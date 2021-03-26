Экологический общественный союз - новая молодёжная организация

Экологический общественный союз (ЭОС) - новая молодёжная организация, созданная инициативой группой молодых профессиональных экологов и эко активистов. Учредителями общественного объединения являются магистры и аспиранты в области естественных наук, практикующие экологи, гидрологи, биологи, журналисты, специалисты в области социальных и международных отношений. Главной задачей ЭОС является поднятие, освещение и решение актуальных экологических проблем нашего города и страны, а также инициация и осуществление различных проектов, направленных на улучшение состояния окружающей среды и защиту природы.

В новом разделе об экологии и окружающей среде на портале Kazakhstan Today представители ОО "ЭОС" будут освещать различные аспекты охраны природы, антропогенных воздействий на среду, а также актуальные проблемы экологии Казахстана.

Сегодня ни для кого не секрет, что благополучие планеты и состояние окружающей нас природной среды напрямую влияет на благосостояние, качество жизни и здоровье каждого человека. Экологическое сознание и просвещение должно стать одним из важнейших аспектов жизни каждого из нас для обеспечения здорового общества и светлого будущего, для Устойчивого развития не только для себя, но и ради будущих поколений.

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