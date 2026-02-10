Торговля и инвестиции: Токаев встретился с главой Sunwah Group

Рассказать друзьям

Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя корпорации Sunwah Group, члена постоянного комитета всекитайского комитета народного политического консультативного совета Китая, председателя Гонконгской китайской генеральной торговой палаты Цай Гуаньшэня, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя корпорации Sunwah Group, члена постоянного комитета всекитайского комитета народного политического консультативного совета Китая, председателя Гонконгской китайской генеральной торговой палаты Цай Гуаньшэня, сообщили в Акорде.





Глава государства подчеркнул, что в Казахстане уделяют пристальное внимание активному развитию вечного всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой. В этом контексте он указал на успешный ход реализации инициативы "Один пояс, один путь", которая была впервые представлена в Астане в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином.





Высоко оценив динамичное развитие торгово-экономических связей между двумя странами, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Китай сегодня является крупнейшим торговым партнером Казахстана, а объем товарооборота ежегодно бьет новые рекорды.





Отдельное внимание в ходе встречи было уделено инвестиционному сотрудничеству. Как отметил глава государства, Казахстан последовательно создает благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций и оказывает всестороннюю поддержку совместным стратегическим проектам.





По словам президента, мир вступил в эпоху активного развития искусственного интеллекта, в которой Китай занимает одну из лидирующих позиций. В этой связи он выразил заинтересованность в укреплении практического взаимодействия с китайской стороной в данной сфере.





В свою очередь Цай Гуаньшэнь дал высокую оценку статусу Казахстана как привлекательной и надежной инвестиционной юрисдикции для инвесторов, прежде всего в финансовом секторе.





В ходе встречи были также рассмотрены перспективные направления сотрудничества в сферах финансов, энергетики, цифровизации, медицины, сельского хозяйства и строительства.