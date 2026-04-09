08.04.2026, 07:47 54851
Казахстан приветствует достижение соглашения о перемирии на Ближнем Востоке - президент
Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствует достижение соглашения о полном прекращении огня и перемирии на Ближнем Востоке при посредничестве премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и главнокомандующего вооруженными силами Пакистана фельдмаршала Асима Мунира. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Айбек Смадияров.
Данное соглашение стало возможным благодаря доброй воле и мудрости президента США Дональда Трампа и высшего руководства Ирана, а также всех стран, вовлеченных в военный конфликт", - говорится в сообщении.
Глава государства выразил надежду на долгосрочный характер достигнутой договоренности о перемирии в целях развития мировой торговли и экономического процветания всех государств.
Напомним, США и Иран договорились о прекращении огня на две недели.
09.04.2026, 10:31 10151
Министр иностранных дел Казахстана прибыл с официальным визитом в Армению
Ереван. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 8-9 апреля с официальным визитом в Армении находится министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев, сообщили в пресс-службе МИД РК.
Вчера главу казахстанского внешнеполитического ведомства в Ереване встретил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.
9 апреля в МИД Армении состоится встреча в формате тет-а-тет министров иностранных дел, за которой последует встреча в расширенном формате", - проинформировали в МИД Армении.
В составе казахстанской делегации также министр транспорта Нурлан Сауранбаев.
Товарооборот между Казахстаном и Арменией в 2025 году составил $69,2 млн. В том числе экспорт составил $49 млн, импорт - $20,2 млн.
08.04.2026, 21:00 29846
Праздничные концерты состоялись в честь 30-летия дипломатических отношений Казахстана и Алжира
Алжир. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алжире прошли торжественные мероприятия в честь 30-летия установления дипломатических отношений с Казахстаном, включая совместный концерт казахской группы Forte Trio и Государственного симфонического оркестра Алжира, сообщили в пресс-службе МИД РК.
В мероприятиях приняли участие официальные лица, деятели культуры, представители деловых кругов, дипломатического корпуса, друзья Казахстана, а также ведущие алжирские СМИ.
Посол Казахстана Ануарбек Ахметов отметил укрепление дружеских связей и высокий уровень доверия между странами, подчеркнув важность обмена письмами глав внешнеполитических ведомств в честь юбилея. Государственный секретарь МИД Алжира Софиан Шаиб подтвердил взаимную заинтересованность в расширении сотрудничества, а представители культурной сферы подчеркнули значимость обмена в укреплении дружбы народов.
В рамках программы прошли концерты в крупнейших городах страны и выставка казахстанского искусства в Опере Алжира. Мероприятия получили широкий резонанс в СМИ и среди блогеров, продемонстрировав потенциал культурной дипломатии между Казахстаном и Алжиром.
08.04.2026, 17:36 35556
Казахстан и Азербайджан планируют увеличить товарооборот до миллиарда долларов - МИД
Баку. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев в рамках официального визита в Азербайджанскую Республику провел переговоры с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности рассмотрены приоритетные направления политического, торгово-экономического, энергетического, транзитно-транспортного и культурно-гуманитарного взаимодействия между двумя странами, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
Как было отмечено в ходе встречи, ключевое внимание в двусторонних отношениях уделяется развитию торгово-экономического сотрудничества. Ресурсы экономик обладают потенциалом для увеличения объемов взаимной торговли, в том числе за счет взаимных инвестиций и промышленной кооперации.
Главы внешнеполитических ведомств подробно рассмотрели ход практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Отмечалось, что благодаря предпринимаемым мерам объем взаимной торговли за последние пять лет вырос в 5 раз, составив в 2025 году 470,7 млн долларов, вместе с тем министры условились содействовать увеличению данного показателя до 1 млрд долларов.
Стороны обсудили ход реализации флагманских инфраструктурных проектов - Транскаспийского международного транспортного маршрута и прокладки волоконно-оптической линии связи и глубоководного электрокабеля по дну Каспийского моря.
Особое внимание было уделено сотрудничеству в области транзита на мировые рынки казахстанских энергоресурсов через территорию Азербайджана, сферах сельского хозяйства, промышленной кооперации и телекоммуникаций. В этой связи была подчеркнута возрастающая роль Казахско-Азербайджанского фонда прямых инвестиций.
Собеседники также выразили удовлетворенность развитием культурно-гуманитарных связей, отметив состоявшиеся с большим успехом дни культуры Азербайджана в Казахстане и Казахстана в Азербайджане. Высокая оценка дана активизации взаимодействия в сфере образования, и в частности проходящим в настоящий момент ответным дням высшего образования Казахстана в Азербайджане. Положительная динамика наблюдается и в туристической сфере: между городами двух стран еженедельно выполняется порядка 30 авиарейсов.
В ходе встречи министры "сверили часы" по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, подтвердили приверженность дальнейшему тесному сотрудничеству в рамках многосторонних структур, включая ООН, ОТГ, СВМДА, СНГ, ОИС, Каспийский саммит.
Ранее Кошербаев встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
08.04.2026, 15:51 39766
Глава МИД РК обсудил с Ильхамом Алиевым двустороннее сотрудничество
Баку. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках официального визита в Баку министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев был принят президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, сообщили в казахстанском МИД.
В ходе встречи Ермек Кошербаев передал слова приветствия и наилучшие пожелания от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Высокий уровень сотрудничества между нашими странами достигнут в первую очередь благодаря доверительному диалогу на высшем уровне", - отметил министр.
В данном контексте взаимные государственные визиты президента Казахстана в Баку в марте 2024 году, государственный визит президента Азербайджана в Астану в октябре 2025 года, а также проведение второго заседания Высшего межгосударственного совета (ВМГС) придали новую динамику союзническим отношениям наших стран и способствовали их выводу на качественно новый уровень.
Казахско-азербайджанские отношения носят характер устойчивого и поступательного развития и обладают значительным потенциалом. Мы выражаем твердую приверженность и далее всемерно укреплять союзничество с братским Азербайджаном и наполнять сотрудничество новым содержанием", - подчеркнул глава МИД РК.
В ходе встречи также были обсуждены актуальные вопросы международной повестки дня. Подчеркнут высокий уровень взаимодействия Казахстана и Азербайджана в рамках многосторонних структур, а также важность дальнейших совместных усилий по укреплению мира и стабильности.
08.04.2026, 14:34 42406
Корея является одним из ключевых стратегических партнеров Казахстана - Токаев
Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи со специальным представителем президента Республики Корея - руководителя администрации президента Кан Хун Шиком подчеркнул, что Корея является одним из ключевых стратегических партнеров Казахстана, и высоко оценил позитивную динамику двустороннего взаимодействия, сообщает Акорда.
Президент, отметив теплое отношение в Казахстане к корейскому народу и динамичное развитие Республики Корея, подтвердил нацеленность Астаны на упрочение расширенного стратегического партнерства между двумя странами.
Ваш визит имеет большое значение для дальнейшего укрепления казахско-корейского взаимодействия. Уверен, благодаря совместным усилиям сотрудничество между нашими странами будет и впредь поступательно развиваться", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Также глава государства передал теплые слова приветствия президенту Республики Корея Ли Чжэ Мёну, акцентировав внимание на значимости визита в Казахстан Кан Хун Шика в качестве его специального представителя.
В свою очередь Кан Хун Шик выразил признательность за теплый прием и передал поздравления президента Ли Чжэ Мёна по случаю успешного проведения референдума по принятию новой Конституции Казахстана.
Спецпредставитель заявил, что Республика Корея придает важное значение выводу двусторонних отношений на качественно новый уровень путем усиления торгово-экономических и инвестиционных связей, реализации совместных проектов в различных сферах.
В ходе беседы был обсужден широкий круг вопросов двусторонней повестки, включая перспективы расширения контактов в энергетической, транспортно-логистической областях с учетом текущих вызовов на глобальном рынке", - отметили в пресс-службе.
Также в завершение Кан Хун Шик передал главе государства приглашение президента Ли Чжэ Мёна посетить Сеул с визитом, в том числе для участия в первом саммите "Республика Корея - Центральная Азия", который пройдет в сентябре.
Касым-Жомарт Токаев принял приглашение южнокорейского лидера и выразил уверенность, что предстоящие переговоры на высшем уровне будут способствовать значительной активизации сотрудничества двух стран, а также укреплению взаимодействия в формате Центральная Азия - Республика Корея.
Ранее сообщалось, что страны Центральной Азии и Республика Корея расширяют таможенное сотрудничество.
07.04.2026, 21:12 66286
МИД: Казахстан укрепляет связи с ключевыми международными партнерами
Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане прошли ключевые дипломатические встречи, направленные на развитие сотрудничества с ООН, Германией и Молдовой, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК.
Заместитель министра иностранных дел Казахстана Арман Исетов встретился со статс-министром Германии Гюнтером Крихбаумом в Астане. Стороны обсудили развитие казахско-германского сотрудничества в политике, экономике, культуре и транспорте, включая Транскаспийский маршрут и инфраструктурные проекты, а также обменялись мнениями по международной и региональной повестке. По итогам встречи подтверждена готовность укреплять партнерство и расширять сотрудничество.
Тем временем первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев встретился с представителем департамента глобальных коммуникаций ООН Властимилом Самеком. В ходе встречи обсуждалась работа информационного бюро ООН в Казахстане, его взаимодействие с правительством, парламентом и СМИ. По итогам Ашикбаев вручил Самеку почетную грамоту за вклад в укрепление сотрудничества между Казахстаном и ООН.
Также в Кишинёве прошли межмидовские консультации с Молдовой по консульским вопросам. Делегации обсудили миграционную политику, управление границами, цифровизацию консульских услуг и правовую помощь гражданам. Стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству и обмену информацией для защиты прав и интересов граждан двух стран.
07.04.2026, 16:13 73171
МИД: Казахстан наращивает сотрудничество с Грузией в логистике и инвестициях
Актуальные вопросы казахстанско-грузинских отношений обсудили глава МИД Казахстана и премьер-министр Грузии
Тбилиси. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках официального визита министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева в Тбилиси состоялась его встреча с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению политического диалога и реализации достигнутых договоренностей на высшем и высоком уровнях, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
Собеседники рассмотрели актуальные вопросы казахстанско-грузинских отношений в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях.
Отметив, что по итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и Грузией составил 184,5 млн долларов США, стороны констатировали необходимость принятия практических мер по его увеличению.
Стороны выразили заинтересованность во взаимном увеличении прямых инвестиций, а также реализации совместных проектов в таких сферах, как логистика, инфраструктура и торговля.
Казахстан также готов расширить сотрудничество с Грузией по развитию маршрутов в Каспийско-Черноморском бассейне. В данном контексте важно использовать возможности морских портов двух стран при осуществлении грузовых перевозок", - отметил Кошербаев.
Одним из ключевых приоритетов взаимодействия обозначено дальнейшее развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).
Особое внимание было уделено проекту по запуску нового мультимодального терминала в грузинском порту Поти с участием казахстанских инвесторов. Терминал будет способствовать увеличению объемов грузовых перевозок и станет важным звеном в логистической цепи Среднего коридора.
В ходе встречи также был обсужден ряд других вопросов в сферах сельского хозяйства, туризма и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
07.04.2026, 15:51 68906
Глава МИД Казахстана и президент Грузии обсудили вопросы сотрудничества двух стран
Тбилиси. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках официального визита в Тбилиси министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев встретился президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
В ходе беседы президент Грузии отметил положительную динамику развития сотрудничества между двумя государствами.
В свою очередь Ермек Кошербаев передал теплые слова приветствия от имени президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, подчеркнув особое внимание, которое в Астане уделяют взаимовыгодному сотрудничеству с Грузией, с которой нашу страну связывают многовековые традиции дружбы и взаимопомощи.
В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, а также сверили подходы по ключевым направлениям дальнейшего партнерства и взаимодействия в рамках многосторонних форматов.
В завершение встречи стороны отметили большой потенциал развития казахстанско-грузинского сотрудничества и необходимость максимально эффективно решить имеющиеся вопросы и повысить уровень взаимодействия.
Ранее Кошербаев провел переговоры со своим грузинским коллегой.
