Токаев поручил принять конкретные меры для снижения инфляции

Рассказать друзьям

Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан, являясь одним из крупнейших нефтедобывающих государств, продолжает испытывать зависимость от импорта нефтепродуктов. При годовой добыче около 100 млн тонн нефти внутри страны перерабатывается лишь порядка 18 млн тонн, - Казахстан, являясь одним из крупнейших нефтедобывающих государств, продолжает испытывать зависимость от импорта нефтепродуктов. При годовой добыче около 100 млн тонн нефти внутри страны перерабатывается лишь порядка 18 млн тонн, заявил на расширенном заседании правительства президент страны Касым-Жомарт Токаев.





Говоря об импортозависимости страны, нельзя не отметить сложную ситуацию в нефтяной отрасли. В Казахстане добывается около 100 млн тонн нефти в год, но из них наша страна перерабатывает только 18 млн тонн. Как следствие, будучи нефтедобывающей страной, мы из года в год испытываем дефицит дизельного топлива, существенная зависимость от импорта у нас по авиационному керосину", - сказал президент.





Он указал, что с учетом растущего спроса на топливо необходимо ускорить модернизацию действующих НПЗ, что позволит увеличить общий объем переработки сырой нефти на 9 млн тонн ежегодно (с 18,4 млн тонн до 27,4 млн тонн). При этом президент отметил, что правительству предстоит принять обоснованное решение насчет строительства нового НПЗ - правильно рассчитать, откуда будет поставляться сырье, какую продукцию и в каких объемах он будет производить.





В случае реализации проекта понадобится привлечь частных инвесторов, поскольку на сегодняшний день, по словам главы государства, осуществлять такие проекты исключительно за государственные деньги "крайне нерационально".





Токаев подчеркнул, что несмотря на наличие всех необходимых условий в стране так и не сформировалась полноценная нефтегазохимическая отрасль.





По моему поручению начата реализация ряда значимых проектов по производству полиэтилена, бутадиена, карбамида и другой продукции, которые должны вывести эту отрасль на новый уровень. Задача правительства - обеспечить их своевременное завершение", - поручил Токаев, отметив, что по мере реализации крупных нефтегазохимических проектов будет закрыта потребность страны в базовой химической продукции, таких как полиэтилен и полипропилен.





В то же время, продолжил глава государства, в стране по-прежнему отсутствует глубокий передел выпускаемых полимеров.





В частности, можно наладить производство такой востребованной продукции, как автодетали, системы капельного орошения, медоборудование, посуда и многое другое. Здесь важно поддержать отечественный МСБ, в том числе через лизинг оборудования и льготное кредитование. Это позволит внести серьезный вклад в снижение непродовольственной инфляции", - считает президент.





Далее Касым-Жомарт Токаев отметил, что для устойчивого развития обрабатывающей промышленности, прежде всего в нефтегазохимии и других ключевых отраслях, принципиальное значение имеет пополнение ресурсной базы. Правительство делает ставку на прямые государственные инвестиции: в ближайшие три года на геологоразведочные работы из бюджета планируется направить порядка 500 млн долларов - сумму, сопоставимую с совокупными вложениями государства за предыдущие три десятилетия.





Это правильно, но явно недостаточно. Ключевой задачей правительства остается привлечение частного капитала в развитие геологии. Без этого геологоразведка рискует остаться исключительно бюджетным проектом в постоянной зависимости от возможностей казны", - заключил президент.



