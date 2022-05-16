Пропавшая после селя девочка найдена погибшей в Текели

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ПАВЛОДАР. 15 МАЯ - В Павлодарской области школьному преподавателю вынесли дисциплинарное взыскание за удушающий прием ученику, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жалобу на действия преподавателя разместили в социальных сетях, информирует Pavlodarnews.kz.

В инстаграм-паблике сообщается, что "учитель НВП в школе села Береговое 13 мая на глазах у учащихся ударил и сделал удушающий прием ученику. Отчего тот потерял равномерное дыхание, завуч по воспитательной работе отвезла его домой".

По словам руководителя районного отдела образования Жайнат Биляловой, данное происшествие рассмотрено с выездом на место.

Сообщается, что 13 мая было организовано общешкольное мероприятие "Туристический слет", посвященный Году детей. О проведении слета решение принимал попечительский совет школы и главы крестьянских хозяйств села.

При проведении одной из спортивных игр преподаватель НВТП сделал замечание ученику 8 "Б" класса за то, что тот не соблюдал правила игры, на замечание школьник отреагировал грубо и ударил по руке учителя", - проинформировала Жайнат Билялова.

По ее словам, в ответ он взял за шею и потянул к себе ученика. Администрация школы провела беседу с учеником в присутствии родителей по данному факту. Родители претензий к педагогу не имеют.

Отмечается, что советом по этике школы рассматривалось поведение учителя, протокол имеется. Приказом отдела образования объявлен строгий выговор директору Береговой школы, который в свою очередь вынес учителю дисциплинарное взыскание.