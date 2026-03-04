03.03.2026, 15:41 33851
До девяти выросло число погибших в результате взрыва в кафе Щучинска
Фото: ДЧС
Кокшетау. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В больнице скончались еще двое пострадавших, получивших ожоги в результате взрыва в кафе Щучинска поздним вечером 26 февраля.
С большим прискорбием сообщаем, что мы потеряли еще двух пациентов Щучинской районной больницы. Вчера скончался пациент с травмами, не совместимыми с жизнью, с тяжелыми ожогами более 70%, и сегодня мы потеряли еще одну пациентку с ожогами более 85%. Изначально ожоговое заболевание и осложнения были очень тяжелыми. Медицинские работники сделали все возможное для спасения жизни пациентов. К сожалению, проводимые реанимационные мероприятия не дали эффекта", - цитирует руководителя управления здравоохранения Акмолинской области Наримана Ермека издание "Казинформ".
Таким образом, общее число погибших в результате происшествия достигло девяти человек. Еще шестеро пострадавших остаются в больнице.
Между тем в прокуратуре Акмолинской области сообщили о задержании владельца кафе "Центр плова", где прогремел взрыв. Проводятся следственные действия. Уголовное дело расследуется по статье УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц".
Напомним, взрыв с последующим возгоранием произошел 26 февраля в кафе, пристроенном к пятиэтажному жилому дому. Пострадали 28 человек, из них 13 госпитализированы, восемь после оказания медицинской помощи отпущены домой. Семь человек погибли. Спасены 10 человек. Создана межведомственная комиссия по установлению причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия.
03.03.2026, 20:24 25631
Пожар тушат в детском развлекательном центре в Семее
Фото: МЧС РК
Семей. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В развлекательном центре на улице Шугаева в Семее произошел пожар, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
К моменту прибытия первых подразделений здание горело открытым огнем. Пожар имел развившуюся форму, произошло частичное обрушение кровли. Со слов администрации, люди эвакуировались самостоятельно. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением. По периметру объекта поданы водяные стволы, в том числе с использованием высотной техники", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что противопожарная служба работает по повышенному рангу.
Информация о пострадавших на 112 не поступала. Тушение пожара продолжается", - говорится в сообщении.
Площадь возгорания и его причина устанавливаются.
Ранее в одном из кафе Щучинска произошел взрыв. В результате пожара погибли семь человек.
03.03.2026, 11:47 37721
Гибель двух подростков расследуют в Жамбылской области
Возбуждены уголовные дела
Тараз. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В СМИ и соцсетях появилась информация, что в селе Кайнар Кордайского района Жамбылской области в частном доме обнаружили тело 12-летней девочки. Позже стало известно о гибели несовершеннолетнего мальчика в селе Масанчи.
По фактам суицида зарегистрированы уголовные дела. В настоящее время проводится расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса иные сведения не подлежат разглашению", - сообщили корреспонденту агентства в департаменте полиции Жамбылской области.
03.03.2026, 10:51 39171
На заправке в Актобе произошел взрыв газа
Фото: скриншот из видео ДЧС
Актобе. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 3 марта рано утром в городе Актобе, в районе Алматы, в жилом массиве "Кирпичный" на территории АГЗС "Экогаз" произошел хлопок газовоздушной смеси в надземном резервуаре, сообщили в пресс-службе областного ДЧС.
В результате происшествия произошло возгорание второй надземной цистерны, газовоза и помещения операторной. Жертв и пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается", - проинформировали в департаменте.
В ликвидации были задействованы порядка 60 человек личного состава и 16 единиц техники.
27.02.2026, 09:12 116551
Взрыв произошел в одном из кафе Щучинска, погибли семь человек Дополнено
Фото: ДЧС
Щучинск. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 26 февраля около 22 часов в городе Щучинске Бурабайского района Акмолинской области в пристроенном к пятиэтажному жилому дому одноэтажном кафе произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием, сообщили в пресс-службе ДЧС.
По последним данным, пострадали 28 человек, из них 13 госпитализированы, восемь после оказания медицинской помощи отпущены домой. Семь человек погибли. Спасены 10 человек.
Пожарные вынесли из горящего кафе пять газовых баллонов (объемом по 50 литров каждый) и два кислородных баллона, тем самым предотвращены повторные взрывы внутри помещения.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. В департаменте по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области открыта горячая линия: 8 (7162) 51-42-98.
По факту пожара возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия.
По данным областного акимата, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние пациентов находится под постоянным контролем врачей.
Задействованы все необходимые ресурсы: специалисты, медикаменты, санитарная авиация направлена в зону поражения. На месте работает областной оперативный штаб. Причины происшествия устанавливаются. Акиматом Акмолинской области будет оказана вся необходимая помощь семьям погибших, а также пострадавшим", - отметили в ведомстве.
Дополнено 27.02.2026, 14.55
Приказом министра по чрезвычайным ситуациям создана межведомственная комиссия по установлению причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия, произошедшего в городе Щучинске Акмолинской области. В ее состав вошли руководители государственных органов, включая министерства внутренних дел, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, энергетики, промышленности и строительства, юстиции, торговли и интеграции, а также представители акимата Акмолинской области.
Комиссии поручено обеспечить всестороннее, полное и объективное расследование причин происшествия с выработкой необходимых организационных и профилактических мер по недопущению аналогичных случаев", - сказано в сообщении МЧС.
Сообщается, что пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, включая медицинскую и психологическую поддержку. Акимату Акмолинской области поручено обеспечить содействие в организации похорон погибших.
Напомним, в середине февраля хлопок газовоздушной смеси произошел в продуктовом магазине в селе Карабулак Ескельды Жетысуской области.
26.02.2026, 15:00 126596
Сильный ветер повалил деревья и повредил линии электропередачи в Кызылорде
Фото: акимат Кызылорды
Кызылорда. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сильный ветер повалил деревья и повредил линии электропередачи в городе Кызылорде, передает корреспондент агентства.
Из-за сильного ветра прошлой ночью деревья сломались, в результате были повреждены линии электропередачи и кабели осветительных опор. Сейчас специалисты предприятия электрических распределительных сетей и подрядных компаний проводят работы по восстановлению и соединению поврежденных линий и кабелей", - говорится в сообщении.
Ранее в Конаеве сильный ветер повредил кровли домов и повалил деревья.
25.02.2026, 14:00 143156
В Карагандинской области разбился истребитель Су-30СМ
Фото: Кадр из видео Минобороны РК
Караганда. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 25 февраля текущего года в Карагандинской области при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов истребитель Су-30СМ потерпел крушение, сообщили в Министерстве обороны Казахстана.
Экипаж самолета своевременно катапультировался. Летчики живы, угрозы их жизни и здоровью нет. Они находятся под наблюдением медицинских специалистов", - сказано в сообщении.
Сообщается, что район падения оцеплен. Угрозы для населения и объектов инфраструктуры нет.
Для установления причин и обстоятельств происшествия создана специальная комиссия Министерства обороны во главе с начальником департамента безопасности полетов. В ее состав включены профильные специалисты авиационной службы.
По результатам расследования будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.
23.02.2026, 10:09 187481
Лавина накрыла туристов в горах Алматы, один из них погиб
Фото: скриншот из видео МЧС
Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 22 февраля в алматинских горах на перевале Титова (на высоте 3400 метров) двое туристов из группы из четырех человек оказались под снежной массой, сообщили в МЧС РК.
По данным ведомства, один из них смог выбраться самостоятельно. К месту происшествия были незамедлительно направлены спасатели, кинологический расчет и волонтеры. В ходе поисково-спасательной операции также применялся беспилотный летательный аппарат.
В результате проведенных работ из-под снега извлечено тело погибшего. На месте происшествия работали сотрудники полиции и психологи", - проинформировали в МЧС.
22.02.2026, 18:14 205976
Дорожный рабочий погиб после расчистки трассы в ВКО
По факту происшествия инициировано служебное расследование
Усть-Каменогорск. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Северное района Алтай Восточно-Казахстанской области погиб водитель Восточно-Казахстанского филиала ТОО "Кажсервис", сообщили в компании.
Трагедия произошла после завершения работ по расчистке трассы, при проведении технического обслуживания специализированной дорожной техники. В результате инцидента сотрудник получил тяжелые травмы. Несмотря на оперативный вызов бригады скорой медицинской помощи и предпринятые меры, спасти его не удалось. Дорожно-эксплуатационный участок № 30, где работал сотрудник, обслуживает один из наиболее сложных участков республиканской автомобильной дороги Усть-Каменогорск - Алтай - Рахмановские ключи. Накануне движение на данном направлении было ограничено в связи с неблагоприятными погодными условиями, после стабилизации обстановки проезд был восстановлен", - проинформировали в компании.
Отмечается, что по факту происшествия инициировано служебное расследование. Создана специальная комиссия, ведется всесторонняя проверка обстоятельств и причин случившегося. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры, информация направлена в уполномоченные государственные органы, включая инспекцию труда.
