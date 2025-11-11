Саженцы деревьев ежегодно десятками гибнут в Алматы

Однако власти утверждают, что за два последних года в Алматы высажено свыше миллиона деревьев и кустарников, а уровень приживаемости саженцев вырос с 70% в 2022 году до 90% в 2024 году

Фото: Orda.kz

Алматы. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы годами гибнут саженцы деревьев, однако власти города утверждают, что все хорошо, пишет - В Алматы годами гибнут саженцы деревьев, однако власти города утверждают, что все хорошо, пишет Orda.kz





Вероятно, это связано с халатностью подрядчиков и крайне слабым контролем управления экологии Алматы и районных акиматов", - пишет источник.





Однако власти утверждают, что за два последних года в Алматы высажено свыше миллиона деревьев и кустарников, а уровень приживаемости саженцев вырос с 70% в 2022 году до 90% в 2024 году.





Выбор крупномерных деревьев, внедрение автополива и повышение доли многолетников - это современные и научно обоснованные решения. Снижение отпада саженцев до 10% - убедительное свидетельство эффективности принятых мер", - заявил руководитель отдела Института карантина и защиты растений имени Жиембаева Нуржан Мухамадиев.





Однако авторы материала утверждают, что саженцы гибнут ежегодно. В пример они привели высадки на участке улицы Тлендиева между улицами Толе би и Кавказская.





По нашим данным, управление экологии Алматы еще в 2021 году высадило там 250 тополей. Подрядчиком выступило Казахстанское общество слепых. Однако в том же году большая часть топольков погибла. После замечаний жителей в следующем году деревца высадили снова. Но та же история повторилась и в 2022 году, в 2023-м и в 2024-м. В 2025 году провели проверку. Выяснилось, что снова не хватает нескольких десятков тополей. Весной 2025 года при контроле представителя управления экологии снова высадили молодые саженцы, хотя вместо них уже давно должны были красоваться солидные, раскидистые тополя. После этого управление экологии перекинуло участок на баланс акимата Алмалинского района, хотя по идее сначала нужно было вырастить деревья. Тем не менее акимат получил под свою ответственность посадку из 250 живых тополей. Однако по уже сложившейся традиции летом деревья просто перестали поливать. И снова не выжило несколько десятков саженцев", - пишет сайт.





Погибшие саженцы убрали и заявили, что до конца года опять проведут компенсационную посадку. Это будет уже, возможно, шестая попытка за пять лет озеленить небольшой участок городской улицы.





Скорее всего, она тоже провалится", - считают авторы статьи.





Они обратили внимание на действия городских властей в последние годы.





Возможно, полностью разочаровавшись в своих способностях вырастить крупномерные деревья, места для их высадки они теперь засаживают мелким кустарником. Или закатывают в асфальт. Зачем асфальтировать и так небольшие кусочки между деревьями на и так узкой зеленой полосе, совершенно непонятно", - пишут авторы.





Напомним, ранее возмущение экоактивистов Алматы вызвала реконструкция рощи Баума. Общественники заявили , что строительные работы наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде. Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи, заявили они.





На фоне многократных заявления властей города о том, что в роще Баума не будет вырублено ни одно дерево, главный лесничий парка Медеу Узак Мыкитанов в ходе брифинга сообщил, что в 2026 году в роще будут удалены порядка двух тысяч старых и аварийных деревьев. На этом же брифинге глава управления развития общественных пространств Батырхан Сулейменов уверил, что в рамках реконструкции рощи не предусмотрена вырубка деревьев. Более того, в рамках проекта предусмотрена посадка более тысячи деревьев. В пресс-службе акимата города отметили, что в роще будет проводиться санитарная обрезка.





Инвентаризация, проведенная Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и Лесным научно-инновационным институтом Минсельхоза РК, показала, что здоровые насаждения составляют 55%, ослабленные - 23%, угнетенные - 12%, усыхающие - 8%, сухостойные и аварийные - по 1%.





По мнению общественников работы в роще наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде.





В ночь с 25 на 26 октября неизвестные злоумышленники вырубили в роще Баума несколько деревьев. О происшествии сообщил на своей странице в Instagram общественник Санжар Бокаев. В снятом видео он показал, что пни от срубленных деревьев замазаны землей, а некоторые деревья подпилены внизу у самого основания. При этом все срубленные и подпиленные деревья молодые и здоровые. По данному факту горожане написали заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело.



