Почти 800 тысяч автомобилей: растущий автопарк увеличивает риск заболеваний у жителей Алматы
Алматы. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ежедневно в Алматы передвигается более 600 тысяч автомобилей, и именно транспорт вносит основной вклад в выбросы диоксида азота (NO2), говорится в исследовании фонда Almaty Air Initiative.
Согласно исследованию, в Алматы продолжается высокий темп автомобилизации. Это напрямую отражается на качестве воздуха и транспортной ситуации в городе. По данным МВД РК на сентябрь 2025 года в городе зарегистрировано 797 тыс. автомобилей - почти на 150 тысяч больше, чем годом ранее (было 647 тыс.). Из них 714 тыс. - легковые. Также наблюдается стремительный рост электромобилей: за год их стало почти вдвое больше - с 6 410 до 12 401. Но их доля от городского автопарка всего около 2%. При этом, согласно исследованию, 30% автомобилей в Алматы старше 20 лет, 25% - от 10 до 20 лет.
Растущий автопарк усиливает нагрузку на экологию и дорожную инфраструктуру. Пробки увеличивают длительность поездок, расход топлива и объем выбросов на каждый километр пути. В часы пик загрязнение (смеси газов и частиц NO2, РМ 2.5, РМ 10) вдоль оживленных автострад увеличивается в разы. Согласно более раннему исследованию Almaty Air Initiative (2024), среднегодовые концентрации NO2 в городе превышают рекомендации ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения): в 6,1 раз по итогам 2023 года; в 5,9 раз по итогам 2024 года", - привели данные обозреватели.
Эксперты отметили, что длительное воздействие загрязнения от автомобилей связано с ростом случаев астмы у детей и взрослых, повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний, осложнениями беременности, долгосрочными когнитивными нарушениями, увеличением общей смертности.
Наибольшему риску подвержены жители районов, расположенных в 100-500 метрах от оживленных магистралей. При этом люди внутри автомобилей подвергаются высокому воздействию автомобильных выбросов: в пробках уровень загрязнений в салоне может быть на 40% выше, чем при свободном движении", - подчеркнули в фонде.
Исследование Almaty Air Initiative показывает, что старые автомобили создают непропорционально высокий уровень выбросов.
Наше исследование подтвердило гипотезу о критической диспропорции: основную массу токсичных выбросов в Алматы создает не весь поток машин, а лишь его часть. Чтобы увидеть реальную картину, мы совместно с Sergek Group изучили транспортные потоки за год - было проанализировано 1,8 млн уникальных автомобилей. Мы установили, что каждый второй автомобиль в городе относится к устаревшим экологическим классам (0-4). Именно этот сегмент формирует 78% опасных выбросов, обеспечивая лишь около трети общего пробега. При этом грузовики, составляя всего 3% в потоке, дают треть всех выбросов диоксида азота. Это означает, что нам достаточно сфокусироваться на обновлении самого "грязного" сегмента автопарка, чтобы вдвое снизить нагрузку на легкие горожан", - рассказала исполнительный директор фонда Жулдыз Саулебекова.
Сценарный анализ Almaty Air Initiative показал: при переходе автомобилей классов 0 - 4 на стандарт Евро-5 снижаются выбросы: NOx - на 67%, PM - на 62%. Модернизация только грузового транспорта дает снижение по PM на 50%, переход всех пассажиров на электрический общественный транспорт обеспечит до 86% снижения PM2.5.
Цифры исследования говорят о том, что рост автопарка Алматы и высокая доля старых автомобилей формируют двойное давление - на качество воздуха и на транспортную инфраструктуру. Решение проблемы требует системного подхода: обновление автопарка, развитие экологичного общественного транспорта и пилотирование зон с низкими выбросами должны стать взаимодополняющими мерами", - резюмировали аналитики.
Напомним, в Алматы утверждены правила охраны атмосферного воздуха. Правила предусматривают поэтапное внедрение зон с низким уровнем выбросов. На территории зоны запрещены запуск пиротехники, использование твердого и жидкого топлива в газифицированных районах города. В рамках мер по охране воздуха акимат стимулирует обновление транспортного парка: старые автомобили выкупают и утилизируют.