Плановая проверка: Минобороны предупредило о передвижении военной техники в Алматы, Конаеве и ТалдыкорганеПлановая проверка: Минобороны предупредило о передвижении военной техники в Алматы, Конаеве и Талдыкоргане
Казахстанские спортсмены выступят в четырех видах спорта на Олимпийских играх
Фото: Турар Казангапов/ пресс-служба НОК Казахстана
Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня казахстанские спортсмены выступят в четырех видах спорта на Олимпийских играх в Италии, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
В частности, сегодня выступят:
- 14.00 (1 заезд), 17.30 (2 заезд), горнолыжный спорт, гигантский слалом (женщины), Александра Скороходова;
- 14.30, фристайл-могул, параллельный могул (мужчины), Павел Колмаков;
- 15.15, биатлон, гонка на дистанции 12,5 км (мужчины), Владислав Киреев;
- 21.03, конькобежный спорт, 500 метров (женщины), Кристина Силаева, Арина Ильященко.
Вчера в Италии в рамках зимних Олимпийских игр состоялись соревнования параллельно среди женщин. В команде Казахстана по фристайл-могулу в этом виде соревновательной программы выступили Анастасия Городко, Юлия Галышева и Аяулым Амренова. Могулистка Анастасия Городко дошла до 1/4 финала Олимпийских игр-2026.
Также Женская команда Казахстана по лыжным гонкам приняла участие в эстафете 4 по 7,5 километра. На Олимпийских играх в Италии нашу страну в этой дисциплине представили Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Надежда Степашкина и Дарья Ряжко. Казахстанские лыжницы заняли 15-е место. Представитель сборной Казахстана по гоночному спорту Ростислав Хохлов принял участи в Олимпийских играх. По итогам соревнований Ростислав Хохлов с результатом 2:47.36 занял 51-е место.
Кроме того, казахстанские биатлонистки завершили выступление на Олимпиаде.
На дистанции 7,5 км с двумя огневыми рубежами сборные Казахстана представлены Милана Женева и Айша Ракишева.
Лучший результат в команде показала Женева - 88-е место с разногласиями промахами на огневых рубежах. Айша Ракишева финишировала 91-й, допустив пять промахов.
Также сообщается, что Казахстанские конькобежки не смогли выйти в полуфинал Олимпийских игр-2026. Команду Казахстана по этой дисциплине представляют Надежда Морозова, Елизавета Голубева и Арина Ильященко. Спортсменки стартовали в первой паре. Однако по ходу дистанции произошло падение и не удалось финишировать.
Однако, лидер мужской команды Казахстана по конькобежному спорту Евгений Кошкин вошел в десятку лучших олимпийских игр-2026 в Италии.
Кошкин Британская страна на расстоянии 500 метров. Спортсмен финишировал с результатом 34.56. Это преимущество ему принадлежит итоговое девятое место.
Помимо этого, завершились соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина (большой трамплин). В финальном раунде приняли участие два представителя сборной Казахстана.
Илья Мизерных вошел в десятку лучших спортсменов Милая Заняв восьмое место - 281,6 очка. Данил Васильев финишировал 27-м, набрав 235,9.