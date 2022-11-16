Экс-замакима Атырауской области Хаменова приговорена к семи годам лишения свободы

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Атырау. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Атырауский суд № 2 признал бывшего заместителя Атырауской области Бакытгуль Хаменову виновной в получении взятки и приговорил ее к семи годам лишения свободы.
Хаменова признана виновной по пункту 2 части 3 статьи 366 УК РК (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору). Ей назначено наказание в идее семи лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
Суд принял решение отсрочить исполнение наказания Хаменовой до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.
Кроме того, суд приговорил к 7 годам лишения свободы бывшего главу областного управления культуры Акылбека Рыскалиева. Умиртай Адамов - директора ТОО "Балқыту" проведет за решеткой 4 года.
Напомним, бывшего заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменову обвиняют в получении взятки группой лиц по предварительному сговору. По этой же статье проходит второй подсудимый - руководитель областного управления культуры Акылбек Рыскалиев.
Третий подсудимый - директор ТОО "Балқыту" Умиртай Адамов обвиняется в даче взятки в крупном размере лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций. Речь идет о сумме в 4,5 миллиона тенге за заключение договора госзакупок для установки памятника Абаю в Атырау.
Бакытгуль Хаменова и Акылбек Рыскалиев были задержаны 10 декабря 2021 года.