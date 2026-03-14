Как будут повышать качество предоставления медицинских услуг в Казахстане

Будут полностью оцифрованы стандарты и правила оказания медицинской помощи до 2028 года

Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство - Правительство утвердило комплексный план по совершенствованию управления качеством медицинской помощи в Республике Казахстан на 2026-2030 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.





В документе определены четыре стратегических направления развития системы:





модернизация регуляторных инструментов в сфере оказания медицинских услуг;

формирование новой модели экспертизы качества с применением технологий искусственного интеллекта и создание Национального института качества;

усиление роли профессионального медицинского сообщества и пациентов;

цифровая трансформация системы управления качеством.





В рамках законодательных изменений планируется закрепить требования об обязательной аккредитации поставщиков ГОБМП/ОСМС с 2028 года и внедрении цифровизации постаккредитационного мониторинга.





Охват постлицензионным мониторингом медорганизаций достигнет 70%, а по новым стандартам будет аккредитовано не менее 80% из них. Планируется создание Национального института качества на базе Национального научного центра развития здравоохранения, который будет выполнять функции методологического и аналитического центра. Деятельность института будет сопровождаться технической поддержкой Всемирной организации здравоохранения, что гарантирует внедрение в Казахстане признанных мировых стандартов безопасности пациентов с применением лучших практик.





Кроме того, планируется усилить роль медицинского сообщества и пациентов в процессах управления качеством медицинской помощи. Профессиональные объединения будут вовлечены в независимую экспертизу качества и оценку клинического мышления специалистов. Одновременно цифровизация деятельности служб поддержки пациентов позволит оперативно реагировать на обращения граждан в режиме реального времени.





Также планируется полностью оцифровать стандарты и правила оказания медицинской помощи до 2028 года и внедрить трехкомпонентную модель экспертизы качества уже в 2027 году. К 2028 году не менее 20% случаев мониторинга качества и объема медицинской помощи будет осуществляться с применением технологий искусственного интеллекта.





В правительстве отмечают, что реализация плана позволит создать единую систему регулирования качества медицинской помощи, повысить прозрачность работы медицинских организаций и обеспечить принятие управленческих решений на основе объективных данных.





Реализация комплексного плана даст возможность к 2030 году улучшить основные показатели качества предоставляемых услуг. Будет осуществлена цифровая трансформация системы управления качеством, в том числе будет создано автоматизированное рабочее место эксперта с внедрением системы профилактического контроля и цифровизация постлицензионного контроля.





Документ направлен на переход к современной модели контроля и управления качеством медицинских услуг, основанной на данных, цифровых технологиях и инструментах искусственного интеллекта. План предусматривает реализацию комплекса последовательных мер, направленных на повышение эффективности регулирования, обеспечение прозрачности процессов и устойчивое улучшение качества и безопасности медицинской помощи. Ключевая цель - создать модель, в которой пациент становится активным участником процессов оценки и контроля качества медицинских услуг", - отметили в правительстве.



