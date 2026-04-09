Иран и США заключили перемирие на две недели

Президент США сообщил, что согласился на перемирие по просьбе властей Пакистана, а также при условии, что Тегеран полностью откроет Ормузский пролив. Трамп добавил, что США получили от Ирана десять его требований, которые, по словам республиканца, могут лечь в основу мирной сделки

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Вашингтон. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - США и Иран согласились на прекращение огня на две недели. Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Thruth Social. После сообщения президента США согласие на перемирие подтвердил и высший совет безопасности Ирана, сообщает РБК.





Президент США добавил, что к такому решению он пришел после бесед с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и начальником сухопутных войск страны Асимом Муниром.





Они просили меня воздержаться от отправки разрушительных сил в Иран сегодня вечером, и, при условии согласия Исламской Республики Иран на ПОЛНОЕ, НЕМЕДЛЕННОЕ и БЕЗОПАСНОЕ ОТКРЫТИЕ Ормузского пролива, я согласен приостановить бомбардировки и нападения на Иран сроком на две недели", - написал Трамп.





Трамп добавил, что все военные задачи США уже "перевыполнены". Соединенные Штаты "очень далеко продвинулись в достижении окончательного соглашения относительно долгосрочного МИРА с Ираном и МИРА на Ближнем Востоке".





По его словам, Вашингтон получил от Тегерана предложение из 10 пунктов, которое "является приемлемой основой для переговоров", а двухнедельный срок нужен для окончательного согласования мира на Ближнем Востоке.





От имени Соединенных Штатов Америки, как президент, а также от имени стран Ближнего Востока, для меня большая честь, что эта долгосрочная проблема близка к разрешению", - заключил Трамп.





Свое согласие на прекращение огня также дал и Иран. Заявление высшего совета нацбезопасности Ирана опубликовал глава МИД Аббас Арагчи на странице в Х.





В заявлении Ирана изложены десять пунктов, с которыми США, как утверждается, согласились:





Обязательство о ненападении

Сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом

Согласие на обогащение урана

Отмена всех первичных санкций

Отмена всех вторичных санкций

Прекращение действия всех резолюций Совета Безопасности ООН

Прекращение действия всех резолюций совета управляющих МАГАТЭ

Выплата компенсации Ирану

Вывод американских боевых сил из региона

Прекращение войны на всех фронтах, включая войну против "Хезболлы" в Ливане





Тегеран добавил, что возобновит безопасное судоходство в Ормузском проливе в течение двух недель в координации с требованиями иранской стороны.





Наши руки по-прежнему на спусковом крючке, и при малейшей ошибке со стороны врага он встретится с полной силой", - говорится в заявлении.





Согласно заявлению Ирана, переговоры с США пройдут 10 апреля в Исламабаде.





По данным РБК, на фоне объявления перемирия мировые цены на нефть резко упали. Если в течение дня 7 апреля цены на Brent колебались между отметками $107-110 за баррель, то после полуночи они начали резко снижаться и достигли около $93 за баррель. The New York Times писала, что нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела более чем на 9% - примерно до $102 за баррель.





Напомним, эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда Израиль при содействии США стал наносить удары по Ирану. В ходе атак был убит верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи.





Тегеран в ответ начал наносить удары по военным объектам США в регионе.