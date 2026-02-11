10.02.2026, 14:13 70491
Почти 740 млрд тенге госпомощи вернули банки в Казахстане
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка Тимур Сулейменов в ходе расширенного заседания правительства сообщил, что банки досрочно вернули 738 млрд тенге государственной помощи, передает корреспондент агентства.
В совокупности пруденциальные, монетарные, фискальные меры формируют условия, при которых банкам становится выгоднее направлять ликвидность в финансирование реального сектора, нежели в потребительские займы или безрисковые инструменты. Растет роль и фондового рынка. Объем рынка акций вырос на 19%, рынка облигаций - на 18%. Выпуск новых облигаций составил 4,7 трлн тенге, индекс KASE вырос на 26%, индекс МФЦА - на 26,8%. Привлеченный капитал на площадке МФЦА составил 2,5 трлн тенге", - заявил он.
По словам главы Нацбанка, рост вложений нерезидентов в ГЦБ удвоился и составил 3,9 млрд долларов.
Стоимость государственного заимствования снизилась на 1,5-2%. Это также отражает доверие к проводимой государством макроэкономической политике. Для повышения эффективности долговой политики в прошлом году правительством и Нацбанком был создан совет по управлению государственным долгом. Усовершенствована инфраструктура расчетов с получением доступа к Euroclear и Clearstream", - сообщил Тимур Сулейменов.
Ранее президент высказался о налоговой реформе в Казахстане.
10.02.2026, 17:08 46571
Казахстан запустит новый рейс из Астаны в Гуанчжоу
Запуск рейса планируется 2 июня
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Летом казахстанская авиакомпания Air Astana планирует запустить новый рейс Астана - Гуанчжоу. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации.
Со 2 июня текущего года казахстанская авиакомпания Air Astana планирует открытие нового маршрута в Китай по направлению Астана - Гуанчжоу. Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю на воздушных судах типа Airbus A321LR.
Открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами", - отметили в комитете.
Ранее сообщалось, что в 2026 году в Казахстане будут запущены новые авиарейсы и появятся новые аэропорты.
10.02.2026, 15:00 63461
Национальный стратегический крипторезерв появился в Казахстане
Фото: unsplash.com
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный стратегический крипторезерв появился в Республике Казахстан, сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов в ходе расширенного заседания правительства.
Для этого разработаны законодательные поправки и сформирован инвестиционный портфель цифровых активов под управлением Нацбанка. Источниками формирования крипторезерва определены инвестиции из ЗВР и Нацфонда, а также конфискованные активы по решению правительства", - заявил он.
По словам главы Нацбанка, хранение активов будет осуществляться в центральном депозитарии, который выступит криптокастодианом и обеспечит защиту и сохранность суверенных активов от действий зарубежных юрисдикций.
Ранее сообщалось, что в Казахстане увеличат количество проектов с использованием цифрового тенге.
10.02.2026, 14:29 68331
В Казахстане намерены ужесточить подходы к порогам досрочных изъятий из ЕНПФ
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане намерены ужесточить подходы к порогам досрочных изъятий из Единого накопительного пенсионного фонда, сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов в ходе расширенного заседания правительства.
Пенсионные активы выросли на 12%, составили 25,1 трлн тенге. Инвестдоход ЕНПФ составил 1,8 трлн тенге. По аналогии с Нацфондом для повышения долгосрочной доходности планируем повысить долю высокодоходных классов активов, таких как акции и альтернативные инструменты. Вместе с тем считаем, что для достойного уровня пенсионных выплат необходимо повысить коэффициент замещения. Это потребует ужесточения подходов к порогам досрочных изъятий", - заявил он.
Ранее были названы пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2026 год.
10.02.2026, 13:10 75316
Нефтедобывающая страна с дефицитом топлива - президент указал на дисбаланс добычи и переработки
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан, являясь одним из крупнейших нефтедобывающих государств, продолжает испытывать зависимость от импорта нефтепродуктов. При годовой добыче около 100 млн тонн нефти внутри страны перерабатывается лишь порядка 18 млн тонн, заявил на расширенном заседании правительства президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Говоря об импортозависимости страны, нельзя не отметить сложную ситуацию в нефтяной отрасли. В Казахстане добывается около 100 млн тонн нефти в год, но из них наша страна перерабатывает только 18 млн тонн. Как следствие, будучи нефтедобывающей страной, мы из года в год испытываем дефицит дизельного топлива, существенная зависимость от импорта у нас по авиационному керосину", - сказал президент.
Он указал, что с учетом растущего спроса на топливо необходимо ускорить модернизацию действующих НПЗ, что позволит увеличить общий объем переработки сырой нефти на 9 млн тонн ежегодно (с 18,4 млн тонн до 27,4 млн тонн). При этом президент отметил, что правительству предстоит принять обоснованное решение насчет строительства нового НПЗ - правильно рассчитать, откуда будет поставляться сырье, какую продукцию и в каких объемах он будет производить.
В случае реализации проекта понадобится привлечь частных инвесторов, поскольку на сегодняшний день, по словам главы государства, осуществлять такие проекты исключительно за государственные деньги "крайне нерационально".
Токаев подчеркнул, что несмотря на наличие всех необходимых условий в стране так и не сформировалась полноценная нефтегазохимическая отрасль.
По моему поручению начата реализация ряда значимых проектов по производству полиэтилена, бутадиена, карбамида и другой продукции, которые должны вывести эту отрасль на новый уровень. Задача правительства - обеспечить их своевременное завершение", - поручил Токаев, отметив, что по мере реализации крупных нефтегазохимических проектов будет закрыта потребность страны в базовой химической продукции, таких как полиэтилен и полипропилен.
В то же время, продолжил глава государства, в стране по-прежнему отсутствует глубокий передел выпускаемых полимеров.
В частности, можно наладить производство такой востребованной продукции, как автодетали, системы капельного орошения, медоборудование, посуда и многое другое. Здесь важно поддержать отечественный МСБ, в том числе через лизинг оборудования и льготное кредитование. Это позволит внести серьезный вклад в снижение непродовольственной инфляции", - считает президент.
Далее Касым-Жомарт Токаев отметил, что для устойчивого развития обрабатывающей промышленности, прежде всего в нефтегазохимии и других ключевых отраслях, принципиальное значение имеет пополнение ресурсной базы. Правительство делает ставку на прямые государственные инвестиции: в ближайшие три года на геологоразведочные работы из бюджета планируется направить порядка 500 млн долларов - сумму, сопоставимую с совокупными вложениями государства за предыдущие три десятилетия.
Это правильно, но явно недостаточно. Ключевой задачей правительства остается привлечение частного капитала в развитие геологии. Без этого геологоразведка рискует остаться исключительно бюджетным проектом в постоянной зависимости от возможностей казны", - заключил президент.
Ранее Касым-Жомарт Токаев отметил, что недостаточное производство авиационного топлива может негативно сказаться на развитии авиахабов в стране и поручил правительству изучить вопрос строительства нового НПЗ.
10.02.2026, 11:46 87601
Президент высказался о налоговой реформе в Казахстане
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в ходе заседания правительства, высказался о налоговой реформе и поручил обеспечить эффективное внедрение нового Налогового кодекса. Он отметил, что новая налогово-бюджетная политика должна приобрести сбалансированный характер, ориентироваться на устойчивое развитие экономики, рост благосостояния граждан.
Налоговый кодекс, который начал действовать с этого года, призван создать стимулы для повышения прозрачности и дисциплины в экономике. Сейчас видны первые положительные результаты. По данным Министерства экономики, только за счет запуска нового налогового режима для самозанятых в легальное поле вышли более 180 тысяч новых налогоплательщиков. По оценкам правительства, в результате налоговой реформы в бюджет текущего года дополнительно поступят 4,4 триллиона тенге. Планы, конечно, обнадеживающие, но подчеркну: намеченные показатели не должны достигаться за счет неоправданного налогового нажима, необоснованного давления на бизнес", - заявил президент.
По его мнению, "значительный потенциал пополнения бюджета скрыт в эффективном налоговом администрировании".
Поэтому следует в срочном порядке обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы", - сказал глава государства.
Он отметил необходимость наладить взаимодействие государства и бизнеса.
При этом на смену карательному менталитету должны прийти и утвердиться принципы партнерства и взаимного доверия между налоговыми органами и налогоплательщиками. Нужно наладить эффективное взаимодействие государства и бизнеса, такое партнерство должно быть честным, взаимовыгодным и, я бы сказал, ответственным с точки зрения обоюдного понимания его важности для развития экономики. Об этом я говорил в недавнем интервью газете Turkistan. Как я понял из бесед с некоторыми членами правительства, не все его прочитали с должным вниманием. То же самое касается и моего выступления на заседании Национального курултая в Кызылорде", - подчеркнул Токаев.
Кроме того, по его словам, банки, агрегаторы, маркетплейсы должны быть полноценно включены в периметр налогового администрирования, выполнять функции налоговых агентов.
Комитету государственных доходов предстоит стать "фабрикой фискальных данных", работающей полностью в цифровом режиме. Это единственно верный путь решения всех проблем. До конца 2027 года необходимо завершить внедрение цифрового налогового и таможенного администрирования. Это задача стратегической важности", - сказал президент.
Также он отметил необходимость в срочном порядке запустить национальный каталог товаров, реестр отечественных товаропроизводителей а также расширить цифровую маркировку товаров.
Но последнее нужно сделать без ущерба запланированному производству. Принимаемые министерствами новые правила и решения не должны падать на иностранные компании, как и на отечественные как снег на голову. Такая практика только ухудшает инвестиционный климат. Тревожные сигналы на этот счет поступают ко мне в виде писем отечественных и зарубежных компаний", - заключил Токаев.
10.02.2026, 11:38 89801
Токаев поручил принять конкретные меры для снижения инфляции
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В порядке срочной задачи правительству предстоит обеспечить стабильно приемлемую инфляцию, сбалансированность госфинансов, полноценную реализацию нового инвестиционного цикла. Тотальная цифровизация и внедрение искусственного интеллекта должны выйти за рамки вспомогательной функции, стать главным связующим звеном экономического развития. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства.
Снижение инфляции до разумного и рационального уровня, без резких скачков. Причины высокого уровня инфляции нам понятны. Теперь нужно решить эту проблему, но без ущерба развитию страны. Однако мнения по этому вопросу расходятся. Ставлю задачу перед правительством и Нацбанком совместно разработать пошаговый алгоритм действий. В этой критически важной работе должны принять участие все ведомства и экспертное сообщество. Повторяю: требуется срочно переломить неблагоприятную ситуацию, принять конкретные меры для снижения инфляции в течение трех лет. Следует обеспечить качественную реализацию программы совместных действий. Попытки заболтать проблему обсуждениями, разработкой ненужных дорожных карт будут расцениваться как уход от ответственности", - подчеркнул президент.
Он предупредил, что "в подобных случаях будут приниматься строгие меры воздействия".
В качестве результата будут признаны только конкретные показатели, ведущие к росту реальных доходов населения", - отметил Токаев.
10.02.2026, 10:38 96531
Правительство разрабатывает дополнительные меры поддержки бизнеса
Фото: Depositphotos
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана совместно с предпринимательским сообществом ведет работу по расширению мер поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов на расширенном заседании правительства под председательством президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.
Приоритетно в стране ведется модернизация инфраструктуры страны и реализация крупных промышленных проектов. По словам премьер-министра, отдельное внимание будет уделено поддержке микро- и малого бизнеса.
В соответствии с вашим поручением по обеспечению экономической стабильности утверждена программа "Іскер Аймақ", систематизирующая меры финансовой, нефинансовой и инфраструктурной поддержки для субъектов микро и малого бизнеса", - отметил Олжас Бектенов.
Он подчеркнул, что действующих инструментов недостаточно для полного раскрытия потенциала МСБ. В этой связи правительство совместно с бизнес-сообществом разрабатывает дополнительные финансовые и регуляторные меры поддержки. Одной из ключевых мер станет программа переоснащения малых и средних предприятий современным оборудованием. Специальная программа по линии холдинга "Байтерек" позволит предпринимателям за 10 дней получить льготный кредит на покупку современных станков без дополнительных залогов. Это позволит бизнесу повысить конкурентоспособность и решить проблему изношенной материально-технической базы.
Кроме того, по его словам, с учетом поручения, озвученного главой государства на заседании Национального курултая, обеспечивается мягкое внедрение нового Налогового кодекса и учет конструктивных предложений бизнеса. Ранее было принято решение об отмене всех налоговых проверок за периоды до 1 января 2026 года. Дополнительно не будут применяться меры ответственности к микро- и малому бизнесу за нарушения, допущенные в текущем году.
По итогам 2025 года количество действующих субъектов МСБ в Казахстане увеличилось на 5% и превысило 2,2 млн предприятий. Численность занятых в секторе выросла на 3,9% и составила 4,5 млн человек, что соответствует около 46% занятых и почти половине всего экономически активного населения страны.
Доля МСБ в валовом внутреннем продукте составила 40,5%, объем выпуска продукции - порядка 73 трлн тенге.
09.02.2026, 17:58 199046
Уточнен механизм применения вычетов по ИПН для работающих людей с инвалидностью
В Налоговый кодекс была введена норма, предусматривающая дифференциацию социальных налоговых вычетов по ИПН в зависимости от группы инвалидности
Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На четвертом заседании проектного офиса по внедрению Налогового кодекса рассмотрены обращения организаций, в которых трудоустроены люди с инвалидностью. Поднятые вопросы касались порядка налогообложения таких работников в связи с изменениями, внесенными в новый Налоговый кодекс, сообщили в пресс-службе правительства РК.
В ходе обсуждения налоговой реформы в парламенте изменения, направленные на обеспечение равных условий для всех организаций, трудоустраивающих людей с инвалидностью, скорректированы. В частности, по предложениям депутатов в целях применения налоговой льготы по корпоративному подоходному налогу с 2026 года применяется единая доля фонда оплаты труда работников с инвалидностью 51%. То есть ранее действовавшая норма о доле 35% для специализированных организаций, в которых работают люди с инвалидностью по потере слуха, речи, зрения, исключена. Принятая норма устраняет избирательный подход к налогоплательщикам и расширяет возможности для занятости людей с инвалидностью вне зависимости от организационно-правовой формы работодателя. При этом льготы по индивидуальному подоходному налогу для самих работников с инвалидностью сохранены в полном объеме. Основная цель нормы - стимулировать работодателей к созданию и сохранению рабочих мест.
Кроме того, впервые в Налоговый кодекс была введена норма, предусматривающая дифференциацию социальных налоговых вычетов по ИПН в зависимости от группы инвалидности. Если ранее общий порог вычетов для работающих людей с инвалидностью составлял 882 МРП, то в новой редакции эта величина сохранена для лиц с инвалидностью третьей группы. Для работников с инвалидностью первой и второй групп размер вычетов увеличен до 5000 МРП.
В то же время в государственные органы начали поступать обращения с практическими вопросами применения данной нормы. В частности, если в течение календарного года у работника ухудшается состояние здоровья и инвалидность третьей группы меняется на первую или вторую либо в ситуациях снижения группы инвалидности, возникает вопрос о порядке расчета ИПН за год. В соответствии с пунктом 2 статьи 404 Налогового кодекса социальные налоговые вычеты применяются в том календарном году, в котором возникло или имелось ранее основание для их применения.
С учетом социальной значимости данного вопроса на заседании проектного офиса принято решение применять социальные налоговые вычеты в размере 5000 МРП за весь календарный год в случаях изменения групп инвалидности с первой или второй на третью или наоборот.
Принятое решение направлено на дополнительную защиту доходов работающих людей с инвалидностью, снижение их налоговой нагрузки и обеспечение более справедливого подхода.
В числе наиболее часто поднимаемых вопросов также обозначена процедура и сроки выписки электронных счетов-фактур по операциям с нерезидентами после уплаты НДС в случаях, когда на лицевом счете налогоплательщика имеется переплата. По данному вопросу Комитет государственных доходов в ближайшее время планирует дать официальные разъяснения на своих информационных ресурсах.
Кроме того, был поднят вопрос учета расходов налогоплательщиков при закупках квазигосударственных компаний - в части приобретения товаров, работ и услуг у субъектов, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, расходы по которым не подлежат вычету по корпоративному подоходному налогу. Эта проблематика требует дополнительной проработки и внесения изменений в подзаконные акты, а также корректировки квалификационных требований к потенциальным поставщикам.
Напомним, по мнению экспертов, в новый Налоговый кодекс возможны точечные поправки, касающиеся порога по НДС и вычетов.
