Казахстан располагает значительными запасами минерального сырья - глава МИД

Фото: МИД РК

Рассказать друзьям

Вашингтон. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев в рамках заседания проинформировал участников конференции по критически важным минералам в Вашингтоне о потенциале Казахстана в этой сфере, - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев в рамках заседания проинформировал участников конференции по критически важным минералам в Вашингтоне о потенциале Казахстана в этой сфере, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".





По его словам, Казахстан располагает значительными запасами минерального сырья, развитой промышленной базой по их переработке, современной инфраструктурой, стабильной политической системой и предсказуемой регуляторной средой.





Кроме того, страна способна обеспечивать поставки 20 из 60 критических минералов, включенных в перечень Геологической службы США, в виде готовой продукции, востребованной в стратегических секторах мировой экономики.





Также особое внимание было уделено реализации меморандума о сотрудничестве в сфере критических минералов между Казахстаном и США, подписанного по итогам визита главы государства в Вашингтон в ноябре 2025 года.





Указанный документ стал первым подобным соглашением в Центральной Азии и предусматривает развитие перерабатывающих мощностей в Казахстане, трансфер технологий и расширение доступа казахстанской продукции на рынок США", - говорится в сообщении.





Мероприятие прошло в здании госдепартамента США. В ходе четырех пленарных заседаний вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, а также делегации более чем 50 стран объединили усилия по укреплению и диверсификации цепочек поставок критически важных минералов.





Подчеркивается, что встреча считается исторической и, как ожидается, придаст импульс международному сотрудничеству в сфере обеспечения критически важных компонентов, необходимых для технологических инноваций и экономического развития.



