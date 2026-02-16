15.02.2026, 18:24 18696

Спасатели эвакуировали 10 человек при пожаре Северо-Казахстанской области

Пожар был полностью ликвидирован
Петропавловск. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели эвакуировали 10 человек при пожаре в общественной бане в городе Сергеевка Северо-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям

Сотрудниками МЧС были эвакуированы 10 посетителей. Пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.


По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Обстоятельства происшествия уточняются", - добавили в пресс-службе.


В Астане при пожаре в многоэтажке эвакуировали свыше 20 человек.
 
новости по теме

16.02.2026, 12:17 421

Сноубордист попал под лавину в горах Алматы   

Спасателям удалось вовремя спасти его из-под завалов снега
Алматы. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 14 феврали за пределами территории курорта "Шымбулак", в районе реки Чимбулачка, двое фрирайдеров вышли кататься вне подготовленных трасс и вызвали сход лавины. В результате один из них оказался под завалами снега, сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта.



Секунды - и один из райдеров оказался полностью под толщей снега. Без воздуха. Без возможности выбраться самостоятельно. Его напарник не растерялся и срочно сообщил о случившемся оператору канатной дороги. Информация мгновенно была передана в Оперативный центр курорта", - рассказали в пресс-службе курорта "Шымбулак".


К счастью, спасателям курорта удалось вытащить райдера из-под снега живым.  

Дорогие райдеры, фрирайд - это свобода, адреналин и красивые линии. Но это еще и огромная ответственность. Пожалуйста, не игнорируйте предупреждающие знаки и оценивайте лавинные риски перед выходом за пределы трасс", - обратилась администрация курорта к любителям катаний.


Напомним, в декабре прошлого года в горах Алматы погибли три туриста.
 
16.02.2026, 10:57 2426

В результате взрыва в магазине в Жетысуской области пострадали три человека   

Обрушилась часть стены и крыши магазина
Фото: скриншот из видео ДЧС
Талдыкорган. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 15 февраля 2026 года около 18.45 произошел взрыв газовоздушной смеси в продуктовом магазине "Малика" в селе Карабулак Ескельды, сообщили в пресс-службе ДЧС Жетысуской области.

В результате инцидента обрушилась часть наружной стены и крыши, площадь повреждений составила около 36 квадратных метров. В результате инцидента три человека получили ранения и после обследования были доставлены в областную центральную больницу. Состояние умеренной тяжести", - проинформировали в департаменте.


Подробности инцидента в настоящее время устанавливаются.

 
14.02.2026, 19:57 39976

Шесть человек пострадали в результате массового ДТП на трассе в области Жетысу  

Пострадавшие доставлены больницу
Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Шесть человек пострадали в результате массового дорожно-транспортного поишествия с участие пяти машин на трассе Ушарал - Достык - граница Китая в области Жетысу, сообщает национальный оператор по управлению автомобильными дорогами "КазАвтоЖол".

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 6 человек. Пострадавшие доставлены в Алакольскую районную больницу области Жетысу. На момент происшествия указанный участок автодороги был официально закрыт для всех видов автотранспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями", - говорится в сообщении.



Также установлено, что ДТП является попутным столкновением.

Участники происшествия, игнорируя введенное ограничение и выставленные посты территориального департамента полиции, продолжили движение по полевой обходной дороге и выехали на середину закрытого участка республиканской трассы. Дополнительно в ходе проведения аварийно-спасательных работ дорожными службами из снежных заносов вызволено 12 единиц автотранспорта и спасено 9 человек", - добавили в пресс-службе.


Напомним, в прошлом году трое пострадали в массовом ДТП в Алматы.
 
14.02.2026, 19:25 40916

Два тела обнаружили в поселке Павлодарской области

Проживавшего в этом доме шестилетнего ребенка госпитализировали в детское отделение больницы
Павлодар. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Два тела обнаружили в поселке Майкаин Павлодарской области, сообщает Pavlodarnews.kz.

В связи с долгим отсутствием на приеме у врача одного из членов данной семьи и отказом членов семьи на допуск представителей госорганов в дом 13 февраля после получения специальных санкций полицейские были допущены на территорию с двумя частными домами, где были обнаружены тела двух умерших", - заявили в акимате Баянаульского района.


Также проживавшего в этом доме шестилетнего ребенка госпитализировали в детское отделение больницы Майкаин. Ребенок, по итогам обследования, физически здоров каких-либо отклонений доктора не обнаружили.

Из-за отсутствия законных представителей в дальнейшем ребенок будет помещен в КГУ "Центр поддержки нуждающихся в социальных услугах "Үміт" Экибастуза", - добавили в райадминистрации.


Между тем в департаменте полиции Павлодарской области, проводятся следственные действия для объективного исследования всех обстоятельств произошедшего.

Тела четырех членов одной семьи обнаружили в Алматинской области.
 
13.02.2026, 13:51 61301

В Алматы водитель сбил подростка на пешеходном переходе и скрылся

Полиция разыскивает виновного
Алматы. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы разыскивают водителя автомобиля, который сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.

По информации Instagram-паблика kris_p_almaty, 12 февраля в районе пересечения проспектов Сейфуллина и Райымбека 15-летнего мальчика сбила машина на пешеходном переходе.

По словам матери пострадавшего подростка, водитель вышел из машины и посоветовал приложить к ушибу снег, а затем скрылся с места происшествия.

В настоящее время ребенок находится в больнице.

В департаменте полиции города сообщили, что занимаются поисками водителя.

Водитель неустановленной автомашины, следуя по проспекту Райымбека в восточном направлении, допустил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. В настоящее время его поиском занимаются сотрудники подразделений розыска управления административной полиции. К расследованию факта аварии приступили сотрудники управления полиции Алмалинского района", - сказано в сообщении.

 
12.02.2026, 11:34 81696

В Шымкенте на школьника упало дерево  Дополнено

После прошедшего сильного снегопада в некоторых районах Шымкента оказались повалены деревья и оборваны линии электропередачи
Шымкент. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте в результате непогоды на ученика 4-го класса упало дерево, ребенок скончался.

По поручению акима города создана комиссия, проводится проверка всех обстоятельств случившегося. Семье будет оказана всесторонняя помощь и поддержка. Просим жителей соблюдать меры безопасности в период неблагоприятных погодных условий", - сообщили в акимате города.



Дополнено 12.02.2026, 16.30

В департаменте полиции Шымкента сообщили, что по факту недобросовестного отношения к обязанностям, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело.

В ведомстве рассказали, что трагедия произошла в момент, когда ребенок, играя во дворе, потянул ветку дерева, на которой скопилась масса снега. В результате произошел сход снежной массы и обрушение дерева.
 
11.02.2026, 20:07 96291

В Риддере пенсионерка пострадала из-за падения льда с крыши

Риддер. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Риддере на 76-летнюю женщину рухнули пласты льда с кровли дома № 12 на проспекте Независимости, сообщает издание YK-news.kz.

Одна из жительниц дома стала очевидцем происшествия и вызвала скорую. Пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение Риддерской городской больницы.

У пациентки закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы ребер, правого плечевого сустава, поясничного отдела позвоночника. Лечение получает в отделении травматологии Риддерской городской больницы," - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ВКО.


Как отмечает издание, ранее из бюджета города выделялись средства на очистку наледи на кровлях домов, расположенных на центральных улицах. Но сейчас в акимате города говорят, что по закону содержанием домового имущества должны заниматься сами жильцы и в том числе предприниматели, которые здесь работают.

Очистка кровли должна по закону производиться за счет собственников жилья. Иногда там, где ходит много народа, стараемся проблемные участки очищать. Но наши собственники и предприниматели хорошо устроились, ждут, когда акимат придет и за счет бюджета почистит. Такого быть не должно, и мы будем проводить с ними соответствующую работу, выдавать предписания. Это общедомовое имущество, и субъекты бизнеса в том числе должны участвовать в затратах на содержание дома", - цитирует издание заместителя акима Риддера Каныбека Толеухана.


Он также пообещал направить технику для очистки льда с крыши дома № 12.
 
11.02.2026, 15:05 101476

Преподаватель стрелял по мишени на голове студента в Алматы   

Проводится служебная проверка
Алматы. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы учитель начальной военной подготовки в одном из колледжей Алматы выстрелил по мишени, расположенной на голове студента.

Видео из Алматинского колледжа архитектуры, дизайна и инженерии распространилось в соцсетях. На нем преподаватель НВП стреляет из ружья по мишени, которая расположена на голове ученика. Студент при этом закрывает лицо рукой, а потом сообщает что пуля в цель не попала.

В акимате Алматы прокомментировали, что инцидент не был связан с учебным процессом.

Во время неформального общения преподавателя с группой был произведен выстрел из учебного пневматического ружья с использованием ваты вместо штатных пуль", - пояснили в ведомстве, отметив, что в результате произошедшего пострадавших нет.


В ведомстве добавили, что администрация учебного заведения признает нарушение требований педагогической этики и техники безопасности, по факту случившегося проводится служебная проверка.


Ранее сообщалось, что в Петропавловске школьник принес на учебу пневматический пистолет. В Кульсары ученик 10-го класса пришел в школу с топором и напал на сверстников. В результате случившегося двое учащихся получили легкие телесные повреждения. Позже стало известно, что директора школы уволили.

 
