До 11 человек выросло число погибших в результате взрыва в кафе Щучинска
Кокшетау. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Еще двое пострадавших в результате взрыва в кафе в Щучинске скончались в больнице, сообщили корреспонденту ИА Kazakhstan Today в управлении здравоохранения Акмолинской области.
"Не смотря на все усилия врачей скончались еще двое крайне тяжелых пациентов пострадавших от взрыва в Щучинске: 8 марта скончался пациент в реанимации стационара "Авиценна-Бурабай", а 9 марта ушла из жизни пациентка, проходившая лечение в Акмолинской многопрофильной областной больнице Кокшетау", - проинформировали в управлении.
Отмечается, что врачи продолжают упорную борьбу за жизни остальных пострадавших.
Напомним, министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Чингис Аринов сообщил, что предварительной причиной взрыва в кафе "Центр плова" в Щучинске могло стать нарушение использования газовых баллонов.
Как сообщалось ранее, взрыв с последующим возгоранием произошел 26 февраля в кафе, пристроенном к пятиэтажному жилому дому. Пострадали 28 человек, из них 13 были госпитализированы, восемь после оказания медицинской помощи отпущены домой. Семь человек погибли на месте. Спасены 10 человек. Позже в больнице скончались еще двое пострадавших.
новости по теме
В Петропавловске спасатели эвакуировали более 100 человек при пожаре в многоэтажке
Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже. На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. В ходе спасательных работ по лестничному маршу с применением спасательных колпаков из задымленного подъезда были спасены 27 человек, в том числе 15 детей. Кроме того, из дома были эвакуированы 76 человек, среди них 23 ребенка", - говорится в сообщении.
Военнослужащий погиб в области Абай
5 марта в области Абай в результате нарушения мер безопасности при эксплуатации военной техники военнослужащий контрактной службы получил травмы, несовместимые с жизнью. По данному факту проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работают представители компетентных органов", - цитирует издание пресс-службу регионального гарнизона.
Предварительную причину взрыва в кафе Щучинска назвали в МЧС
На юге Казахстана четыре человека погибли от отравления газом Дополнено
В настоящее время мы возбудили уголовное дело по статье 306 Уголовного кодекса. Работает следственно-оперативная группа следственного управления департамента полиции города Шымкента", - заявил Санжар Адилов.
Мы назначили комплексную экспертизу, которая нам даст ответ на причину и далее мы определим круг подозреваемых лиц по данному делу", - добавил вице-министр.
В ходе обследования аварийной бригадой предварительно установлено, что возможной основной причиной отравления угарным газом стало отсутствие тяги в дымоходе проточного водонагревателя, который был самовольно установлен без соответствующего разрешения. Также выявлено отсутствие вентиляционного канала. При этом договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО), а также акт обследования дымовых и вентиляционных каналов не были предоставлены", - сказано в сообщении.
Число пострадавших в результате пожара в детском развлекательном центре в Семее выросло до 11
Пожар тушат в детском развлекательном центре в Семее
К моменту прибытия первых подразделений здание горело открытым огнем. Пожар имел развившуюся форму, произошло частичное обрушение кровли. Со слов администрации, люди эвакуировались самостоятельно. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением. По периметру объекта поданы водяные стволы, в том числе с использованием высотной техники", - проинформировали в ведомстве.
Информация о пострадавших на 112 не поступала. Тушение пожара продолжается", - говорится в сообщении.
До девяти выросло число погибших в результате взрыва в кафе Щучинска
С большим прискорбием сообщаем, что мы потеряли еще двух пациентов Щучинской районной больницы. Вчера скончался пациент с травмами, не совместимыми с жизнью, с тяжелыми ожогами более 70%, и сегодня мы потеряли еще одну пациентку с ожогами более 85%. Изначально ожоговое заболевание и осложнения были очень тяжелыми. Медицинские работники сделали все возможное для спасения жизни пациентов. К сожалению, проводимые реанимационные мероприятия не дали эффекта", - цитирует руководителя управления здравоохранения Акмолинской области Наримана Ермека издание "Казинформ".
Гибель двух подростков расследуют в Жамбылской области
По фактам суицида зарегистрированы уголовные дела. В настоящее время проводится расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса иные сведения не подлежат разглашению", - сообщили корреспонденту агентства в департаменте полиции Жамбылской области.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
10.03.2026, 10:33В Казахстане утвердили правила присвоения регистрационных номеров на электросамокаты 10.03.2026, 10:504641С начала эвакуации из стран Ближнего Востока возвращены 8585 казахстанцев 10.03.2026, 09:254211Иран пригрозил, что не позволит вывезти "ни литра нефти" через Ормузский пролив 10.03.2026, 11:06681Иран назвал условие для прохода танкеров через Ормузский пролив 06.03.2026, 20:20402876В МИД Казахстана состоялось торжественное собрание по случаю Международного женского дня 06.03.2026, 19:37398441В акимате Алматы объяснили, почему жители "Абайских дач" не могут стать полноценными горожанами 05.03.2026, 11:05381451Halyk и Visa объявили о предстоящем запуске 5 юбилейной волны She’s Next в Казахстане 06.03.2026, 17:30361411Стал известен график работы ЦОНов и спецЦОНов в праздничные дни 04.03.2026, 18:57353811ОПЕК+ скорректировало объемы добычи на апрель 20.02.2026, 13:051430196В Кыргызстане при поддержке ЕАБР, ПРООН и ОБСЕ разработают программу развития МСП до 2030 года 24.02.2026, 18:561048001ЕАБР: Мы открыты для расширения инвестиционного сотрудничества с турецкими компаниями 25.02.2026, 16:30963301Опубликовано издание шариатских стандартов AAOIFI на русском языке 16.02.2026, 16:45516506Нет необходимости в получении разрешения - ДЧС о развлекательной площадке близ кладбищ в Алматы 20.02.2026, 16:35489096Нелегально работавшие в Корее казахстанцы могут выехать из страны без штрафов до конца февраля
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы катастрофическая ситуация в результате многократного превышения количества автотранспорта из-за транзитных иногородних автомобилей. При этом власти планируют запретить отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах, хотя проблему решило бы ограничение на въезд иногороднего автотранспорта. Поддерживаете ли вы такую меру?