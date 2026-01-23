Почти 800 тысяч автомобилей: растущий автопарк увеличивает риск заболеваний у жителей Алматы

Большая часть правил вступает в силу через 60 дней после официального опубликования

Алматы. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы вводят зону с низким уровнем выбросов, где будут действовать строгие экологические требования для хозяйственных объектов и автотранспорта. Одновременно акимат реализует меры по обновлению парка общественного и частного транспорта, включая выкуп старых автомобилей и развитие электротранспорта.





В конце прошлого года маслихат Алматы утвердил правила охраны атмосферного воздуха. 8 января текущего года текст правил был официально опубликован. Часть положений документа вступает в силу через 60 дней после после дня его первого официального опубликования, за исключением ряда пунктов, которые вступят в силу только через год.





Правила предусматривают поэтапное внедрение зон с низким уровнем выбросов. На территории зоны запрещены запуск пиротехники, использование твердого и жидкого топлива в газифицированных районах города. Все источники выбросов, включая коммунальную и строительную технику, должны быть оснащены системами очистки. Доступ автотранспорта в зону будет зависеть от экологического класса и подтверждаться техническим обследованием.





В рамках мер по охране воздуха акимат также стимулирует обновление транспортного парка: старые автомобили выкупают и утилизируют.





Применяются дополнительные меры, включая скидки на приобретение новых автотранспортных средств, предоставление бесплатных проездных на пользование общественным транспортом и другие меры", - сказано в правилах.





С полным текстом правил можно ознакомиться здесь





Напомним, вопрос о введении оплаты за въезд в город на повестке пока не стоит.





Стоит отметить, что экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.





В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.





Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.





Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.





На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.