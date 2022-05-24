ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Эколог прокомментировал активное строительство на горных склонах в Алматы

Я обеспокоен, как и местные жители. Тут вопрос в том, что опасность схода оползней, исчезновение флоры и фауны, вырубка яблоневых деревьев, садов - это все, конечно, губительно для окружающей среды. Просто тут я считаю, что понастроили эти коттеджи всякие, дома, проекты все коммерческие", - сказал Əділ-Касым Жарылқасынұлы.
Он подчеркнул, что "для компаний-застройщиков, наверное, на первом месте выгода в денежном выражении".
Ну, как говорят, "после меня хоть потоп", поэтому, конечно, я, как эколог, как представитель партии экологической, тоже против того, что так массово, беспорядочно застраиваются наши прекрасные места города Алматы", - говорит эколог.
Напомним, что жители Медеуского района Алматы, часть которого более известна как Каменское плато, всерьез опасаются за свою жизнь. Идет активное строительство элитных коттеджей, причем в тех местах, где раньше были яблоневые сады.
Сообщается, что дома возводят на крутых горных склонах с нестабильным грунтом. И это, по мнению местных жителей, может привести к сходу масштабных оползней.
Также ранее сообщалось, что на территории 9 участков, расположенных на склоне горы Бутаковки, ведутся строительные работы. В своем запросе местные жители обеспокоены судьбой рекреационной зоны, где по плану должны были возрождать алматинский апорт.
Очень много вопросов к управлению городского планирования и урбанистики и к управлению градостроительного контроля по городу Алматы, представители которого не принимают никаких мер реагирования, ссылаясь, что достроительство домов до 3 этажей не подлежит контролю с их стороны", - рассказала блогер Ирина Неклюдова.
Напомним, представители общественной организации "Экологический общественный союз" бьют тревогу в связи с продажей предгорных земельных участков Алматы под застройку. По их словам, на продажу выставлены практически все свободные предгорные площади.
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт выразила обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По ее словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Экоактивист также напомнила, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий.
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Растет угроза селепроявлений. Кроме того, за последние десятилетия город лишился прекрасных исторических зданий, о чем старожилы Алматы сожалеют по сей день.