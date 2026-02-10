АБИИ инвестирует в энергетику, дороги и социальную инфраструктуру Казахстана

Рассказать друзьям

Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На четвертом заседании проектного офиса по внедрению Налогового кодекса рассмотрены обращения организаций, в которых трудоустроены люди с инвалидностью. Поднятые вопросы касались порядка налогообложения таких работников в связи с изменениями, внесенными в новый Налоговый кодекс, - На четвертом заседании проектного офиса по внедрению Налогового кодекса рассмотрены обращения организаций, в которых трудоустроены люди с инвалидностью. Поднятые вопросы касались порядка налогообложения таких работников в связи с изменениями, внесенными в новый Налоговый кодекс, сообщили в пресс-службе правительства РК.





В ходе обсуждения налоговой реформы в парламенте изменения, направленные на обеспечение равных условий для всех организаций, трудоустраивающих людей с инвалидностью, скорректированы. В частности, по предложениям депутатов в целях применения налоговой льготы по корпоративному подоходному налогу с 2026 года применяется единая доля фонда оплаты труда работников с инвалидностью 51%. То есть ранее действовавшая норма о доле 35% для специализированных организаций, в которых работают люди с инвалидностью по потере слуха, речи, зрения, исключена. Принятая норма устраняет избирательный подход к налогоплательщикам и расширяет возможности для занятости людей с инвалидностью вне зависимости от организационно-правовой формы работодателя. При этом льготы по индивидуальному подоходному налогу для самих работников с инвалидностью сохранены в полном объеме. Основная цель нормы - стимулировать работодателей к созданию и сохранению рабочих мест.





Кроме того, впервые в Налоговый кодекс была введена норма, предусматривающая дифференциацию социальных налоговых вычетов по ИПН в зависимости от группы инвалидности. Если ранее общий порог вычетов для работающих людей с инвалидностью составлял 882 МРП, то в новой редакции эта величина сохранена для лиц с инвалидностью третьей группы. Для работников с инвалидностью первой и второй групп размер вычетов увеличен до 5000 МРП.





В то же время в государственные органы начали поступать обращения с практическими вопросами применения данной нормы. В частности, если в течение календарного года у работника ухудшается состояние здоровья и инвалидность третьей группы меняется на первую или вторую либо в ситуациях снижения группы инвалидности, возникает вопрос о порядке расчета ИПН за год. В соответствии с пунктом 2 статьи 404 Налогового кодекса социальные налоговые вычеты применяются в том календарном году, в котором возникло или имелось ранее основание для их применения.





С учетом социальной значимости данного вопроса на заседании проектного офиса принято решение применять социальные налоговые вычеты в размере 5000 МРП за весь календарный год в случаях изменения групп инвалидности с первой или второй на третью или наоборот.





Принятое решение направлено на дополнительную защиту доходов работающих людей с инвалидностью, снижение их налоговой нагрузки и обеспечение более справедливого подхода.





В числе наиболее часто поднимаемых вопросов также обозначена процедура и сроки выписки электронных счетов-фактур по операциям с нерезидентами после уплаты НДС в случаях, когда на лицевом счете налогоплательщика имеется переплата. По данному вопросу Комитет государственных доходов в ближайшее время планирует дать официальные разъяснения на своих информационных ресурсах.





Кроме того, был поднят вопрос учета расходов налогоплательщиков при закупках квазигосударственных компаний - в части приобретения товаров, работ и услуг у субъектов, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, расходы по которым не подлежат вычету по корпоративному подоходному налогу. Эта проблематика требует дополнительной проработки и внесения изменений в подзаконные акты, а также корректировки квалификационных требований к потенциальным поставщикам.



