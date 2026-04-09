Казахстан приветствует достижение соглашения о перемирии на Ближнем Востоке - президент

Баку. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев в рамках официального визита в Азербайджанскую Республику провел переговоры с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности рассмотрены приоритетные направления политического, торгово-экономического, энергетического, транзитно-транспортного и культурно-гуманитарного взаимодействия между двумя странами, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.





Как было отмечено в ходе встречи, ключевое внимание в двусторонних отношениях уделяется развитию торгово-экономического сотрудничества. Ресурсы экономик обладают потенциалом для увеличения объемов взаимной торговли, в том числе за счет взаимных инвестиций и промышленной кооперации.





Главы внешнеполитических ведомств подробно рассмотрели ход практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Отмечалось, что благодаря предпринимаемым мерам объем взаимной торговли за последние пять лет вырос в 5 раз, составив в 2025 году 470,7 млн долларов, вместе с тем министры условились содействовать увеличению данного показателя до 1 млрд долларов.





Стороны обсудили ход реализации флагманских инфраструктурных проектов - Транскаспийского международного транспортного маршрута и прокладки волоконно-оптической линии связи и глубоководного электрокабеля по дну Каспийского моря.





Особое внимание было уделено сотрудничеству в области транзита на мировые рынки казахстанских энергоресурсов через территорию Азербайджана, сферах сельского хозяйства, промышленной кооперации и телекоммуникаций. В этой связи была подчеркнута возрастающая роль Казахско-Азербайджанского фонда прямых инвестиций.





Собеседники также выразили удовлетворенность развитием культурно-гуманитарных связей, отметив состоявшиеся с большим успехом дни культуры Азербайджана в Казахстане и Казахстана в Азербайджане. Высокая оценка дана активизации взаимодействия в сфере образования, и в частности проходящим в настоящий момент ответным дням высшего образования Казахстана в Азербайджане. Положительная динамика наблюдается и в туристической сфере: между городами двух стран еженедельно выполняется порядка 30 авиарейсов.





В ходе встречи министры "сверили часы" по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, подтвердили приверженность дальнейшему тесному сотрудничеству в рамках многосторонних структур, включая ООН, ОТГ, СВМДА, СНГ, ОИС, Каспийский саммит.



