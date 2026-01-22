Токаев по приглашению Трампа примет участие в церемонии подписания Устава Совета мира в Давосе

Рассказать друзьям

Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла письменную декларацию "Поддержка демократических реформ и регионального лидерства Казахстана" (Support for Kazakhstan’s Democratic Reforms and Regional Leadership), - Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла письменную декларацию "Поддержка демократических реформ и регионального лидерства Казахстана" (Support for Kazakhstan’s Democratic Reforms and Regional Leadership), сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.





Как рассказали в ведомстве, автором документа выступил авторитетный британский депутат Майкл Герман (член партии "Альянс либералов и демократов за Европу"). Декларацию подписал 21 парламентарий, которые представляют различные политические фракции ПАСЕ. В заявлении высоко оценивается неизменная приверженность Казахстана реализации масштабных демократических реформ, что закрепляет за страной статус регионального лидера в сфере развития демократического управления, защиты прав человека и укрепления верховенства закона.





Приветствуются значимые шаги, предпринятые политическим руководством Казахстана в целях продвижения демократической трансформации, включая конституционные и законодательные реформы, а также отмену смертной казни.





Особо отмечается сотрудничество между Казахстаном и Советом Европы по ключевым направлениям, включая реформу судебной системы, противодействие коррупции, продвижение прав человека и укрепление демократических институтов, что способствовало достижению ощутимых результатов и укреплению роли Казахстана в качестве модели демократического развития в регионе.





Документ призывает поддержать проводимую в Казахстане демократическую трансформацию, содействуя дальнейшему развитию сотрудничества в целях продвижения общих ценностей демократии, прав человека и верховенства закона.