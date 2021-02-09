Эколог прокомментировала застройку в Ремизовском ущелье близ Алматы

Алматы. 8 февраля. Kazakhstan Today -Эксперт по экологии Ася Гейдт рассказала об ущербе и угрозах, которые несет массовая застройка ущелья Ремизовки под Алматы, передает Kazakhstan Today.

Сегодняшняя проблема застройки предгорных районов, ущелий и русел рек приобрела поистине гигантский масштаб и представляет собой целый ряд нарушений различных регламентов и влечет за собой комплекс проблем", - рассказала редакции агентства Kazakhstan Today эксперт по экологии Ася Гейдт.

В данном случае, по ее словам, фигурируют:

- строительство многоэтажных зданий южнее проспекта аль-Фараби вопреки запрету Первого президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева;

- перекрытие коридоров движения воздушных потоков;

- вырубка значительного массива зеленых насаждений, включающих в себя ценнейшие сорта яблонь;

- срезание склонов и повреждение структуры почвенного покрова;

- строительство на склонах в оползне- и сейсмоопасной зоне;

- негативное воздействие на местную фауну.

Однако высотные строения не только не снесли, но продолжают возводить новые жилые комплексы и офисные здания, полностью игнорируя указ Первого Президента РК", - отметила Ася Гейдт.

Она отметила, что, согласно решению XIV сессии маслихата города Алматы VI созыва от 3 марта 2017 года №89 "О внесении изменений в решение XXVI-й сессии маслихата города Алматы III созыва от 20 ноября 2006 года №284 "Об утверждении плана реализации градостроительных регламентов застройки функциональных зон территории города Алматы", при застройке необходимо соблюдать следующие параметры:

- параметры зданий расположенных южнее Восточной объездной дороги (ВОАД), проспекта аль-Фараби, проспекта Саина, улицы Жандосова (от проспекта Саина до границы города) определить не более трех этажей плюс цокольный этаж для всех видов застройки с максимальной высотой не более двенадцати метров до верха парапета (конька кровли) от уровня земли и шириной не более пятнадцати метров;

- при размещении паркинга в подземной части ширину зданий принимать не более семнадцати метров (в широтном направлении) с меридианальным размещением зданий для пропуска воздушных потоков, за исключением строительства социально значимых объектов в сфере здравоохранения международного уровня в границах юго-восточнее проспекта аль-Фараби, западнее улицы Байшешека, восточнее улицы Сыргабекова с высотой сооружений не более тридцати семи метров.

Эксперт пояснила, что нарушение регламентированной высотности, широтности и меридианальной ориентации зданий ведет к перекрытию коридоров движения основных воздушных масс.

В Алматы в разные периоды года преобладают юго-восточный, южный и юго-западный ветры. Ремизовское ущелье протянулось с юга на северо-восток в верхней части города и имеет важное значение в обеспечении циркуляции горных воздушных потоков. В целом, в силу географических особенностей города любое ущелье и русло реки, расположенное в пределах Алматы имеет северо-восточную, северную или северо-западную направленность и, соответственно, образует коридор для движения ветров. Застройка города без учета физико-географических условий, особенно в верхней его части, ведет к "закупориванию" городской атмосферы и препятствует естественному ее очищению", - рассказала она.

Эксперт подчеркивает, что застройка требует расчистки территории, в том числе от растительности.

Ранее Ремизовское ущелье, а также другие подобные территории, было занято дикорастущими и культурными плодовыми деревьями - преимущественно яблонями. К первой категории относится, в том числе, яблоня Сиверса - среднеазиатский эндемик, вид, включённый в Международную Красную книгу как "уязвимый", прародительница всех яблонь, ко второй - легендарный алма-атинский апорт, сегодня практически полностью утраченный. Помимо непосредственной видовой ценности произраставших ранее садов, необходимо отметить, что любые древесные насаждения являются сильнейшими "фильтрами" для воздуха, они активно потребляют углекислый газ и насыщают атмосферу кислородом, создавая более здоровую среду для человека", - сказал Ася Гейдт.

Кроме того, отмечает специалист, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.

Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - объяснила она.

Экоактивист также напомнила, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высоко сейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий.

Кроме того, постоянное продвижение границ города на юг негативно сказывается на местной фауне: увеличивается уровень шума, светового загрязнения, в горах появляется смог и мусор, загрязняются реки и сокращаются площади естественных мест обитания животных и птиц", - заключила эксперт.

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