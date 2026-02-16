Плановая проверка: Минобороны предупредило о передвижении военной техники в Алматы, Конаеве и ТалдыкорганеПлановая проверка: Минобороны предупредило о передвижении военной техники в Алматы, Конаеве и Талдыкоргане
15.02.2026, 19:00 6936
В Иле-Алатауском нацпарке три индийских дикобраза попали в фотоловушку
Фото: depositphotos.com
Конаев. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Иле-Алатауском национальном парке три индийских дикобраза, занесенных в Красную книгу, попали в фотоловушку, сообщает пресс-служба парка.
Эти редкие грызуны обитают в западной части Национального парка и включены в IV категорию Красной книги страны. Поскольку в фауне Казахстана они являются единственными представителями рода дикобразов, их охрана - крайне важная задача", - заявили в нацпарке.
По данным пресс-службы, в настоящее время на территории парка учтено 32 особи.
Ранее в Катон-Карагайском национальном парке засняли снежного барса.
13.02.2026, 15:13 18401
В Казахстане могут ограничить движение транспорта во время смога
Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство экологии Республики Казахстан намерено внедрить комплекс мер по улучшению качества воздуха в городах страны, опираясь на опыт Пекина, включая газификацию частного сектора, перевод транспорта на экологичные виды топлива и ужесточение требований к источникам выбросов.
По итогам 2025 года, согласно данным РГП "Казгидромет", в 11 городах республики зафиксирован устойчиво высокий уровень загрязнения воздуха. Наиболее проблемными остаются Алматы, Усть-Каменогорск, Караганда, Темиртау, Актобе и другие города. Значительная доля загрязнения приходится на малые источники - автотранспорт, частный сектор и объекты малого бизнеса. В Алматы, например, 60 % выбросов приходится на транспорт, а более 12 % - на частные дома и мелкие котельные. Аналогичная ситуация наблюдается в Усть-Каменогорске и других крупных городах", - рассказали в Минэкологии.
В целях изучения эффективных решений и внедрения лучшего международного опыта представители Министерства посетили Китайскую Народную Республику и ознакомились с практикой города Пекина, где внедрен комплексный подход к управлению качеством воздуха.
С учетом положительного опыта Пекина министерством поручено акиматам разработать на 2026-2028 годы правила по охране атмосферного воздуха, в которых необходимо предусмотреть:
- газификацию частного сектора с мерами субсидирования и стимулирования;
- запрет на использование твердого топлива в заведениях общественного питания и малых котельных;
- стимулирование подключения объектов к централизованному теплоснабжению;
- переход общественного транспорта и такси на электротягу и газ;
- ограничение движения в НМУ по системе "четный-нечетный день" и проведение экологического зонирования;
- создание зеленых поясов вокруг промышленных зон.
Кроме того, акиматам поручено активизировать работу по разработке сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, формированию целевых показателей качества окружающей среды (ЦПКОС) и сводных томов ПДВ. Проведенный министерством анализ показал, что на сегодняшний день указанные стратегические документы разработаны не всеми акиматами, в связи с чем даны конкретные поручения по ускорению их подготовки, согласованию и утверждению.
Напомним, что в некоторых районах Алматы запретят использовать твердое и жидкое топливо. Сообщалось, что растущий автопарк увеличивает риск заболеваний у жителей Алматы.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
11.02.2026, 14:24 30076
В некоторых районах Алматы запретят использовать твердое и жидкое топливо
Фото: depositphotos.com
Алматы. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В газифицированных районах Алматы с 30 декабря 2026 года запретят использовать твердое и жидкое топливо, сообщает акимат города.
Речь идет о пункте 52 правил, который применяется исключительно к газифицированным районам города. Документ предусматривает запрет на использование твердого и жидкого топлива в индивидуальных жилых домах, банях и отдельных котельных, отапливающих многоквартирные дома, при наличии доступа к газоснабжению", - говорится в сообщении.
Отмечается, что исключение допускается только в случае чрезвычайных ситуаций - при использовании резервных источников тепло- и энергоснабжения.
Требования распространяются также на хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие отопительные котлы. Источники выбросов подлежат обязательному оснащению установками очистки загрязняющих веществ. Кроме того, под экологические нормы подпадают специальная техника, а также бензиновые и дизельные генераторы. Таким образом, установленные ограничения касаются не только бань, но и индивидуальных жилых домов, расположенных в газифицированных секторах города", - добавили в пресс-службе.
Стоит отметить, что экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.
В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
05.02.2026, 15:22 54116
Вырубка деревьев возле стройплощадки в Алматы: акимат дал разъяснения
Фото: pixabay.com
Алматы. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате города Алматы дали разъяснения после распространившегося в Сети видео, на котором запечатлены вырубленные деревья около строительной площадки на пересечении улиц Зенкова и Гоголя в Медеуском районе, передает корреспондент агентства.
Забор стройки не пощадил дерево. Западная сторона улицы Зенкова, ниже улицы Гоголя в Алматы", - говорится в описании ролика.
В акимате города алматы прокомментировали видео.
Вырубка деревьев осуществлялась в целях благоустройства территории, сноса аварийных и усыхающих деревьев. В рамках гарантийных обязательств, предусмотренных разрешительной документацией, предусмотрена компенсационная посадка деревьев в радиусе до одного километра от места вырубки деревьев в следующем объеме: 90 штук саженцев лиственных пород высотой не менее 2,5 метра; 40 штук саженцев хвойных пород высотой не менее 2,0 метра", - сообщили в акимате.
Напомним, в мае прошлого года информационное агентство Kazakhstan Today подготовило материал о том, что происходит с зелеными насаждениями города Алматы.
Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана. Уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.
Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Во второй половине мая текущего года южная столица Казахстана заняла 42-е место в этом рейтинге. Уровень загрязненности в Алматы - средний, индекс качества воздуха - 61. При анализе данных за прошлый год можно отметить, что май еще не худший по этим показателям месяц. Критичнее всего ситуация в городе обстоит с декабря по март, в самое холодное время. В середине января прошлого года в рамках рейтинга в режиме реального времени Алматы даже возглавил список самых грязных городов мира, тогда индекс превышал 250. И даже после окончания холодов результаты южной столицы далеки хотя бы от неплохих, а ведь зимнее ухудшение этих и без того пессимистичных показателей - ежегодная проблема, отмечает energyprom.kz.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. По данным городского акимата, в Алматы за три года высажено более миллиона деревьев. Также в пресс-службе уверяют, что в городе были значительно ужесточены требования к посадке и уходу за зелеными насаждениями. В частности, в правила содержания и защиты зеленых насаждений внесены существенные изменения.
Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев. В частности, центре Алматы забетонировали деревья. В январе прошлого стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья. По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленых веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы. Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
Также широкий общественный резонанс вызвало благоустройство рощи Баума, в рамках которой планируют удалить порядка двух тысяч деревьев. По мнению общественников, работы в роще наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде. Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы.
Стоит отметить, что экологическая обстановка и сохранение "зеленых легких" города являются одними из самых обсуждаемых тем среди алматинцев. Весной в городе сменился аким. Новым главой стал Дархан Сатыбалды. В числе основных приоритетов работы на своем посту он обозначил ряд проблемных вопросов Алматы, а именно износ инженерных сетей, точечную застройку и экологию.
05.02.2026, 12:21 56116
В Акмолинской области предприятие оштрафовали за загрязнение окружающей среды
Вода в арыках Макинска окрасилась в розово-красный цвет
Кокшетау. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области Буландынский районный суд оштрафовал товарищество с ограниченной ответственностью "Макинский завод" за загрязнение окружающей среды, сообщает пресс-служба суда.
Постановлением суда ТОО подвергнуто административному взысканию в виде штрафа в размере 150 МРП (648 750 тенге. - Прим. ред.)", - заявили в суде.
Подчеркивается, что судебный акт не вступил в законную силу.
Завод нарушил требования экологического законодательства, допустил загрязнение вредными веществами арыков для сточных вод. Департамент экологии провел проверку по обращению общественной организации и опубликованному в социальной сети видеоматериалу, что вода в арыках города Макинска окрасилась в розово-красный цвет. Арык расположен рядом с ТОО и берет начало с территории предприятия. В ходе проверки отобраны пробы воды, по результатам исследований установлены превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Атырауской области компанию оштрафовали на 26,5 млн тенге за нарушение экологических требований.
28.01.2026, 20:50 100016
В Алматы грязный снег с реагентами сбрасывают на газоны и под деревья
Фото: Экологическое Общество Алматы
Алматы. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Экологическое общество Алматы заявило, что грязный снег с реагентами с улиц города регулярно сбрасывают на газоны и деревья, нанося экологический ущерб, передает корреспондент агентства.
В Алматы продолжают уничтожение зеленого фонда города, засыпая придорожные зеленые зоны загрязненным снегом. Акимат, руководители городского акимата молча позволяют подрядным организациям перебрасывать грязный снег с проезжей части в зеленую зону, никак не реагируют на экологические нарушения и неоднократные сообщения возмущенных горожан. Уже прошло более 12 дней с момента выпадения снежных осадков, однако грязный снег с дороги вместо сбора и вывоза сразу перебросили в зеленую зону с деревьями и газоном. Это настоящее вредительство", - возмущаются экоактивисты.
При этом у горожан возникает вопрос: "Каким образом в этом случае списываются выделяемые на сбор и вывоз снега бюджетные средства, если работы по зимней уборке не выполняются как положено?"
Почему снег не вывозят в построенный в 2024 году снегоплавильный пункт? Может этот пункт возведен с проектными нарушениями и не функционирует?" - говорится в посте.
Напомним, в мае прошлого года информационное агентство Kazakhstan Today подготовило материал о том, что происходит с зелеными насаждениями города Алматы.
Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана. Уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.
Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Во второй половине мая текущего года южная столица Казахстана заняла 42-е место в этом рейтинге. Уровень загрязненности в Алматы - средний, индекс качества воздуха - 61. При анализе данных за прошлый год можно отметить, что май еще не худший по этим показателям месяц. Критичнее всего ситуация в городе обстоит с декабря по март, в самое холодное время. В середине января прошлого года в рамках рейтинга в режиме реального времени Алматы даже возглавил список самых грязных городов мира, тогда индекс превышал 250. И даже после окончания холодов результаты южной столицы далеки хотя бы от неплохих, а ведь зимнее ухудшение этих и без того пессимистичных показателей - ежегодная проблема, отмечает energyprom.kz.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. По данным городского акимата, в Алматы за три года высажено более миллиона деревьев. Также в пресс-службе уверяют, что в городе были значительно ужесточены требования к посадке и уходу за зелеными насаждениями. В частности, в правила содержания и защиты зеленых насаждений внесены существенные изменения.
Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев. В частности, центре Алматы забетонировали деревья. В январе прошлого стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья. По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленых веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы. Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
Также широкий общественный резонанс вызвало благоустройство рощи Баума, в рамках которой планируют удалить порядка двух тысяч деревьев. По мнению общественников, работы в роще наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде. Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы.
Стоит отметить, что экологическая обстановка и сохранение "зеленых легких" города являются одними из самых обсуждаемых тем среди алматинцев. Весной в городе сменился аким. Новым главой стал Дархан Сатыбалды. В числе основных приоритетов работы на своем посту он обозначил ряд проблемных вопросов Алматы, а именно износ инженерных сетей, точечную застройку и экологию.
28.01.2026, 09:12 106871
В Атырау выявили загрязнение воздуха, в отношении НПЗ проведут проверку
Фото: Depositphotos
Атырау. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В департамент экологии по Атырауской области поступили жалобы от жителей населенных пунктов Алгабас и Сая, расположенных рядом с Атырауским нефтеперерабатывающим заводом, на резкий запах серы в воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК.
В ответ на обращения жителей специалисты лабораторно-аналитического отдела департамента провели замеры воздуха. Также мониторинг проводился филиалом РГП "Казгидромет". По результатам проведенных исследований в нескольких районах города Атырау были зафиксированы превышения допустимых уровней загрязняющих веществ - сероводорода и угарного газа. Особенно высокие показатели зафиксированы: в селе Таскала - превышение в 17,5 раза; в районе Химпоселка - превышение в 36 раз; на территории, прилегающей к селу Таскала, - в 15 раз", - проинформировали в комитете.
Отмечается, что эти участки расположены в непосредственной близости от Атырауского НПЗ.
В момент отбора проб наблюдалось северо-восточное направление ветра и высокая влажность, что могло способствовать распространению запаха в жилые зоны. В настоящее время ведется работа по открытию внеплановой проверки в отношении ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод". О принятых мерах будет сообщено дополнительно", - уточники в ведомстве.
24.01.2026, 12:00 139576
Мусорные свалки разрастаются вблизи дачных массивов Талдыкоргана
Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Мусорные свалки разрастаются вблизи дачных массивов Талдыкоргана, в том числе на побережье реки Каратал, сообщает телеканал "Хабар 24".
Я живу здесь и вижу, что мусор выбрасывают вдоль дороги. Все загрязнено, и надо с этим бороться", - заявил жительница города Талдыкоргана Жазира Кожахан.
Отмечается, что сотрудники коммунальных служб сюда приезжают практически ежедневно, однако стихийные свалки продолжают расти.
Согласно Экологическому кодексу, каждый собственник участка обязан приобрести контейнер и заключить договор с ответственной компанией. У нас есть фотоотчеты, и мы обязательно выясним, кто мусорил, и примем соответствующие меры", - сообщил главный специалист отдела энергетики и ЖКХ акимата Талдыкоргана Аманжол Нургазы.
Также сообщается, что местные жители могут самостоятельно фиксировать места массовых загрязнений: фотографировать стихийные свалки, а данные с их геолокациями отправлять в чат TazaQazBot, чтобы мусор вовремя вывозили на полигоны.
С момента появления чат-бота поступило 630 заявок со всей области. Отработали по 529 из них. 101 заявка была отозвана после несоответствия запросов или технических неточностей", - добавил руководитель отдела управления энергетики и ЖКХ области Жетысу Нурлан Жетписбай.
Ранее акимов и глав отделов ЖКХ привлекли к ответственности за множественные незаконные свалки в области Абай.
24.01.2026, 11:20 138416
Жители мест с большим числом деревьев имеют меньший риск проблем с сердцем - исследование
Деревья эффективнее охлаждают городской воздух
Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жители мест с большим числом деревьев имеют меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний, передает корреспондент агентства.
Исследование охватило почти два десятилетия наблюдений и объединило медицинские данные с анализом городской среды. С помощью алгоритмов машинного обучения ученые обработали более 350 миллионов изображений улиц, чтобы оценить, сколько деревьев, травы и других зеленых элементов окружает жилье участников. Затем эти показатели сопоставили с данными о развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Оказалось, что более высокая доля деревьев рядом с домом ассоциируется со снижением риска примерно на 4 %, тогда как преобладание газонов - с его увеличением примерно на 6 %", - сообщает lenta.ru со ссылкой на опубликованные результаты масштабного исследования в журнале Environmental Epidemiology.
Авторы отмечают, что разница может быть связана с экологическими функциями разных типов зелени. Деревья эффективнее охлаждают городской воздух, снижают уровень шума и фильтруют загрязнения, включая мелкие частицы и выхлопные газы.
Ранее ученые университета Монаша и университета Саутерн Кросс установили, что деревья очищают воздух не только листьями, но и корой. Как показало исследование, опубликованное в журнале Science, в коре каждого дерева обитают триллионы микроорганизмов, которые поглощают парниковые и токсичные газы.
Напомним, в мае прошлого года информационное агентство Kazakhstan Today подготовило материал о том, что происходит с зелеными насаждениями города Алматы.
Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана. Уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.
Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Во второй половине мая текущего года южная столица Казахстана заняла 42-е место в этом рейтинге. Уровень загрязненности в Алматы - средний, индекс качества воздуха - 61. При анализе данных за прошлый год можно отметить, что май еще не худший по этим показателям месяц. Критичнее всего ситуация в городе обстоит с декабря по март, в самое холодное время. В середине января прошлого года в рамках рейтинга в режиме реального времени Алматы даже возглавил список самых грязных городов мира, тогда индекс превышал 250. И даже после окончания холодов результаты южной столицы далеки хотя бы от неплохих, а ведь зимнее ухудшение этих и без того пессимистичных показателей - ежегодная проблема, отмечает energyprom.kz.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. По данным городского акимата, в Алматы за три года высажено более миллиона деревьев. Также в пресс-службе уверяют, что в городе были значительно ужесточены требования к посадке и уходу за зелеными насаждениями. В частности, в правила содержания и защиты зеленых насаждений внесены существенные изменения.
Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев. В частности, центре Алматы забетонировали деревья. В январе прошлого стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья. По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленый веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы. Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
Также широкий общественный резонанс вызвало благоустройство рощи Баума, в рамках которой планируют удалить порядка двух тысяч деревьев. По мнению общественников, работы в роще наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде. Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы.
Стоит отметить, что экологическая обстановка и сохранение "зеленых легких" города являются одними из самых обсуждаемых тем среди алматинцев. Весной в городе сменился аким. Новым главой стал Дархан Сатыбалды. В числе основных приоритетов работы на своем посту он обозначил ряд проблемных вопросов Алматы, а именно износ инженерных сетей, точечную застройку и экологию.
