Экологический общественный союз - новая молодёжная организация

В новом разделе об экологии и окружающей среде на портале Kazakhstan Today представители ОО "ЭОС" будут освещать различные аспекты охраны природы, антропогенных воздействий на среду, а также актуальные проблемы экологии Казахстана.
Сегодня ни для кого не секрет, что благополучие планеты и состояние окружающей нас природной среды напрямую влияет на благосостояние, качество жизни и здоровье каждого человека. Экологическое сознание и просвещение должно стать одним из важнейших аспектов жизни каждого из нас для обеспечения здорового общества и светлого будущего, для Устойчивого развития не только для себя, но и ради будущих поколений.
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