании по торговле недвижимостью "Realight", продаются огромные площади полей и холмов на юге Алматы под ИЖС и ЖК. Представлены земли Наурызбайского и Бостандыкского районов - микрорайон Каргалы, всем известная "Звездная поляна" и прилегающие к ней холмы (13 гектаров), 38 гектаров полей за школой "Тамос", предгорья за Ерменсаем - 93 гектара.

Объявления сопровождаются расхваливанием этих районов, автор называет продаваемые площади "потрясающими землями" для строительства, с "чистым горным воздухом и отличной локацией". Более того, автор призывает людей поторопиться и цинично приводит цитату Марка Твена: "Покупайте землю - ведь ее больше не производят".

Мы, представители Экологического общественного союза , возмущены фактом продажи ценнейших для алматинской экосистемы земель, и без того уже почти разрушенной. Совершенно непонятно, почему эти земли принадлежат частным лицам, кто их им продал и когда, почему они предназначены для застройки. Проводились ли экспертные оценки, составлялась ли Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), учитывалось ли мнение местных жителей, прежде чем определять эти земли под строительство? Мы требуем провести проверку по факту продажи данных участков и установить мораторий на продажу и застройку всех предгорных районов Алматы.

В случае застройки продаваемых земельных участков будут не только перекрыты оставшиеся пути движения воздушных масс, что заставит наш город окончательно задохнуться в смоге, но и не останется мест для жителей города, где можно было бы погулять и отдохнуть наедине с природой. С точки зрения экологической нагрузки застройка данных районов недопустима. Еще в 2016 году Первый Президент Республики Казахстан запретил всякое строительство в горах Алматы. Помимо ухудшения ситуации с загрязнением атмосферы, застройка горных районов вызовет серьезные нарушения в составе дикой флоры и фауны: животные будут вынуждены сдвинуться еще дальше в горы, будут уничтожены многие ценные и редкие виды растений, произрастающие в алматинских горах. В случае продолжения тенденции по все большему продвижению жилищного строительства в горные районы, через некоторое время могут начать происходить конфликты населения с дикими животными, чьи места обитания постоянно сокращаются. Также нельзя забывать о сейсмологической, селевой и оползневой угрозе в высокогорных районах Алматы. Строительство на продаваемых участках может быть просто небезопасным. Ну и, конечно, предгорные районы Алматы изобилуют наземными и подземными водами. Строительство любых коммуникаций, вероятнее всего, очень негативно скажется на качестве и количестве природных источников воды. Еще один нюанс против строительства в представленных районах - усиление процессов изменения климата. Увеличение количества бетонных и асфальтовых покрытий вместо земли, зеленых насаждений и водоемов спровоцирует резкое снижение альбедо (отражения солнечного света и тепла с поверхности Земли), увеличение уровня нагрева и снижение способности к остыванию поверхности. Данный процесс усилит парниковый эффект и заставит подняться среднюю температуру региона еще на несколько градусов, увеличит интенсивность процесса таяния ледников, что в свою очередь может привести уже к настоящей экологической катастрофе регионального и глобального характера.

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