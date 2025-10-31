Наносится непоправимый ущерб уникальной природной среде - общественники о строительных работах в роще Баума в Алматы

Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи, заявили они

Фото: facebook/Спасем Рощу Баума

Рассказать друзьям

Алматы. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В общественном движении "Спасем Рощу Баума" прокомментировали строительные работы в роще и потребовали их прекратить, передает корреспондент агентства.





В заповедной роще Баума в Алматы с 20 сентября по настоящее время осуществляются незаконные действия по незаконному строительству искусственных пешеходных и беговых дорожек, многочисленных детских, игровых, спортивных площадок, площадки настольного тенниса, площадок для пикников, площадок для качелей, площадки выгула собак и трассы для экстрим-байкинга. В ходе перечисленных строительных работ произведен и продолжает производится незаконный снос плодородного почвенного слоя почвы и лесного напочвенного растительного покрова", - заявили активисты на своей странице в Сети.





По их словам, на месте уничтоженных грунтовых природных лесных троп возводятся искусственные дорожки.





Фото: facebook/Спасем Рощу Баума





Синтетическим полиэфирным геотекстилем ПЭ, георешеткой, мелким и крупным дробленным гравием и щебнем. А на всех остальных участках незаконного строительства искусственных площадок, после среза плодородного почвенного слоя почвы и лесного напочвенного растительного покрова, произведена объемная засыпка ПГС, армирование и заливка бетонной смесью с установкой бордюров.Противоправными действиями нанесен и продолжает наносится непоправимый ущерб и вред уникальной природной среде, лесной экосистеме, природному балансу, облику и биоразнобразию "Государственного памятника природы рощи Баума", - утверждают общественники.





По их мнению, производство вышеназванных строительных работ приводит к нарушению и уничтожению:





естественных почв;

аэрации;

гидрологического режима территории;

препятствует миграции насекомых и ведет к гибели лесных насаждений.





Срезав природный слой почвы, расчленив и запечатав рощу искусственными дорожками, площадками - муравьи, дождевые земляные черви и другие полезные насекомые, больше не смогут как ранее мигрировать по территории через искусственные барьерные стройматериалы и теперь обречены на гибель. Кроме того, искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи Баума", - пояснили они.





Подчеркивается, что "вышеперечисленные действия являются грубейшим нарушением установленного заповедного режима особо охраняемой природной территории государственного памятника природы".





Фото: facebook/Спасем Рощу Баума





Запрещается любая деятельность, нарушающая естественное состояние и сохранность "Государственного памятника природы Роща Баума"! Напоминаем, разработанный проект акимата по преобразованию "Государственного памятника природы роща Баума" в типичный городской парк - является незаконным, вредительским, антиприродным и нарушает природоохранное законодательство Казахстана. Требуем немедленного запрещения реализации незаконного вандального проекта преобразования памятника природы рощи Баума в урбан-парк, с прекращением всех незаконных строительных работ на ее территории! Требуем демонтажа всех незаконно построенных искусственных дорожек и площадок, с последующей обратной засыпкой плодородной почвой нарушенной территории и привидением ее в прежнее естественное природное состояние", - добавили они.





Ранее в акимате города пообещали , что в уникальном памятнике природного наследия и истории города - роще Баума деревья вырубать не будут.





По данным управления экологии и окружающей среды Алматы, в роще Баума насчитывается 104 429 деревьев и 5081 кустарник. Все они относятся к категории государственного лесного фонда и являются частью особо охраняемой природной территории.





По данным инвентаризации, проведенной Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и Лесным научно-инновационным институтом Минсельхоза РК, здоровые насаждения составляют 55%, ослабленные - 23%, угнетенные - 12%, усыхающие - 8%, сухостойные и аварийные - по 1%.





Аварийные деревья составляют чуть более 9% от общего количества, что опровергает ранее распространенные в СМИ неточные данные о "48% вырубки", - сообщили в акимате.





В ведомстве отметили, что в роще будет проводиться санитарная обрезка. Кроме того, по данным акимата, в 2026 году будет реализована программа посадки более тысячи новых деревьев в рамках благоустройства территории, чтобы компенсировать естественные потери и укрепить зеленый фонд рощи.





Роща Баума - уникальный лесной массив площадью 137,7 гектара, который выполняет функцию "легких" Алматы, сохраняя биоразнообразие и обеспечивая благоприятный микроклимат. Это одно из немногих мест в мегаполисе, где сохранился естественный природный ландшафт и редкие породы деревьев.





Роща Баума была заложена в 1894 году изначально на площади 228 гектаров Эдуардом Баумом. На должности областного лесничего при генерал-губернаторе Семиреченской области Эдуард Баум вел селекционную работу, был организатором зеленого строительства, отбирал в России посадочный материал, завез и интродуцировал 44 лиственных, 17 хвойных пород и 52 вида кустарников. Также доставил саженцы 74 сортов яблонь, 49 сортов груш и других плодовых растений. По предложению Эдуарда Баума вдоль основных трактов были заложены рощи из карагача, вяза, дуба, березы, ясеня и других. В 1892 году в своей записке в городскую управу Баум попросил отвести землю, принадлежащую казачьей станице, для закладки "рощи". Согласие было дано, расселение деревьев в роще, которую впоследствии назвали именем Баума, получилось лесное, сообщает wikipedia.org





Уникальная фауна рощи представлена 223 видами позвоночных животных: 8 видов млекопитающих (еж ушастый, малая белозубка, нетопырь-карлик, рыжая вечерница, белка обыкновенная, лесная соня, лесная и домовая мыши и др.); 4 вида земноводных (озерная лягушка, сибирская лягушка, зеленая жаба, черепаха обыкновенная); 3 вида пресмыкающихся (алайский гологлаз, водяной уж и обыкновенный уж); 36 видов птиц (большая синица, князек, черный дрозд, египетская горлица, семиреченский фазан, чайки и др.).





Агентство намерено отслеживать ход заявленных работ и просит читателей сообщать о своих наблюдениях в процессе работ подрядчиков.





Стоит отметить, что Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана, уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.





Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.





Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.





В частности, в январе стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.





Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья.





По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".





Этой весной обрезка зеленый веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы.





Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.





По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы. Об этом еще в 2013 году в интервью газете "Мегаполис" заявила заведующая лабораторией экологической морфологии растений Института ботаники и фитоинтродукции МОН РК доктор биологических наук Ирина Кокорева.





Но вы посмотрите, что с ними вытворяют. Что ни дерево, то пальма. Отпиливают ветви снизу - и остается изуродованная крона, от которой мало толку. Особенно нельзя так вольно обращаться с дубом. Ведь мало веток - мало листьев. А именно в них происходит фотосинтез и образуются органические вещества для питания растения. Срезая ветви, мы обрекаем его на голодную смерть. А себя лишаем хорошей порции кислорода, которого и так в загазованном воздухе меньше нормы", - подчеркнула специалист.





В 2011 году председатель экосоюза "Табигат" Мэлс Елеусизов на пресс-конференции высказался о вырубке зеленых насаждений. По его мнению, вырубка деревьев в Алматы стала бизнесом для чиновников.





В информациях Kazakhstan Today также неоднократно подчеркивалось, что существенное влияние на улучшение экологии Алматы окажет массовая высадка деревьев и других насаждений. Однако общественники продолжают сообщать об уничтожении деревьев.





При этом, по словам алматинцев, при компенсационных посадках вместо уничтоженных насаждений высаживаются "чахлые, безжизненные прутики".