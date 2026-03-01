28.02.2026, 11:11 5436
Массовая гибель рыбы обернулась многомиллионным штрафом для спиртзавода в Акмолинской области
Фото: Комитет экологического контроля и регулирования
Рассказать друзьям
Кокшетау. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Массовая гибель рыбы произошла в реке Айдабулка из-за несанкционированного сброса сточных вод местным спиртзаводом. Предприятие оштрафовано на 21,3 млн тенге, сообщили в Комитете экологического контроля и регулирования.
5 февраля в социальных сетях появилось видео массовой гибели рыбы в реке Айдабулка Зерендинского района Акмолинской области. Это послужило поводом внеплановой проверки в отношении АО "Айдабульский спиртзавод".
В ходе проверки инспекторы обнаружили трубу, по которой завод без разрешения сбрасывал сточные воды из теплообменников в реку. Согласно представленным пояснениям предприятия, сброс произошел вследствие неполного закрытия задвижки.
Пробы воды из реки установили превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, что подтверждает факт загрязнения водного объекта.
Также проведены исследования сточных вод в точках сброса в пруд оборотной воды предприятия. Выявлены превышения предельно допустимых концентраций по органическим азотсодержащим веществам, что свидетельствует о загрязнении в результате хозяйственной деятельности предприятия.
По итогам проверки на предприятие наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 21,3 млн тенге.
Кроме того, выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
новости по теме
26.02.2026, 19:34 17021
В Алматы 15% автомобилей не прошли экологическую проверку
Рассказать друзьям
Алматы. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Передвижные эколаборатории проверили 42 автомобиля на проспекте Аль-Фараби - улице Дулати, проспекте Райымбек - улице Жетысуской, улице Жансугурова и Кульджинском тракте, сообщили в акимате Алматы.
Зафиксировано 12 превышений норм у машин с бензиновыми двигателями. Владельцы привлечены к ответственности по статье 334 КоАП РК "Об административных правонарушениях". У дизельных авто нарушений не выявлено", - проинформировали в акимате.
Сообщается, что с 12 по 19 февраля на стационарных постах проведено свыше 4 тысячи замеров. Превышения установлены у 602 автомобилей (15%) по угарному газу и по дымности.
В акимате уточнили, что проверки проводят специалисты компаний Eco Almaty и "Ренессанс Плюс" совместно с департаментом полиции города.
Стоит отметить, что экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.
В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
25.02.2026, 17:25 25496
Естественный процесс - массовую гибель сайгаков объяснили в Минэкологии
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан прокомментировал массовую гибель сайгаков в зимний период, передает корреспондент агентства.
В зимний период на отдельных территориях фиксируются случаи падежа сайгаков, а также их временное приближение к населенным пунктам. Следует отметить, что данные явления являются естественным процессом и связаны с совокупностью природных факторов. Сайгак является мигрирующим видом, чувствительным к изменениям погодных и кормовых условий. В условиях резкого понижения температуры, сильных морозов, обильных снегопадов и образования ледяной корки на поверхности почвы у животных ограничивается доступ к кормовой базе", - заявили в ведомстве.
Как пояснили в комитете, ослабленные особи могут отклоняться от традиционных маршрутов миграции и заходить в населенные пункты в поисках доступного корма и более благоприятных условий.
Такое поведение носит вынужденный характер и не является отклонением, а обусловлено природными условиями и физиологическим состоянием животных", - добавили в пресс-службе.
По словам директора по науке Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Сергея Скляренко, самым опасным для сайгаков зимой является джут - образование ледяной корки на снегу, которое ограничивает доступ к корму.
Подкормка практически бессмысленна. В советские годы предпринимались попытки подкармливать животных с самолетов, но при высокой численности это давало минимальный результат: сайгаки постоянно перемещаются, а при отсутствии джута и массовой гибели подкормка полностью бессмысленна. Согласно литературным источникам, отход самцов в зимний период при благоприятных условиях составляет 5-10%, а в суровые зимы достигает 50-70%; из числа "гонных" самцов до весны доживает 5-7%. При численности популяции около 2 млн особей и доле самцов 20% их количество к началу зимы составляет порядка 400 тыс., что позволяет прогнозировать естественную смертность не менее 20-40 тыс. самцов даже при благоприятных условиях", - заявил он.
Напомним, в мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" в 2023 году обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. "Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
Позже сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков. Их мясо собирались продавать на рынках по 1000-1200 тенге за килограмм.
Зимой 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен. По данным на май 2025 года, популяция выросла до 4,1 млн особей.
В конце июня 2025 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев по итогам обсуждения с фермерскими и крестьянскими хозяйствами Западно-Казахстанской области озвучил принятое решение о регулировании численности сайгаков.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?".
46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".
24.02.2026, 12:27 33456
О рисках нехватки воды в южных регионах во время вегетации заявили в Министерстве водных ресурсов
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов заявил о риске дефицита воды в южных регионах Казахстана по время вегетационного периода.
Условия водности текущего года формируются под влиянием последствий засушливого 2025 года. На сегодняшний день согласно данным модели в бассейнах рек Сырдарья, Шу, Талас и Или накопление влагозапасов в зоне формирования стока распределено неравномерно. Основные влагозапасы сформированы в среднегорной зоне, тогда как в высокогорье их объем ниже многолетней нормы. При повышенном температурном фоне и преобладании жидких осадков в начале весны ожидается повышенный приток воды, а летний период сток рек ожидается ниже нормы. Таким образом, вегетационный период 2026 года в южных регионах может пройти с рисками, особенно в Арало-Сырдарьинском и Шу-Таласском бассейнах", - сказал министр.
Он отметил, что в сложившейся ситуации крайне важно активнее внедрять водосберегающие технологии, а также в сокращать площади посева влагоемких сельскохозяйственных культур.
Нуржигитов также сообщил, что по итогам совещания рабочей группы было принято решение установить лимиты водопользования для Кызылординской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областей и области Жетісу.
Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены сократить посевы риса и хлопка из-за риска засухи в южных регионах.
23.02.2026, 15:22 38601
Более 700 новых источников воды обнаружено в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Более 700 потенциальных родников выявлено Национальной гидрогеологической службой на территории Казахстана, сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК.
По предварительным данным инвентаризации, проведенной национальной гидрогеологической службой "Казгидрогеология", на сегодня определены 711 потенциальных родников.
Кроме того, по фондовым и архивным материалам сформирована карта из 2772 родников на территории страны. При этом в Минводы отметили, что родники рассматриваются как дополнительный источник водообеспечения в условиях дефицита водных ресурсов.
На сегодня в Казахстане разведано 4803 месторождения подземных вод для питьевого и технического водоснабжения, орошения и других целей. На государственном балансе числятся эксплуатационные запасы объемом 43,2 млн кубометров в сутки, из которых на данный момент используются порядка 1,5 млн кубометров в сутки, или 3,6%. В частности, запасы для хозяйственно-питьевого водоснабжения составляют 21,2 млн кубометров в сутки. Запасы для производственно-технических нужд составляют 2,4 млн кубометров в сутки, в целях орошения предусмотрено 19,6 млн кубометров в сутки", - проинформировали в ведомстве.
Напомним, что учет водоснабжения планируют полностью перевести в онлайн-формат к 2030 году.
20.02.2026, 14:30 64131
В Риддере "Казцинк" оштрафовали на 107 млн тенге за эконарушения
Рассказать друзьям
Риддер. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Риддере "Казцинк" оштрафовали на 107 млн тенге за нарушения экологического законодательства, сообщает департамент экологии по Восточно-Казахстанской области.
В ходе проверки осуществлен выезд на объект, произведен отбор проб воды и почвы. По результатам лабораторного анализа выявлены превышения предельно допустимых концентраций по ряду тяжелых металлов по сравнению с фоновыми значениями. По итогам проверки установлено 5 нарушений, выдано предписание об устранении нарушений экологического законодательства РК. Наложено 5 административных протоколов на общую сумму порядка 107 миллионов тенге", - говорится в сообщении.
Ранее предприятие оштрафовали на 14 млн тенге за эконарушения в Алматинской области.
18.02.2026, 18:24 78256
В Алматы с 2027 года в экозоне запретят угольное отопление, пиротехнику и ограничат въезд авто
Рассказать друзьям
Алматы. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с 9 января 2027 года вступят в силу новые ограничения, касающиеся использования твердого и жидкого топлива, а также въезда автотранспорта в специальную экологическую зону, передает корреспондент агентства.
Как сообщает Zakon.kz, внеочередная сессия маслихата города приняла решение "Об утверждении правил охраны атмосферного воздуха". Документ предусматривает создание на территории мегаполиса так называемой зоны с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ.
По информации издания, основная часть новых правил начнет действовать с 10 марта 2026 года - с этого момента городские власти приступят к определению границ экологической зоны и внедрению необходимой инфраструктуры. Однако ключевые ограничения заработают 9 января 2027 года.
Согласно пункту 53 правил, допуск автотранспорта в зону будет возможен только при соответствии установленным нормам по содержанию загрязняющих веществ в выхлопных газах. Это должно подтверждаться положительным результатом технического обследования.
Кроме того, как уточняет издание, в газифицированных районах экологической зоны запретят использование твердого и жидкого топлива для отопительных котлов в индивидуальных жилых домах, банях, отдельных котельных, обслуживающих многоквартирные дома, а также для производственных нужд предприятий. Под ограничения также попадут запуск гражданских пиротехнических изделий, использование бензиновых и дизельных генераторов мощностью более 10 киловатт без системы очистки выхлопов и сжигание отходов любым способом.
Отмечается, что даже борьба со снегом и гололедом в пределах зоны будет разрешена только с применением специально установленных средств - для минимизации негативного воздействия на атмосферный воздух.
Проект носит пилотный характер. По итогам его реализации власти примут решение о том, станут ли новые правила постоянными, пишет издание.
Стоит отметить, что экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.
В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
17.02.2026, 12:56 86061
Почти пять тысяч несанкционированных свалок выявили в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам проведения космического мониторинга территории Казахстана выявлено 4,9 тысячи несанкционированных свалок, сообщает проектный офис для Центральной Азии по изменению климата и зеленой энергетике.
Космический мониторинг размещения отходов производства и потребления проводился в 46 крупных населенных пунктах с буферной зоной 10-50 километров от границ населенных пунктов, с общей площадью охвата 290 тыс. квадратных километров. Нарушения, выявленные по его результатам, просто шокируют: 4886 мест несанкционированного размещения отходов; 408 санкционированных полигонов для захоронения отходов с нарушениями границ", - заявили в пресс-службе.
Также отмечается, что в сравнении со снимками 2023 года в 2024 году было ликвидировано 2614 стихийных свалок, впервые выявлено - 1728.
Кроме того, при космическом мониторинге режима использования водоохранных зон и полос на реках Сырдарья и Или выявлены следующие нарушения:
- 12 стихийных полигонов с отходами производства и потребления общей площадью 40,813 гектара;
- 11 несанкционированных мест добычи общераспространенных полезных ископаемых общей площадью 26,504 гектара;
- 119 зданий и сооружений, отсутствующих в базе кадастровых данных;
- 6008,2 гектаров распаханных земель и 47 544,7 гектара пастбищных угодий.
В результате анализа космических снимков высокого и сверхвысокого пространственного разрешения, сделанных на площади 410 458 тыс. квадратных километров, выявлено 2580 мест несанкционированной добычи полезных ископаемых. Из них 158 появились в 2024 году, а у 236 исторических изменилась площадь разработки. Также выявлено 66 полигонов незаконной вырубки леса", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что мусорные свалки разрастаются вблизи дачных массивов Талдыкоргана.
15.02.2026, 19:00 97831
В Иле-Алатауском нацпарке три индийских дикобраза попали в фотоловушку
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Конаев. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Иле-Алатауском национальном парке три индийских дикобраза, занесенных в Красную книгу, попали в фотоловушку, сообщает пресс-служба парка.
Эти редкие грызуны обитают в западной части национального парка и включены в IV категорию Красной книги страны. Поскольку в фауне Казахстана они являются единственными представителями рода дикобразов, их охрана - крайне важная задача", - заявили в нацпарке.
По данным пресс-службы, в настоящее время на территории парка учтено 32 особи.
Ранее в Катон-Карагайском национальном парке засняли снежного барса.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
28.02.2026, 13:45Казахстан отменил ряд авиарейсов из-за ситуации на Ближнем Востоке 28.02.2026, 15:2153996В МИД Казахстана сообщили о нахождении 96 казахстанцев в Иране 28.02.2026, 16:3541821Казахстан ввел полный запрет полетов над Ближним Востоком 28.02.2026, 09:1731626Невестка зарезала прикованную к постели свекровь в Атырауской области 28.02.2026, 12:1028991Крупную нарколабораторию ликвидировали в Карагандинской области 24.02.2026, 18:56362386ЕАБР: Мы открыты для расширения инвестиционного сотрудничества с турецкими компаниями 25.02.2026, 16:30277686Опубликовано издание шариатских стандартов AAOIFI на русском языке 24.02.2026, 12:00248416Сирены включат в Алматы в среду 23.02.2026, 19:41243926Пассажиров предупредили о возможных изменениях авиарейсов в Астане и Шымкенте из-за ремонта ВПП 23.02.2026, 18:30224656В Астане почтили память генерала Панфилова и 28 гвардейцев-панфиловцев 03.02.2026, 11:582003841В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:002003421Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу 03.02.2026, 12:022003001Страны Центральной Азии и Республика Корея расширяют таможенное сотрудничество 03.02.2026, 12:352001441В Эр-Рияде обсуждены конституционные реформы Казахстана 03.02.2026, 19:261987496Обсуждены приоритеты дальнейшего сотрудничества Казахстана и Азиатского Банка Развития
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила, что в казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ. По ее словам, над возможными изменениями в системе оценивания уже работает специальная комиссия. Поддерживаете ли вы отмену СОР и СОЧ?