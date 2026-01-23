22.01.2026, 16:10 22531
Токаев подписал Устав Совета мира в Давосе
Фото: Акорда
Давос. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Устав Совета мира, созданного по инициативе президента США Дональда Трампа, сообщили в Акорде.
Наряду с президентом Казахстана в церемонии подписания приняли участие лидеры и представители 18 стран.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил официальное приглашение от президента США Дональда Трампа войти в состав создаваемого Совета мира по Газе.
Президент Касым-Жомарт Токаев одним из первых среди мировых лидеров получил официальное приглашение войти в состав Совета мира, а Казахстану стать одним из государств-учредителей. В ответ глава государства направил письмо в адрес президента США с выражением искренней благодарности и подтверждением согласия войти в состав этого нового объединения. Президент К.Токаев подтвердил стремление Казахстана внести посильный вклад в достижение прочного мира на Ближнем Востоке, упрочения межгосударственного доверия и глобальной стабильности", - проинформировал помощник - пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.
22.01.2026, 14:53 24696
Казахстанские дипломаты провели ряд важных встреч для развития международного сотрудничества
Фото: МИД РК
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд важных встреч в зарубежных странах для развития международного сотрудничества, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
В частности, в Астане первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев встретился с новым главой представительства управления верховного комиссара ООН по делам беженцев по Центральной Азии Махиром Сафарли. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы международной повестки в контексте реализации инициативы президента РК Касым-Жомарта Токаева по открытию регионального Центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.
Кроме того, посол Республики Казахстан в Чешской Республике Кайрат Абдрахманов провел ряд первых встреч с представителями машиностроительных компаний TATRA и ZETOR, а также передовых производителей горно-шахтного оборудования FERRIT, промышленного оборудования ZVVZ Engineering и оборудования для производства тарного стекла SKLOSTROJ.
Тем временем в городе Чонджу состоялась встреча посла Казахстана в Республике Корея Нургали Арыстанова с губернатором провинции Чунчонбук-до Республики Корея Ким Ён Хваном, в ходе которой были обсуждены вопросы развития межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Республикой Корея.
Помимо этого, постоянный представитель РК при международных организациях в Вене Мухтар Тлеуберди провел встречу с председателем парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Пере Хуан Понс Сампьетро.
Также посол Казахстана в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев встретился с помощником министра иностранных дел Китайской Народной Республики Лю Бинем. В ходе встречи посол проинформировал собеседника об основном содержании выступления президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева на V Национальном курултае и объявленных масштабных конституционных изменениях в Казахстане, которые будут вынесены на всенародный референдум.
Посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан провел встречу с губернатором провинции Пхукет Ниратом Понгситтаворном. В ходе встречи стороны отметили высокий уровень и поступательное развитие казахско-таиландских отношений, основанных на взаимном уважении и доверии. Было подчеркнуто, что двустороннее сотрудничество активно развивается в таких сферах, как туризм, торгово-экономические связи, инвестиции и гуманитарные контакты. Казахстанская сторона выразила заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия как на национальном, так и на региональном уровнях.
22.01.2026, 11:19 29146
Сенат ратифицировал соглашения с Францией и Монголией по миграции и пенсиям
Документы устанавливают механизм реадмиссии лиц, нарушивших миграционные правила, а также упорядочивают вопросы назначения и выплаты пенсий с учетом трудового стажа, полученного в другой стране
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат Казахстана ратифицировал международные соглашения с Францией и Монголией, направленные на усиление миграционной безопасности и защиту пенсионных прав граждан.
Сенат ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Франции о реадмиссии лиц. Документ направлен на повышение эффективности противодействия незаконной миграции и устанавливает четкий правовой механизм возвращения лиц, нарушивших правила въезда, пребывания или проживания на территории государств.
Соглашение предусматривает:
- взаимную реадмиссию собственных граждан, а также граждан третьих государств и лиц без гражданства;
- взаимодействие компетентных органов по вопросам ходатайств, подтверждения гражданства, условий передачи и транзита;
- согласование дат передачи, пунктов пропуска через государственную границу и условий возможного сопровождения;
- перевозку лиц с соблюдением требований по защите персональных данных.
Кроме того, сенат ратифицировал соглашение с Монголией о сотрудничестве в пенсионной сфере.
Закон направлен на упорядочение вопросов назначения и выплаты пенсий гражданам Казахстана и Монголии, а также учет трудового стажа, приобретенного на территории другого государства", - сообщил руководитель аппарата сената Максим Споткай.
Основные положения:
- распространение норм на граждан, постоянно проживающих в одной стране и имеющих трудовой стаж в другой;
- назначение и выплата пенсий по законодательству государства проживания;
- учет трудового (страхового) стажа при определении пенсионных прав;
- защита персональных данных и взаимодействие уполномоченных органов.
21.01.2026, 19:35 43771
Казахстан укрепляет межпарламентский диалог на фоне политических реформ и итогов Национального курултая
Фото: МИД РК
Посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов обсудил с представителем парламента Финляндии Лаурой Камрас развитие межпарламентского сотрудничества и проинформировал о политических реформах и итогах Национального курултая, которые получили высокую оценку финской стороны, сообщает МИД РК.
Тем временем посол Казахстана в Хорватии Даулет Батрашев проинформировал депутатов парламента Хорватии о ключевых направлениях политических и социально-экономических реформ, которые получили высокую оценку хорватской стороны, а также обсудил перспективы развития межпарламентского и экономического сотрудничества и обмена визитами.
21.01.2026, 17:52 46316
МИД РК: Политические реформы Казахстана получили европейское признание
ПАСЕ приняла письменную декларацию "Поддержка демократических реформ и регионального лидерства Казахстана"
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла письменную декларацию "Поддержка демократических реформ и регионального лидерства Казахстана" (Support for Kazakhstan’s Democratic Reforms and Regional Leadership), сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
Как рассказали в ведомстве, автором документа выступил авторитетный британский депутат Майкл Герман (член партии "Альянс либералов и демократов за Европу"). Декларацию подписал 21 парламентарий, которые представляют различные политические фракции ПАСЕ. В заявлении высоко оценивается неизменная приверженность Казахстана реализации масштабных демократических реформ, что закрепляет за страной статус регионального лидера в сфере развития демократического управления, защиты прав человека и укрепления верховенства закона.
Приветствуются значимые шаги, предпринятые политическим руководством Казахстана в целях продвижения демократической трансформации, включая конституционные и законодательные реформы, а также отмену смертной казни.
Особо отмечается сотрудничество между Казахстаном и Советом Европы по ключевым направлениям, включая реформу судебной системы, противодействие коррупции, продвижение прав человека и укрепление демократических институтов, что способствовало достижению ощутимых результатов и укреплению роли Казахстана в качестве модели демократического развития в регионе.
Документ призывает поддержать проводимую в Казахстане демократическую трансформацию, содействуя дальнейшему развитию сотрудничества в целях продвижения общих ценностей демократии, прав человека и верховенства закона.
21.01.2026, 17:44 47166
Казахстанские дипломаты провели двусторонние встречи в Иране и ОАЭ
Фото: МИД РК
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч в Иране и Объединенных Арабских Эмиратах, в ходе которых обсудили расширение транспортно-логистического сотрудничества и развитие партнерства в сфере стратегических исследований.
Посол Казахстана в Иране Онталап Оналбаев встретился с министром дорог и городского строительства Исламской Республики Иран Фарзане Садег. Стороны выразили готовность предметно проработать вопросы увеличения объемов грузовых и транзитных перевозок по международному транспортному коридору Север - Юг и железной дороге Казахстан - Туркменистан - Иран, открытия новых транспортных коридоров Казахстан - Иран - Ирак и Казахстан - Туркменистан - Иран - Армения, развития морского сообщения между портами двух стран, реализации совместных инвестиционных проектов в транспортно-логистической сфере в портах Шахид-Раджаи и Чабахар, а также подтвердили приверженность выводу двустороннего взаимодействия на новый уровень.
Посол Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах Рауан Жумабек провел встречу с генеральным директором Эмиратского центра стратегических исследований и анализа (ECSSR) султаном Мухаммедом аль-Нуаими. В ходе обсуждения перспектив двустороннего взаимодействия стороны выразили взаимный интерес к развитию системного сотрудничества между Казахстанским институтом стратегических исследований (КИСИ) и ECSSR. Стороны выразили намерение углублять институциональное партнерство в сферах стратегических и геополитических исследований, экономики, устойчивого развития, климата, технологий и прогнозирования.
21.01.2026, 10:00 53961
Токаев по приглашению Трампа примет участие в церемонии подписания Устава Совета мира в Давосе
Фото: Акорда
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - 22 января глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента США Дональда Трампа совершит рабочую поездку в Давос для участия в церемонии подписания Устава Совета мира, сообщила пресс-служба Акорды.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил официальное приглашение от президента США Дональда Трампа войти в состав создаваемого Совета мира по Газе.
Президент Касым-Жомарт Токаев одним из первых среди мировых лидеров получил официальное приглашение войти в состав Совета мира, а Казахстану стать одним из государств-учредителей. В ответ глава государства направил письмо в адрес президента США с выражением искренней благодарности и подтверждением согласия войти в состав этого нового объединения. Президент К.Токаев подтвердил стремление Казахстана внести посильный вклад в достижение прочного мира на Ближнем Востоке, упрочения межгосударственного доверия и глобальной стабильности", - проинформировал помощник - пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.
В конце прошлого года Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявило о присоединении страны к Авраамским соглашениям.
20.01.2026, 20:39 63191
Главы МИД Казахстана и Словении обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
Фото: МИД РК
Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева с заместителем премьер-министра - министром иностранных и европейских дел Словении Таней Файон, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-словенского сотрудничества, отметив устойчивую динамику политического диалога, расширение межпарламентских и межведомственных контактов, а также поступательное развитие торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей", - говорится в сообщении.
Казахстанский дипломат поздравил словенскую сторону с успешным председательством Словении в Совете Безопасности ООН в 2024-2025 годах, высоко оценив вклад Любляны в защиту прав и свобод человека, предотвращение конфликтов в различных регионах мира.
Стороны с удовлетворением отметили, что открытие посольства Казахстана в Любляне в октябре 2024 года, а также официальный визит президента Словении Наташи Пирц-Мусар в Казахстан в 2025 году стали наглядным подтверждением обоюдной нацеленности сторон на выведение двусторонних отношений на качественно новый уровень.
Отдельное внимание было уделено практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Подчеркнуто, что совместное заявление глав государств служит дорожной картой для дальнейшего углубления политического диалога, расширения экономических связей и развития новых направлений взаимодействия.
В завершение беседы собеседники подчеркнули особую важность деятельности межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также "сверили часы" по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
20.01.2026, 16:07 57111
Казахстан провел двусторонние встречи и представил национальные стенды на международной выставке
Фото: МИД РК
Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд двусторонних встреч и приняли участие в крупных международных мероприятиях, в ходе которых были обсуждены перспективы инвестиционного и экономического сотрудничества, а также представлены возможности отечественных производителей на зарубежных рынках.
Генеральный консул Республики Казахстан в САР Гонконг Бауыржан Досманбетов провел встречу с комиссаром офиса "Один пояс, один путь" Министерства торговли и экономического развития правительства САР Гонконг Николасом Хо. Стороны обсудили ключевые аспекты развития партнерства между Казахстаном и Гонконгом на 2026 год, в частности вопросы реализации совместных инвестиционных проектов.
Посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев провел встречу с вице-премьером Республики Армения, сопредседателем межправительственной казахстанско-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству Мгером Григоряном. Стороны отметили динамичный характер двусторонних отношений, развивающихся в духе доверия, взаимного уважения и прагматизма. Подчеркнуто, что вывод отношений на уровень стратегического партнерства, установленного между странами в 2025 году, создает прочную основу и дополнительные возможности для дальнейшего углубления кооперации как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.
Казахстан принял участие в юбилейной, 100‑й международной аграрной выставке "Зеленая неделя" (Grüne Woche) в столице Германии, где были торжественно открыты два национальных стенда Республики Казахстан. В выставке приняли участие казахстанские предприятия, работающие по стандартам ЕС и готовые к регулярным поставкам на европейский рынок. Представленная продукция отечественных производителей вызвала значительный интерес у международных партнеров, дистрибьюторов, представителей торговых сетей ФРГ и посетителей выставки. Казахскую делегацию возглавил вице‑министр сельского хозяйства Азат Султанов, который провел также ряд встреч и переговоров на полях международной конференции Global Forum for Food and Agriculture (GFFA).
Посол Казахстана в Саудовской Аравии и по совместительству в Бахрейне Мадияр Менилбеков в ходе рабочей поездки в Манаму провел ряд встреч с официальными лицами Королевства, включая министров транспорта и туризма, руководителей министерства иностранных дел и Торгово-промышленной палаты, обсудив вопросы развития межрелигиозного диалога, политического и экономического сотрудничества, расширения двусторонних контактов, возможности прямых авиарейсов и инвестиционного взаимодействия; по итогам встреч стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении отношений между Казахстаном и Бахрейном.
