До 11 человек выросло число погибших в результате взрыва в кафе Щучинска

Ушли из жизни еще двое пострадавших от взрыва в Щучинске
До 11 человек выросло число погибших в результате взрыва в кафе Щучинска
Кокшетау. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Еще двое пострадавших в результате взрыва в кафе в Щучинске скончались в больнице, сообщили корреспонденту ИА Kazakhstan Today в управлении здравоохранения Акмолинской области.

"Не смотря на все усилия врачей скончались еще двое крайне тяжелых пациентов пострадавших от взрыва в Щучинске: 8 марта скончался пациент в реанимации стационара "Авиценна-Бурабай", а 9 марта ушла из жизни пациентка, проходившая лечение в Акмолинской многопрофильной областной больнице Кокшетау", - проинформировали в управлении.

Отмечается, что врачи продолжают упорную борьбу за жизни остальных пострадавших.

Напомним, министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Чингис Аринов сообщил, что предварительной причиной взрыва в кафе "Центр плова" в Щучинске могло стать нарушение использования газовых баллонов.

Как сообщалось ранее, взрыв с последующим возгоранием произошел 26 февраля в кафе, пристроенном к пятиэтажному жилому дому. Пострадали 28 человек, из них 13 были госпитализированы, восемь после оказания медицинской помощи отпущены домой. Семь человек погибли на месте. Спасены 10 человек. Позже в больнице скончались еще двое пострадавших.


08.03.2026, 18:08 58796

В Петропавловске спасатели эвакуировали более 100 человек при пожаре в многоэтажке   

Пожар был ликвидирован, пострадавших нет
В Петропавловске спасатели эвакуировали более 100 человек при пожаре в многоэтажке
Петропавловск. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске спасатели эвакуировали более 100 человек при пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Вторая Первомайская, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже. На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. В ходе спасательных работ по лестничному маршу с применением спасательных колпаков из задымленного подъезда были спасены 27 человек, в том числе 15 детей. Кроме того, из дома были эвакуированы 76 человек, среди них 23 ребенка", - говорится в сообщении.



Подчеркивается, что пожар был ликвидирован, пострадавших нет.

Ранее спасатели эвакуировали 10 человек при пожаре Северо-Казахстанской области.
 
05.03.2026, 21:06 173436

Военнослужащий погиб в области Абай

Проводится досудебное расследование
Семей. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащий контрактной службы погиб в области Абай в результате нарушения мер безопасности при эксплуатации военной техники, сообщает издание Arnapress.kz.

5 марта в области Абай в результате нарушения мер безопасности при эксплуатации военной техники военнослужащий контрактной службы получил травмы, несовместимые с жизнью. По данному факту проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работают представители компетентных органов", - цитирует издание пресс-службу регионального гарнизона.


Ранее Минобороны выступило с заявлением после гибели солдат в Казахстане.
 
05.03.2026, 16:06 183586

Предварительную причину взрыва в кафе Щучинска назвали в МЧС

Предварительную причину взрыва в кафе Щучинска назвали в МЧС
Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Чингис Аринов сообщил, что предварительной причиной взрыва в кафе "Центр плова" в Щучинске могло стать нарушение использования газовых баллонов.

Министр по ЧС отчитался перед премьер-министром Олжасом Бектеновым о расследовании инцидентов, произошедших в Щучинске и Семее.

По трагедии в Щучинске Аринов сообщил, что предварительной причиной взрыва в кафе является нарушение безопасной эксплуатации газовых бытовых баллонов. Семьям погибших оказана необходимая помощь. Работает межведомственная комиссия, по итогам заключения которой будут выработаны комплексные меры по недопущению аналогичных происшествий.

Что касается пожара в детском развлекательном центре Семея, силами МЧС оперативно ликвидировано возгорание, что позволило не допустить жертв среди населения.

Напомним, взрыв с последующим возгоранием произошел в Щучинске 26 февраля в кафе, пристроенном к пятиэтажному жилому дому. Пострадали 28 человек, из них 13 госпитализированы, восемь после оказания медицинской помощи отпущены домой. Семь человек погибли на месте. Спасены 10 человек. Позже в больнице скончались еще двое пострадавших, таким образом, число погибших в результате взрыва выросло до девяти.

3 марта пожар произошел в развлекательном детском центре в Семее. Люди эвакуировались самостоятельно. Информации о пострадавших не поступало.
 
05.03.2026, 12:10 216051

На юге Казахстана четыре человека погибли от отравления газом   Дополнено

Работает следственно-оперативная группа
Шымкент. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В городе четыре человека погибли в результате отравления газом, сообщил на брифинге в сенате вице-министр внутренних дел Санжар Адилов.

В настоящее время мы возбудили уголовное дело по статье 306 Уголовного кодекса. Работает следственно-оперативная группа следственного управления департамента полиции города Шымкента", - заявил Санжар Адилов.


По его словам, вчера на место происшествия приезжали специалисты центра судебных экспертиз.

Мы назначили комплексную экспертизу, которая нам даст ответ на причину и далее мы определим круг подозреваемых лиц по данному делу", - добавил вице-министр.


Дополнено 05.03.2026, 16.50

В пресс-службе АО "QazaqGaz Aimaq" рассказали, что причиной гибели четырех людей 2009, 2006, 2002 и 1994 годов рождения могло стать самовольно и с нарушениями установленный водонагреватель.

В ходе обследования аварийной бригадой предварительно установлено, что возможной основной причиной отравления угарным газом стало отсутствие тяги в дымоходе проточного водонагревателя, который был самовольно установлен без соответствующего разрешения. Также выявлено отсутствие вентиляционного канала. При этом договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО), а также акт обследования дымовых и вентиляционных каналов не были предоставлены", - сказано в сообщении.


Ранее в прибывшем на станцию "Алматы-2" поезде 52 человека отравились газом.
 
04.03.2026, 14:40 242206

Число пострадавших в результате пожара в детском развлекательном центре в Семее выросло до 11

Один ребенок госпитализирован
Число пострадавших в результате пожара в детском развлекательном центре в Семее выросло до 11
Семей. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Число пострадавших в результате пожара в детском развлекательном центре на улице Шугаева в Семее выросло до 11, сообщает управление здравоохранения области Абай.

В частности, по данным ведомства, количество обратившихся за медпомощью достигло 11 человек, из них четверо детей. Один ребенок госпитализирован, трое детей направлены на амбулаторное лечение. Из семи взрослых госпитализировано четверо.

Напомним, вчера в развлекательном центре на улице Шугаева в Семее произошел пожар. Со слов администрации, люди эвакуировались самостоятельно.
 
03.03.2026, 20:24 270731

Пожар тушат в детском развлекательном центре в Семее  

Пожар тушат в детском развлекательном центре в Семее
Семей. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В развлекательном центре на улице Шугаева в Семее произошел пожар, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

К моменту прибытия первых подразделений здание горело открытым огнем. Пожар имел развившуюся форму, произошло частичное обрушение кровли. Со слов администрации, люди эвакуировались самостоятельно. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением. По периметру объекта поданы водяные стволы, в том числе с использованием высотной техники", - проинформировали в ведомстве.



Отмечается, что противопожарная служба работает по повышенному рангу.

Информация о пострадавших на 112 не поступала. Тушение пожара продолжается", - говорится в сообщении.


Площадь возгорания и его причина устанавливаются.

Ранее в одном из кафе Щучинска произошел взрыв. В результате пожара погибли семь человек.
 
03.03.2026, 15:41 278951

До девяти выросло число погибших в результате взрыва в кафе Щучинска

Задержан владелец кафе
До девяти выросло число погибших в результате взрыва в кафе Щучинска
Кокшетау. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В больнице скончались еще двое пострадавших, получивших ожоги в результате взрыва в кафе Щучинска поздним вечером 26 февраля.

С большим прискорбием сообщаем, что мы потеряли еще двух пациентов Щучинской районной больницы. Вчера скончался пациент с травмами, не совместимыми с жизнью, с тяжелыми ожогами более 70%, и сегодня мы потеряли еще одну пациентку с ожогами более 85%. Изначально ожоговое заболевание и осложнения были очень тяжелыми. Медицинские работники сделали все возможное для спасения жизни пациентов. К сожалению, проводимые реанимационные мероприятия не дали эффекта", - цитирует руководителя управления здравоохранения Акмолинской области Наримана Ермека издание "Казинформ".


Таким образом, общее число погибших в результате происшествия достигло девяти человек. Еще шестеро пострадавших остаются в больнице.

Между тем в прокуратуре Акмолинской области сообщили о задержании владельца кафе "Центр плова", где прогремел взрыв. Проводятся следственные действия. Уголовное дело расследуется по статье УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц".

Напомним, взрыв с последующим возгоранием произошел 26 февраля в кафе, пристроенном к пятиэтажному жилому дому. Пострадали 28 человек, из них 13 госпитализированы, восемь после оказания медицинской помощи отпущены домой. Семь человек погибли. Спасены 10 человек. Создана межведомственная комиссия по установлению причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия.
 
03.03.2026, 11:47 259906

Гибель двух подростков расследуют в Жамбылской области

Возбуждены уголовные дела
Тараз. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В СМИ и соцсетях появилась информация, что в селе Кайнар Кордайского района Жамбылской области в частном доме обнаружили тело 12-летней девочки. Позже стало известно о гибели несовершеннолетнего мальчика в селе Масанчи.

По фактам суицида зарегистрированы уголовные дела. В настоящее время проводится расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса иные сведения не подлежат разглашению", - сообщили корреспонденту агентства в департаменте полиции Жамбылской области.

 

