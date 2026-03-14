В Казахстане образована межведомственная комиссия по профилактике правонарушений

В этот день, а также в день референдума полностью запрещена какая-либо агитация

Фото: Изображение создано с помощью ИИ

Рассказать друзьям

Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 14 марта, в Казахстане проходит день тишины перед референдумом, сообщает Kazakhstan Today.





По закону РК, в этот день, а также в день референдума полностью запрещена какая-либо агитация. Также в день голосования запрещается проведение опроса общественного мнения в помещении для голосования.





Ранее об этом предупредила Генеральная прокуратура РК, ссылаясь на 7-ю статью Конституции.





Проведение агитации заканчивается в 00.00 часов 14 марта 2026 года. При этом в предшествующий день и в день проведения республиканского референдума, то есть 14 и 15 марта 2026 года, указанная агитация запрещена. Не допускается также опубликование в средствах массовой информации, на онлайн-платформах результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов референдума, иных исследований, связанных с референдумом", - сообщило ведомство.





В Генпрокуратуре уведомили, что нарушение приведенных правовых требований влечет за собой административную ответственность, и призвали всех участников референдума соблюдать закон.





Председатель ЦИК Нурлан Абдиров также напомнил, что в день тишины невозможна никакая агитация.





Если есть какие-то вывешенные материалы, то их не скрывают. Но нельзя, например, репостить их в социальных сетях. То есть нельзя проводить какую-либо активную работу", - заявил он ранее на брифинге.





С просьбой не распространять фейковые сообщения и намеренные вбросы к казахстанцам обратилось МВД Казахстана.





Сегодня с развитием цифровых технологий, нейросетей и генеративного искусственного интеллекта создавать и распространять фейковый контент стало значительно проще. За короткое время любой пользователь может сделать убедительные материалы, способные вводить людей в заблуждение", - заявили в министерстве.





Там подчеркнули, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.



