Плановая проверка: Минобороны предупредило о передвижении военной техники в Алматы, Конаеве и Талдыкоргане
15.02.2026, 11:12 25701
Токаев поздравил президента Сербии с Днем государственности
Фото: akorda.kz
Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Александра Вучича с Днем государственности Сербии, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что этот праздник отражает единство сербского народа и его неизменную приверженность национальному единству, суверенитету и поступательному развитию. В телеграмме подчеркивается, что Казахстан высоко ценит прочные отношения с Сербией, основанные на искренней дружбе и общности устремлений", - говорится в сообщении.
Также президент Казахстана пожелал Александру Вучичу дальнейших успехов в государственной деятельности, а народу Сербии - благополучия и процветания.
Ранее Токаев поздравил президента Ирана с Днем Исламской революции.
14.02.2026, 17:15 46006
Глава МИД подтвердил приверженность Казахстана уставу ООН
Фото: МИД РК
Алматы. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев в ходе встречи с руководителями представленных в стране агентств Организации Объединенных Наций подтвердил неизменную приверженность страны уставу организации и ее центральной роли в поддержании международного мира, безопасности и устойчивого развития, сообщает МИД.
Также министр подробно остановился на ключевых положениях проводимой конституционной реформы, направленной на укрепление правового государства.
Реформа носит системный и долгосрочный характер, она направлена на институциональную трансформацию, укрепление верховенства права, повышение политической стабильности и расширение прав и свобод граждан", - отметил Ермек Кошербаев.
При этом министр подчеркнул, что окончательное решение по предлагаемым изменениям Основного закона будет принято по итогам всенародного референдума, который состоится 15 марта.
В ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления рамочного документа о сотрудничестве в целях устойчивого развития на 2026-2030 годы. Были представлены планы страновой команды ООН на предстоящий период и предложения по дальнейшему расширению взаимодействия", - уточнили в МИД.
Кроме того, отдельное внимание уделено развитию регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.
Центр является практическим вкладом Казахстана в укрепление полевого присутствия Организации и продвижение многостороннего взаимодействия в регионе", - подчеркнул глава МИД.
Подчеркивается, что по итогам встречи была подтверждена взаимная заинтересованность в углублении практического взаимодействия, координации усилий и продвижении совместных инициатив в интересах устойчивого развития страны и региона.
13.02.2026, 17:52 74871
Токаев подчеркнул важность инвестиционного взаимодействия Казахстана и США
Джули Стаффт позитивно оценила проводимые в стране политические реформы
Фото: Акорда
Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с послом Соединенных Штатов Америки Джули Стаффт подчеркнул важность дальнейшего укрепления торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия РК и США, сообщает Акорда.
Также президент Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил высокую динамику сотрудничества между Казахстаном и Соединенными Штатами Америки по широкому спектру вопросов двусторонней повестки.
В свою очередь посол передала слова благодарности и наилучшие пожелания от президента Дональда Трампа, отметив приверженность Соединенных Штатов всестороннему развитию расширенного стратегического партнерства с Казахстаном.
Кроме того, Джули Стаффт позитивно оценила проводимые в стране политические реформы и пожелала успехов в проведении всенародного референдума по проекту новой Конституции Республики Казахстан.
В ходе беседы также были рассмотрены перспективы взаимодействия в рамках Совета мира, который, как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, призван стать эффективной площадкой для укрепления стабильности, продвижения мира и международного диалога.
Ранее сообщалось, что Казахстан вступил в Совет мира без финансового взноса.
13.02.2026, 17:02 76251
Союзнические отношения и взаимная поддержка: о чем говорили главы МИД Казахстана и Кыргызстана
Фото: gov.kz
Бишкек. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев в рамках официального визита в Бишкек встретился c министром иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбеком Кулубаевым, сообщает пресс-служба МИД.
В ходе переговоров главы внешнеполитических ведомств обсудили широкий круг вопросов казахско-кыргызского сотрудничества", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Казахстана подчеркнул, что благодаря политической воле глав государств двусторонние отношения между странами выведены на качественно новый уровень взаимодействия.
По итогам взаимных визитов на высшем уровне был задан четкий вектор дальнейшего укрепления братских казахско-кыргызских отношений. Со своей стороны мы намерены приложить максимум усилий для совместной работы по комплексному развитию сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном в духе вечной дружбы и добрососедства", - заявил Ермек Кошербаев.
По информации МИД, стороны обстоятельно обсудили меры по практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в последние годы, а также выразили готовность и далее содействовать укреплению связей по линии межправительственного взаимодействия.
Глава внешнеполитического ведомства РК отметил, что Казахстан прочно удерживает место в тройке крупнейших торговых партнеров Кыргызстана.
Объем взаимной торговли составил 2 млрд долларов, и поставлена цель увеличить этот показатель до 3 млрд долларов. Этому будут способствовать планируемая диверсификация номенклатуры товарооборота, дальнейшее развитие межрегиональных связей и запуск новых совместных проектов, в том числе по созданию трансграничного индустриального торгово-логистического комплекса, мультипликативный эффект от запуска которого будет спроецирован на весь спектр казахстанско-кыргызского сотрудничества", - проинформировали в министерстве.
В ходе встречи министры также "сверили часы" по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Подтвердили приверженность тесному взаимодействию в рамках ООН, а также оказанию взаимной поддержки при продвижении международных инициатив двух государств.
В заключение встречи была подтверждена готовность и далее укреплять межмидовское взаимодействие, в том числе на площадке Совета министров иностранных дел Казахстана и Кыргызстана.
13.02.2026, 16:09 76656
Глава МИД Казахстана обсудил с президентом Кыргызстана многогранное сотрудничество двух стран
Фото: МИД РК
Бишкек. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках официального визита в Бишкек министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев был принят президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
В ходе беседы Садыр Жапаров с отметил положительную динамику развития многогранного сотрудничества между двумя государствами, подчеркнув важность дальнейшего углубления союзнических отношений Казахстана и Кыргызстана.
В свою очередь Кошербаев передал теплые слова приветствия и добрые пожелания от имени президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, а также проинформировал о ходе реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях.
Хотел бы подчеркнуть, что казахско-кыргызские отношения имеют большой потенциал и, наполняясь новым качественным содержанием, с каждым годом развиваются по восходящей. Этому в первую очередь способствует ваш регулярный политический диалог с президентом Касым-Жомартом Токаевым", - подчеркнул министр.
Он также отметил, что Казахстан рассматривает дальнейшее расширение двусторонних торгово-экономических связей в качестве основополагающего фактора поступательного сближения. По его словам, Казахстан прочно удерживает место в тройке крупнейших торговых партнеров Кыргызстана. Объем взаимной торговли составил 2 млрд долларов США, и поставлена цель увеличить этот показатель до 3 млрд долларов.
Участники встречи дали высокую оценку сотрудничеству двух государств в многосторонних форматах и обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.
В заключение встречи стороны подтвердили приверженность братских стран курсу на последовательное укрепление союзничества.
13.02.2026, 13:06 80556
Казахстанские дипломаты провели ряд встреч по укреплению международного сотрудничества
Фото: МИД РК
Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялась встреча посла Казахстана в Таджикистане Валихана Туреханова с заместителем министра иностранных дел Таджикистана Нигиной Ализода, сообщили в пресс-службе МИД РК.
В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-таджикского сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя государствами.
Особое внимание было уделено вопросам наращивания взаимного товарооборота, реализации совместных инвестиционных проектов, расширения сотрудничества в сфере промышленной кооперации, сельского хозяйства и цифровизации. Стороны отметили важность эффективного использования транзитно-транспортного потенциала двух стран, а также координации усилий в рамках региональных и международных организаций.
Кроме того, посол Казахстана в Сербии Мади Атамкулов совершил визит в автономный край Воеводина. В рамках визита казахский дипломат провел встречу с председателем краевого правительства Майей Гойкович, в ходе которой был отмечен взаимный интерес к укреплению сотрудничества между странами через более активное взаимодействие между регионами и городами.
Посол подчеркнул, что динамичный межрегиональный диалог будет способствовать раскрытию потенциала партнерства в таких областях, как сельское хозяйство, IT-проекты, цифровизация, логистика, образование и туризм.
Гойкович подтвердила намерение сербской стороны подписать новый документ о сотрудничестве между Воеводиной и Алматинской областью, который актуализирует соглашение, подписанное в 2016 году.
Автономный край Воеводина расположен на севере Сербии. Административным центром края и его самым крупным городом является Нови-Сад.
12.02.2026, 19:16 99841
Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования премьер-министру Канады
Глава государства выразил солидарность с народом Канады
Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Канады Марку Карни в связи с трагической гибелью невинных людей в результате стрельбы в средней школе города Тамблер-Риджа, сообщает Акорда.
Глава государства выразил солидарность с народом Канады и передал слова искренней поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении.
Напомним, в Канаде при стрельбе в школе погибли не менее 10 человек. Также двоих раненых в тяжелом состоянии доставили в больницу вертолетом. Около 25 человек обратились в местный медцентр для осмотра.
12.02.2026, 15:38 104166
Казахстанские дипломаты провели встречи и приняли участие в культурных мероприятиях за рубежом
Фото: МИД РК
Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Словении обсуждены перспективы развития муниципального и торгово-экономического партнерства, а в Финляндии при участии казахстанских дипломатов прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню тюркских языков, подчеркнувшие приоритетность продвижения общего культурного наследия.
Посол Казахстана в Словении Алтай Абибуллаев на встрече с мэром Марибора Александром Арсеновичем обсудил актуальные вопросы развития муниципального сотрудничества, а также перспективы расширения взаимодействия в экономической, культурной и гуманитарной сферах. Стороны отметили высокий потенциал углубления прямых связей между регионами двух стран и выразили взаимную заинтересованность в реализации конкретных совместных инициатив. В рамках регионального визита казахский дипломат также провел деловую встречу с руководством и представителями Штаерской торгово-промышленной палаты - представителями деловых кругов региона, обсуждены перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и регионом Штаерска, вопросы переработки сельскохозяйственной продукции, торговли, экологии, привлечения инвестиций и иностранных туристов, возможности выхода словенских компаний на рынок Казахстана и стран Центральной Азии.
Посольство Казахстана в Финляндии совместно с посольствами Турции, Узбекистана, представительством Азербайджана, а также представителями кыргызской и татарской диаспор провели в Хельсинки торжественное мероприятие, посвященное Всемирному дню тюркских языков. В своем выступлении посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов отметил, что тюркские языки являются важнейшим элементом общей исторической памяти и духовной близости тюркских стран. Он подчеркнул, что для Казахстана продвижение тюркского культурного наследия и поддержание тесных связей с братскими странами остается одним из приоритетных направлений.
Посол Казахстана в Эфиопии и постоянный представитель Казахстана при Африканском союзе Жалгас Адилбаев провел ряд встреч на полях 48-й очередной сессии исполнительного совета Африканского союза (АС), в котором приняли участие главы внешнеполитических ведомств Африканского континента и международных институтов. Министерская встреча, собравшая глав внешнеполитических ведомств практически всех стран континента, является ключевым этапом подготовки к предстоящей 39-й сессии Ассамблеи глав государств и правительств АС. В центре дискуссий - стратегический курс Африки на 2026 год, вопросы экономической интеграции и укрепления региональной устойчивости.
В Мексике посол РК Алмурат Турганбеков встретился с председателем мексиканской группы дружбы, депутатом Марибель Мартинес Руис. В ходе переговоров обсужден текущий уровень казахско-мексиканского сотрудничества и согласован план совместных мероприятий на 2026 год. Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономических связей, развитию политического и культурного диалога, а также расширению межпарламентского взаимодействия.
Посол Казахстана в КНР Шахрат Нурышев встретился с генеральным секретарем APSCO Цзян Хуэй, обсудив сотрудничество в космической сфере, включая мирное использование космоса, дистанционное зондирование Земли, спутниковую навигацию, подготовку кадров и обмен опытом. Стороны рассмотрели участие Казахстана в совместных проектах APSCO, направленных на развитие прикладных космических технологий и укрепление научно-технической кооперации.
Посол Казахстана в Норвегии Адиль Турсунов встретился с депутатами Стортинга — членами норвежской делегации в ПАСЕ Лизой Селнес, Мортеном Колбьёрнсеном и Йоном Бликрой, информируя их о реформам президента Токаева, предстоящем референдуме и перспективах казахско-норвежских отношений. Собеседники подчеркнули важность активизации парламентской дипломатии для укрепления сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях.
Посол Казахстана в Кувейте Ержан Елекеев обсудил с Министром нефти Кувейта Тариком Аль-Руми расширение сотрудничества в нефтегазовой сфере, включая участие Кувейта в проектах Казахстана и строительство четвертого НПЗ. Стороны подтвердили готовность развивать обмен опытом и инвестиционное взаимодействие в переработке углеводородов и нефтехимии. Министр Аль-Руми выразил заинтересованность в изучении перспективных проектов, а посол передал приглашение на 30-ю выставку KIOGE. Кувейт обладает большим опытом в нефтепереработке, включая крупнейший НПЗ «Аз-Зур» мощностью 615 тыс. баррелей в сутки.
Посол Казахстана в Пакистане Ержан Кистафин встретился с федеральным министром по вопросам изменения климата Мусадиком Масудом Маликом, обсудив итоги визита президента РК в Исламабад и реализацию межведомственного меморандума о сотрудничестве в сфере экологии. Министр выразил заинтересованность в практических направлениях взаимодействия для решения экологических задач и подтвердил участие в региональном экологическом саммите в Астане. Стороны договорились в ближайшее время провести межведомственные переговоры для согласования совместных мер.
12.02.2026, 11:59 96401
Министр иностранных дел Казахстана принял участие в экономическом форуме "Центральная Азия - Германия"
Фото: МИД РК
Берлин. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял участие в экономическом форуме с участием глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Германии в формате C5+1. Организатором мероприятия выступил Восточный комитет германской экономики, сообщили в пресс-службе МИД РК.
Форум стал ключевой площадкой для углубленного диалога между государствами Центральной Азии и Германией по актуальным вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также по укреплению регионального взаимодействия.
В ходе пленарной части мероприятия выступил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефул, а также министры иностранных дел государств Центральной Азии. В своих заявлениях они подчеркнули стратегическую значимость формата C5+1, растущую роль Центральной Азии в системе международных экономических связей и важность расширения практического взаимодействия с немецким бизнесом.
Особое внимание было уделено вопросам диверсификации экономического сотрудничества, развитию взаимовыгодного партнерства и созданию благоприятных условий для реализации совместных проектов в приоритетных отраслях.
В рамках тематических сессий были представлены доклады представителей немецкого бизнеса по четырем ключевым направлениям:
- Сырьевые материалы - перспективы сотрудничества в сфере добычи, переработки и устойчивого использования природных ресурсов, а также формирование надежных и устойчивых цепочек поставок;
- Энергетика - возможности взаимодействия в области традиционной энергетики, развития возобновляемых источников энергии и энергетического перехода;
- Сельское хозяйство - потенциал совместных проектов в агропромышленном секторе, внедрение инновационных технологий и повышение продовольственной безопасности;
- Логистика и транспортная доступность - развитие транспортных коридоров, улучшение региональной связанности и укрепление транзитного потенциала Центральной Азии.
Уверен, что данная площадка послужит серьезным дополнением формата C5+1 на уровне глав государств, а также эффективным механизмом укрепления торговых и инвестиционных связей между нашими странами", - подчеркнул глава МИД Казахстана.
Участники форума отметили, что укрепление экономического сотрудничества между Центральной Азией и Германией отвечает взаимным интересам, способствует устойчивому развитию региона и формированию более диверсифицированных цепочек поставок.
По итогам мероприятия стороны подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога в формате C5+1 и активизации практического взаимодействия между государственными структурами и деловыми кругами стран Центральной Азии и Германии.
Кроме того, в рамках визита в Германию министр провел ряд двусторонних встреч. В частности, Ермек Кошербаев встретился с федеральным министром экономики и энергетики Катериной Райхе.
Стороны обсудили состояние и перспективы развития казахско-германского сотрудничества с акцентом на взаимодействие в индустриально-технологической сфере, энергетике, логистике, цифровизации и сельском хозяйстве.
Казахстан придает исключительное значение развитию сотрудничества с ФРГ и считает ключевым стратегическим партнером в ЕС. Мы готовы активно наращивать экономическое сотрудничество с Германией как на двустороннем уровне, так и в рамках региональных форматов ЕС и Центральной Азии и нацелены воплощать согласованные инициативы в конкретные проекты и осязаемые результаты", - отметил Кошербаев.
Он подчеркнул, что наша страна добилась значительных результатов в социально-экономическом развития и, согласно данным МВФ, Казахстан вошел в число 50 ведущих экономик мира с показателем в 300 млрд долларов США, что соответствует 15 тысячам долларов на душу населения, а также в пятерку стран - лидеров по средним темпам роста, реального ВВП, который с период с 2000 по 2025 годы составил 3,6%.
Казахстан является для Германии надежным партнером в Центральной Азии. Мы настроены на дальнейшее углубление нашего экономического и энергетического сотрудничества на основе устойчивого развития и инноваций", - сообщила Райхе.
В ходе встречи стороны уделили особое внимание энергетическому сотрудничеству, в том числе поставкам казахстанской нефти на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведте. Также рассмотрены перспективы сотрудничества по производству и экспорту "зеленого" водорода из Казахстана в Германию и страны ЕС.
В индустриально-технологической сфере обсуждались совместные проекты в машиностроении, химической промышленности и горнометаллургическом секторе, а также трансфер немецких технологий и лучших практик.
Министры подтвердили значимость развития логистических коридоров, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут, и выразили готовность к сотрудничеству в цифровизации транспортных и промышленных процессов.
По итогам встречи была подтверждена готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства и достигнута договоренность о продолжении предметного диалога по совместным инициативам.
Кроме того, глава МИД Казахстана встретился с представителями ряда крупных немецких компаний и деловых объединений, включая Deutsche Bahn, Noble Elements, Lanxess, Rhenus Group и DIHK (Германская промышленно-торговая палата).
В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-германского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также возможности расширения взаимодействия в сферах промышленности, химической отрасли, логистики, машиностроения, здравоохранения и профессионального образования.
Министр отметил стратегический характер отношений между Астаной и Берлином, подчеркнув, что Казахстан заинтересован в привлечении высокотехнологичных инвестиций, внедрении передовых производственных решений и углублении кооперации с немецким бизнесом.
Особое внимание было уделено вопросам локализации производства, трансфера технологий, устойчивого развития и "зеленой" экономики.
Представители немецких компаний и ассоциаций высоко оценили проводимые в Казахстане реформы по улучшению инвестиционного климата и выразили готовность к расширению присутствия на казахстанском рынке. В ходе обсуждения были рассмотрены конкретные направления возможного сотрудничества, включая реализацию совместных проектов и развитие кадрового потенциала.
В заключение встреч стороны подтвердили намерение продолжать конструктивный диалог и активизировать практическое взаимодействие между государственными органами Казахстана и немецким бизнес-сообществ.
