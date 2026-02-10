09.02.2026, 17:37 158441
АБИИ инвестирует в энергетику, дороги и социальную инфраструктуру Казахстана
Токаев встретился с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзоу Цзяи
Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзоу Цзяи. В ходе встречи обсудили реализацию девяти крупных проектов на сумму более 2,6 млрд долларов, включая строительство больницы в Кокшетау, ветровой электростанции и дорожной инфраструктуры, сообщили в Акорде.
Глава государства приветствовал сегодняшнее подписание рамочного соглашения о партнерстве, которое сыграет значимую роль в продвижении устойчивого экономического развития и укреплении регионального сотрудничества. Он также поздравил Цзоу Цзяи с недавним назначением на пост президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.
Совместно с банком мы реализуем 9 проектов на общую сумму более 2,6 миллиарда долларов. Уверен, что все они станут важными элементами наших дальнейших контактов и взаимодействия", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Цзоу Цзяи рассказала о том, что АБИИ поддержал ряд крупных проектов в секторах энергетики, транспорта и социальной инфраструктуры Казахстана.
Я обеспечу преемственность деятельности банка, основанной на достижениях его первого десятилетия, а также буду стремиться к прогрессу, чтобы более оперативно реагировать на меняющиеся потребности клиентов", - сообщила президент АБИИ.
Собеседники отметили значительный потенциал для расширения совместной деятельности. В ближайшие годы Казахстан намерен реализовать амбициозные планы по модернизации инфраструктурного сектора. АИИБ готов рассмотреть возможность активного участия в осуществлении этих стратегических инициатив.
В настоящее время ведется финансирование строительства многопрофильной больницы в Кокшетау, ветряной электростанции мощностью 220 МВт, участков автомобильных дорог Жезказган - Караганда, Актобе - Карабутак - Улгайсын и железной дороги в обход Алматы.
Ранее Токаев встретился с главой Sunwah Group. Стороны обсудили сотрудничество в сферах финансов, энергетики, цифровизации, медицины, сельского хозяйства и строительства.
новости по теме
10.02.2026, 11:46 8181
Президент высказался о налоговой реформе в Казахстане
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в ходе заседания правительства, высказался о налоговой реформе и поручил обеспечить эффективное внедрение нового Налогового кодекса. Он отметил, что новая налогово-бюджетная политика должна приобрести сбалансированный характер, ориентироваться на устойчивое развитие экономики, рост благосостояния граждан.
Налоговый кодекс, который начал действовать с этого года, призван создать стимулы для повышения прозрачности и дисциплины в экономике. Сейчас видны первые положительные результаты. По данным Министерства экономики, только за счет запуска нового налогового режима для самозанятых в легальное поле вышли более 180 тысяч новых налогоплательщиков. По оценкам правительства, в результате налоговой реформы в бюджет текущего года дополнительно поступят 4,4 триллиона тенге. Планы, конечно, обнадеживающие, но подчеркну: намеченные показатели не должны достигаться за счет неоправданного налогового нажима, необоснованного давления на бизнес", - заявил президент.
По его мнению, "значительный потенциал пополнения бюджета скрыт в эффективном налоговом администрировании".
Поэтому следует в срочном порядке обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы", - сказал глава государства.
Он отметил необходимость наладить взаимодействие государства и бизнеса.
При этом на смену карательному менталитету должны прийти и утвердиться принципы партнерства и взаимного доверия между налоговыми органами и налогоплательщиками. Нужно наладить эффективное взаимодействие государства и бизнеса, такое партнерство должно быть честным, взаимовыгодным и, я бы сказал, ответственным с точки зрения обоюдного понимания его важности для развития экономики. Об этом я говорил в недавнем интервью газете Turkistan. Как я понял из бесед с некоторыми членами правительства, не все его прочитали с должным вниманием. То же самое касается и моего выступления на заседании Национального курултая в Кызылорде", - подчеркнул Токаев.
Кроме того, по его словам, банки, агрегаторы, маркетплейсы должны быть полноценно включены в периметр налогового администрирования, выполнять функции налоговых агентов.
Комитету государственных доходов предстоит стать "фабрикой фискальных данных", работающей полностью в цифровом режиме. Это единственно верный путь решения всех проблем. До конца 2027 года необходимо завершить внедрение цифрового налогового и таможенного администрирования. Это задача стратегической важности", - сказал президент.
Также он отметил необходимость в срочном порядке запустить национальный каталог товаров, реестр отечественных товаропроизводителей а также расширить цифровую маркировку товаров.
Но последнее нужно сделать без ущерба запланированному производству. Принимаемые министерствами новые правила и решения не должны падать на иностранные компании, как и на отечественные как снег на голову. Такая практика только ухудшает инвестиционный климат. Тревожные сигналы на этот счет поступают ко мне в виде писем отечественных и зарубежных компаний", - заключил Токаев.
10.02.2026, 11:38 10296
Токаев поручил принять конкретные меры для снижения инфляции
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В порядке срочной задачи правительству предстоит обеспечить стабильно приемлемую инфляцию, сбалансированность госфинансов, полноценную реализацию нового инвестиционного цикла. Тотальная цифровизация и внедрение искусственного интеллекта должны выйти за рамки вспомогательной функции, стать главным связующим звеном экономического развития. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства.
Снижение инфляции до разумного и рационального уровня, без резких скачков. Причины высокого уровня инфляции нам понятны. Теперь нужно решить эту проблему, но без ущерба развитию страны. Однако мнения по этому вопросу расходятся. Ставлю задачу перед правительством и Нацбанком совместно разработать пошаговый алгоритм действий. В этой критически важной работе должны принять участие все ведомства и экспертное сообщество. Повторяю: требуется срочно переломить неблагоприятную ситуацию, принять конкретные меры для снижения инфляции в течение трех лет. Следует обеспечить качественную реализацию программы совместных действий. Попытки заболтать проблему обсуждениями, разработкой ненужных дорожных карт будут расцениваться как уход от ответственности", - подчеркнул президент.
Он предупредил, что "в подобных случаях будут приниматься строгие меры воздействия".
В качестве результата будут признаны только конкретные показатели, ведущие к росту реальных доходов населения", - отметил Токаев.
10.02.2026, 10:38 17581
Правительство разрабатывает дополнительные меры поддержки бизнеса
Фото: Depositphotos
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана совместно с предпринимательским сообществом ведет работу по расширению мер поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов на расширенном заседании правительства под председательством президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.
Приоритетно в стране ведется модернизация инфраструктуры страны и реализация крупных промышленных проектов. По словам премьер-министра, отдельное внимание будет уделено поддержке микро- и малого бизнеса.
В соответствии с вашим поручением по обеспечению экономической стабильности утверждена программа "Іскер Аймақ", систематизирующая меры финансовой, нефинансовой и инфраструктурной поддержки для субъектов микро и малого бизнеса", - отметил Олжас Бектенов.
Он подчеркнул, что действующих инструментов недостаточно для полного раскрытия потенциала МСБ. В этой связи правительство совместно с бизнес-сообществом разрабатывает дополнительные финансовые и регуляторные меры поддержки. Одной из ключевых мер станет программа переоснащения малых и средних предприятий современным оборудованием. Специальная программа по линии холдинга "Байтерек" позволит предпринимателям за 10 дней получить льготный кредит на покупку современных станков без дополнительных залогов. Это позволит бизнесу повысить конкурентоспособность и решить проблему изношенной материально-технической базы.
Кроме того, по его словам, с учетом поручения, озвученного главой государства на заседании Национального курултая, обеспечивается мягкое внедрение нового Налогового кодекса и учет конструктивных предложений бизнеса. Ранее было принято решение об отмене всех налоговых проверок за периоды до 1 января 2026 года. Дополнительно не будут применяться меры ответственности к микро- и малому бизнесу за нарушения, допущенные в текущем году.
По итогам 2025 года количество действующих субъектов МСБ в Казахстане увеличилось на 5% и превысило 2,2 млн предприятий. Численность занятых в секторе выросла на 3,9% и составила 4,5 млн человек, что соответствует около 46% занятых и почти половине всего экономически активного населения страны.
Доля МСБ в валовом внутреннем продукте составила 40,5%, объем выпуска продукции - порядка 73 трлн тенге.
09.02.2026, 17:58 155661
Уточнен механизм применения вычетов по ИПН для работающих людей с инвалидностью
В Налоговый кодекс была введена норма, предусматривающая дифференциацию социальных налоговых вычетов по ИПН в зависимости от группы инвалидности
Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На четвертом заседании проектного офиса по внедрению Налогового кодекса рассмотрены обращения организаций, в которых трудоустроены люди с инвалидностью. Поднятые вопросы касались порядка налогообложения таких работников в связи с изменениями, внесенными в новый Налоговый кодекс, сообщили в пресс-службе правительства РК.
В ходе обсуждения налоговой реформы в парламенте изменения, направленные на обеспечение равных условий для всех организаций, трудоустраивающих людей с инвалидностью, скорректированы. В частности, по предложениям депутатов в целях применения налоговой льготы по корпоративному подоходному налогу с 2026 года применяется единая доля фонда оплаты труда работников с инвалидностью 51%. То есть ранее действовавшая норма о доле 35% для специализированных организаций, в которых работают люди с инвалидностью по потере слуха, речи, зрения, исключена. Принятая норма устраняет избирательный подход к налогоплательщикам и расширяет возможности для занятости людей с инвалидностью вне зависимости от организационно-правовой формы работодателя. При этом льготы по индивидуальному подоходному налогу для самих работников с инвалидностью сохранены в полном объеме. Основная цель нормы - стимулировать работодателей к созданию и сохранению рабочих мест.
Кроме того, впервые в Налоговый кодекс была введена норма, предусматривающая дифференциацию социальных налоговых вычетов по ИПН в зависимости от группы инвалидности. Если ранее общий порог вычетов для работающих людей с инвалидностью составлял 882 МРП, то в новой редакции эта величина сохранена для лиц с инвалидностью третьей группы. Для работников с инвалидностью первой и второй групп размер вычетов увеличен до 5000 МРП.
В то же время в государственные органы начали поступать обращения с практическими вопросами применения данной нормы. В частности, если в течение календарного года у работника ухудшается состояние здоровья и инвалидность третьей группы меняется на первую или вторую либо в ситуациях снижения группы инвалидности, возникает вопрос о порядке расчета ИПН за год. В соответствии с пунктом 2 статьи 404 Налогового кодекса социальные налоговые вычеты применяются в том календарном году, в котором возникло или имелось ранее основание для их применения.
С учетом социальной значимости данного вопроса на заседании проектного офиса принято решение применять социальные налоговые вычеты в размере 5000 МРП за весь календарный год в случаях изменения групп инвалидности с первой или второй на третью или наоборот.
Принятое решение направлено на дополнительную защиту доходов работающих людей с инвалидностью, снижение их налоговой нагрузки и обеспечение более справедливого подхода.
В числе наиболее часто поднимаемых вопросов также обозначена процедура и сроки выписки электронных счетов-фактур по операциям с нерезидентами после уплаты НДС в случаях, когда на лицевом счете налогоплательщика имеется переплата. По данному вопросу Комитет государственных доходов в ближайшее время планирует дать официальные разъяснения на своих информационных ресурсах.
Кроме того, был поднят вопрос учета расходов налогоплательщиков при закупках квазигосударственных компаний - в части приобретения товаров, работ и услуг у субъектов, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, расходы по которым не подлежат вычету по корпоративному подоходному налогу. Эта проблематика требует дополнительной проработки и внесения изменений в подзаконные акты, а также корректировки квалификационных требований к потенциальным поставщикам.
Напомним, по мнению экспертов, в новый Налоговый кодекс возможны точечные поправки, касающиеся порога по НДС и вычетов.
09.02.2026, 12:49 189206
Шесть крупных энергообъектов могут построить в Казахстане
Фото: depositphotos.com
Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Шесть крупных энергообъектов могут построить в Казахстане в рамках национального плана по развитию угольной генерации до 2030 года, проект которого представило экспертному сообществу Министерство энергетики, сообщает пресс-служба ведомства.
Обсуждаемый план включает строительство шести крупных энергообъектов, в числе которых Экибастузская ГРЭС-3 и станции в Курчатове, Кокшетау, Семее, Усть-Каменогорске и Жезказгане. Одновременно с этим рассматривается вопрос технической реновации действующих станций, таких как Экибастузская ГРЭС-2 и ГРЭС Аксу", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что для реализации новых проектов будут использоваться механизмы тендерного отбора инвесторов, а для обновления действующих объектов - инвестиционные соглашения с министерством.
Особое внимание в проекте уделяется объектам на базе "чистого угля" с применением передовых технологий. Наша задача - поэтапное замещение морально и физически устаревших мощностей современными энергоблоками с высоким коэффициентом полезного действия и минимальными выбросами. Мы намерены соблюсти баланс между экологическими требованиями и энергобезопасностью", - подчеркнул министр энергетики Ерлан Аккенженов.
Как пояснили в министерстве, успешная интеграция новых мощностей потребует синхронизации с планами по угледобыче и развитию железнодорожной инфраструктуры. В частности, министерство обсуждает необходимость существенного увеличения объемов добычи угля и расшивки узких мест на железнодорожных путях.
Ранее сообщалось, что Казахстан возобновит поставки угля в Европу.
07.02.2026, 15:08 328246
Объем кредитов населению достиг 24,8 трлн тенге - АРРФР
Значительный вклад в увеличение потребительского кредитования в 2025 году обеспечен автокредитами
Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане кредиты населению увеличились за 2025 год на 19,8%, до 24,8 трлн тенге, замедлившись по сравнению с ростом на 23,9% в 2024 году, сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансово рынка.
По данным ведомства, в структуре кредитов населению ипотечные кредиты за 2025 год выросли на 14,6%, до 6,9 трлн тенге, потребительские кредиты - на 21,0%, до 16,7 трлн тенге, замедлившись по сравнению с ростом на 33,5% в 2024 году, в том числе рост беззалогового потребительского кредитования снизился с 29,3% в 2024 году до 14,5% по итогам 2025. В свою очередь в результате принятых сдерживающих мер темпы роста выдачи новых беззалоговых потребительских кредитов замедлились с 22,6% в 2024 году до 6,1% по итогам 2025 года.
При этом отмечается, что значительный вклад в увеличение потребительского кредитования в 2025 году обеспечен автокредитами, которые выросли за год на 42,4%, до 4 трлн тенге.
В декабре 2025 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам в национальной валюте субъектам бизнеса составила 21,4% (в декабре 2024 года - 19,7%), населению - 18,3% (в декабре 2024 года - 17,0%).
Также сообщается, что кредиты экономике, выданные банками второго уровня в 2025 году, составили 40,2 трлн тенге, увеличившись за 2025 год на 19,1%.
За 2025 год банками второго уровня было выдано новых кредитов на 39,9 трлн тенге, что на 10,3% больше по сравнению с 2024 годом.
Кредиты субъектам бизнеса выросли за 2025 год на 18,0%, до 15,4 трлн тенге, продемонстрировав максимальный рост с 2007 года. Основной вклад в рост портфеля кредитов бизнесу в 2025 году обеспечен кредитами крупному бизнесу, которые увеличились на 27,1%, до 5,5 трлн тенге, а также индивидуальным предпринимателям - рост на 35,6%, до 3,1 трлн тенге.
Кредиты субъектам МСБ выросли на 5,7%, до 6,8 трлн тенге.
Рост кредитования наблюдается во всех отраслях экономики. В промышленности кредиты выросли на 17,0%, до 5,1 трлн тенге, торговле - на 20,9%, до 4,2 трлн тенге, строительстве - на 23,1%, до 0,8 трлн тенге, сельском хозяйстве - на 8,0%, до 0,5 трлн тенге, информации и связи - на 37,5%, до 0,2 трлн тенге, транспорте - на 8,5%, до 1,0 трлн тенге и прочих отраслях услуг - на 25,4%, до 2,7 трлн тенге", - уточнили в агентстве.
В ведомстве подытожили, что активы банковского сектора за 2025 год увеличились на 15,0%, до 70,8 трлн тенге, в основном за счет роста ссудного портфеля на 21,3%.
Ранее сообщалось, что для снижения закредитованности населения в стране введут поведенческий надзор. Депутат мажилиса Унзила Шапак заявила, что закредитованность населения в Казахстане продолжает расти, несмотря на ряд принятых мер.
07.02.2026, 14:21 329636
Порог НДС, вычеты и пени: эксперты заявили о возможных точечных корректировках в новом Налоговом кодексе
Фото: Depositphotos
Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты и эксперты считают, что в новый Налоговый кодекс могут быть внесены поправки. Рассматриваются точечные корректировки - от повышения порога по НДС до пересмотра налоговых вычетов и условий для бизнеса.
По мнению экономиста, финансового аналитика Айбара Олжая, кардинального пересмотра Налогового кодекса не планируется, однако возможна корректировка отдельных количественных параметров, сообщает baq.kz.
Например, показатель в 300 МРП может быть увеличен до 350 МРП. Порог по НДС может вырасти с 40 млн до 45 или 50 млн тенге. Но сама система, ключевая идея и базовые параметры, на мой взгляд, останутся без изменений", - сказал он.
Эксперт отметил проблемы с налоговыми вычетами для предпринимателей, работающих в специальном режиме, и не исключил возможных изменений. По его словам, корректировки могут начаться уже с марта - после приведения в порядок Конституции внимание будет уделено Налоговому кодексу.
Депутат мажилиса Азат Перуашев сообщил, что партия "Ак жол" направила в правительство предложения по изменению Налогового кодекса. В числе приоритетных инициатив - повышение порога по НДС с 40 млн до 78 млн тенге, что, по мнению партии, поддержит развитие малого и среднего бизнеса.
Отдельное внимание уделено налоговым вычетам по B2B-сделкам с плательщиками АСР. В партии предупреждают, что без четкого определения понятия "дробление бизнеса" добросовестные предприниматели могут пострадать за действия крупных холдингов. Предлагается также отменить текущий порядок признания сделок недействительными и рассматривать подобные споры только в административных судах.
Среди других инициатив - начисление пени только с момента официального требования к уплате долга, снижение нагрузки на фонд оплаты труда, введение единого социального платежа и института налогового омбудсмена.
Все изменения партия предлагает внести до 1 июля 2027 года, а до этого времени приостановить санкции по спорным нормам на один год.
Ранее сообщалось, что в целях поддержки экономики и предпринимательства правительством Республики Казахстан принято решение о корректировке налогового администрирования в отношении субъектов микро- и малого бизнеса.
05.02.2026, 11:53 414311
Уголь в Казахстане подорожал на 9% за год
Фото: Depositphotos
Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Стоимость каменного угля по итогам декабря 2025 года выросла на 0,6% за месяц и на 8,7% за год. Годом ранее было отмечено удорожание на 0,7% за месяц и на 8,6% за год, сообщает energyprom.kz.
В региональном разрезе годовой рост стоимости каменного угля варьировался от 0,7% в Карагандинской до 27,4% в Актюбинской области. Заметное годовое удорожание было также отмечено в Астане (на 20,1%), Жетысуской области (на 16,2%) и Алматы (на 15,9%).
Розничная цена одной тонны каменного угля в среднем по Казахстану в декабре 2025 года составляла 19,8 тыс. тг. Дешевле всего уголь обходился жителям Караганды: 16,9 тыс. тг за тонну. Следом идут Петропавловск и Усть-Каменогорск: по 17,2 тыс. тг в каждом из городов.
Дороже всего уголь стоил в Актобе: 25,5 тыс. тг. Следом идут Туркестан (23,1 тыс. тг) и Конаев (23 тыс. тг). В Алматы тонна каменного угля в декабре 2025 года обходилась в 20 тыс. тг.
Объем добычи угля в Казахстане по итогам прошлого года в стоимостном выражении составил рекордные 683,7 млрд тг - на 27,1% больше, чем за январь-декабрь 2024-го (ИФО - 110,1%). Годом ранее также был отмечен рост, но лишь на 2,1% (ИФО - 102,9%).
В натуральном выражении объем добычи каменного угля, включая лигнит и угольный концентрат, за январь-декабрь прошлого года составил 120,5 млн тонн, что стало наибольшим показателем за последние десять лет. По сравнению с январем-декабрем 2024-го добыча выросла на 7,1%.
Казахстанские угольные шахты обеспечивают спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) практически на 100%. За январь-ноябрь 2025 года было добыто 107,7 млн тонн угля, рост за год - на 6,4%. Импорт за тот же период сократился на треть, до 620,2 тыс. тонн.
Экспорт угля из РК вырос на 6,2%, достигнув 28,1 млн тонн за январь-ноябрь 2025 года. Реализация же на внутреннем рынке увеличилась на 5,9%, до 80,3 млн тонн.
Уже с 2027 года спрос на уголь в Южной столице может упасть практически до нуля (по крайней мере, в теории). В Алматы утвердили новые Правила охраны атмосферного воздуха. В частности, будет введен запрет топить бани и отапливать помещения твердым (углем и дровами) или жидким топливом в частных секторах мегаполиса в газифицированных зонах с "низким уровнем выбросов загрязняющих веществ". Уровень газификации частного сектора сейчас составляет 99,4%", - сообщает energyprom.kz.
Напомним, выступая на V заседании Национального курултая, президент поручил правительству до 20 марта придать статус Национального проекта развитию угольной генерации.
Казахстан обладает колоссальными запасами угля - около 33 миллиардов тонн. При нынешнем уровне потребления запасов угля хватит на 300 лет. Ежегодная добыча превышает 110 миллионов тонн, что вывело нашу страну на передовые позиции в мире. Уголь - наш стратегический актив, его надо полностью использовать с применением новейших технологий для полной нейтрализации вредного воздействия на окружающую среду", - отметил Токаев.
