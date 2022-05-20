Жителей Алматы беспокоит активное строительство на горных склонах

АЛМАТЫ. 19 МАЯ - Жители Медеуского района Алматы, часть которого более известна как Каменское плато, всерьез опасаются за свою жизнь. Идет активное строительство элитных коттеджей, причем в тех местах, где раньше были яблоневые сады, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным телеканала " Хабар 24 ", дома возводят на крутых горных склонах с нестабильным грунтом. И это, по мнению местных жителей, может привести к сходу масштабных оползней.

Совсем недавно любительские кадры схода огромного оползня в городе Текели Алматинской области шокировали всю страну. Как известно, стихийное бедствие завершилось трагически - погиб 5-летний ребенок. Подобная трагедия, только в разы масштабнее может произойти в Алматы на Каменском плато. В этом уверены местные активисты.

Все мы недавно видели то, что произошло в Текели. Мы не хотим, чтобы это произошло у нас, потому что масштабы будут намного больше. Здесь на склонах, которые ранее были засажены садами, строят ИЖС, это участки ЛПХ, которые предназначены в основном для садоводства, для дачных поселений. Сейчас это все используется под ИЖС. Каким-то образом получают разрешительные документы, идет застройка всех горных склонов", - говорит экоактивистка Василиса Куанышева.

Когда-то по адресу улица Обсерваторская проживали только ученые-астрофизики. Научное заведение окружали яблоневые сады и почти нетронутые цивилизацией горные склоны. Но в последние годы местность изменилась до неузнаваемости. Сады почти полностью вырублены, а на их месте строятся элитные дома. Активисты уже много раз обращались в разные инстанции с целью выяснить законность проводимых работ.

В апреле этого года на Каменском плато работала комиссия "Казселезащиты". Выводы специалистов опасения подтвердили. Грунт нестабильный - так называемые лессовидные суглинки. Дорога, проложенная для строительной техники, подрезала склон. Сами дома, водопровод и септики создадут еще большую нагрузку.

Согласно СНиПам РК до начала строительства необходимо провести инженерно-геологические изыскания. Фундаменты домов должны быть свайными, а не ленточными", - сказал руководитель отдела предупреждения ЧС ГУ "Казселезащита" Алишер Токтасын.

По информации телеканала, всего в этой части Каменского плато было вырыто 46 котлованов под строительство жилых домов. Но затем все работы были приостановлены из-за возможного негативного воздействия на работу обсерватории. И, как по заказу, в 2016 году на склоне горы сошли два оползня общим объемом более одной тысячи кубических метров. Но совсем рядом стройка чудесным образом продолжается. Три дома уже возвели, а на двух участках идут активные планировочные работы с вырубкой яблоневых садов.

В акимате Медеуского района утверждают, что все законно.

По адресу Медеуский район, ул. Обсерваторская, 5а выдана предпроектная документация, согласован эскизный проект на основании генерального плана и проекта детальной планировки, где по ПДП предусмотрена усадебная застройка и также садоводство", - говорит руководитель службы городского планирования Медеуского района Алматы Аман Мырзеков.

По словам чиновника, в настоящее время генеральный план развития города корректируется. Но что касается Каменского плато, с одной оговоркой: все изменения будут вноситься с согласия собственников земельных участков. Что это означает - догадаться нетрудно, говорится в сюжете.