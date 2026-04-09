Иран и США заключили перемирие на две недели
Вашингтон. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - США и Иран согласились на прекращение огня на две недели. Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Thruth Social. После сообщения президента США согласие на перемирие подтвердил и высший совет безопасности Ирана, сообщает РБК.
Президент США добавил, что к такому решению он пришел после бесед с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и начальником сухопутных войск страны Асимом Муниром.
Они просили меня воздержаться от отправки разрушительных сил в Иран сегодня вечером, и, при условии согласия Исламской Республики Иран на ПОЛНОЕ, НЕМЕДЛЕННОЕ и БЕЗОПАСНОЕ ОТКРЫТИЕ Ормузского пролива, я согласен приостановить бомбардировки и нападения на Иран сроком на две недели", - написал Трамп.
Трамп добавил, что все военные задачи США уже "перевыполнены". Соединенные Штаты "очень далеко продвинулись в достижении окончательного соглашения относительно долгосрочного МИРА с Ираном и МИРА на Ближнем Востоке".
По его словам, Вашингтон получил от Тегерана предложение из 10 пунктов, которое "является приемлемой основой для переговоров", а двухнедельный срок нужен для окончательного согласования мира на Ближнем Востоке.
От имени Соединенных Штатов Америки, как президент, а также от имени стран Ближнего Востока, для меня большая честь, что эта долгосрочная проблема близка к разрешению", - заключил Трамп.
Свое согласие на прекращение огня также дал и Иран. Заявление высшего совета нацбезопасности Ирана опубликовал глава МИД Аббас Арагчи на странице в Х.
В заявлении Ирана изложены десять пунктов, с которыми США, как утверждается, согласились:
- Обязательство о ненападении
- Сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом
- Согласие на обогащение урана
- Отмена всех первичных санкций
- Отмена всех вторичных санкций
- Прекращение действия всех резолюций Совета Безопасности ООН
- Прекращение действия всех резолюций совета управляющих МАГАТЭ
- Выплата компенсации Ирану
- Вывод американских боевых сил из региона
- Прекращение войны на всех фронтах, включая войну против "Хезболлы" в Ливане
Тегеран добавил, что возобновит безопасное судоходство в Ормузском проливе в течение двух недель в координации с требованиями иранской стороны.
Наши руки по-прежнему на спусковом крючке, и при малейшей ошибке со стороны врага он встретится с полной силой", - говорится в заявлении.
Согласно заявлению Ирана, переговоры с США пройдут 10 апреля в Исламабаде.
По данным РБК, на фоне объявления перемирия мировые цены на нефть резко упали. Если в течение дня 7 апреля цены на Brent колебались между отметками $107-110 за баррель, то после полуночи они начали резко снижаться и достигли около $93 за баррель. The New York Times писала, что нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела более чем на 9% - примерно до $102 за баррель.
Напомним, эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда Израиль при содействии США стал наносить удары по Ирану. В ходе атак был убит верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи.
Тегеран в ответ начал наносить удары по военным объектам США в регионе.