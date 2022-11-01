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Экс-замакима Атырауской области грозит семь лет лишения свободы за взятки

31.10.2022, 15:28 16651
Экс-замакима Атырауской области грозит семь лет лишения свободы за взятки
Фото: atpress.kz
Атырау. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокурор запросила 7-летний тюремный срок с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные государственные должности для бывшего заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой.
 

Назначить 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать государственные должности. Отбывание срока определить в учреждении средней безопасности. Также лишить Хаменову ордена "Курмет". Ко времени содержания под стражей Хаменовой зачесть срок наказания из расчета 1 день под стражей за 1,5 дня. В связи с наличием несовершеннолетнего ребенка у подсудимой прошу отсрочить наказание до трех лет", - цитирует слова прокурора AtyrauPress.kz.


Также 7 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности прокурор попросила для бывшего главы областного управления культуры Акылбека Рыскалиева.
 
Третьему подсудимому - Умиртаю Адамову, который подозревается в даче взятки, прокурор предлагает наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.
 
Бывшего заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменову обвиняют в получении взятки группой лиц по предварительному сговору. По этой же статье проходит второй подсудимый - руководитель областного управления культуры Акылбек Рыскалиев.
 
Третий подсудимый - директор ТОО "Балқыту" Умиртай Адамов обвиняется в даче взятки в крупном размере лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций. Речь идет о сумме в 4,5 миллиона тенге за заключение договора госзакупок для установки памятника Абаю в Атырау.
 

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В Астане грабитель избил школьника и отобрал у него телефон

01.11.2022, 11:59 296
В Астане грабитель избил школьника и отобрал у него телефон
Фото: Depositphotos
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане ранее судимый 36-летний местный житель несколько раз ударил школьника кулаком в лицо и отобрал у него мобильный телефон.
 
С заявлением в полицию обратилась жительница города о том, что в обеденное время у ее 14-летнего сына неизвестный, применив физическую силу, отобрал телефон. Сумма ущерба составила 80 тысяч тенге.
 
В ходе расследования установлено, что школьник в 13.30 ждал автобус на остановке по улице Ш.Уалиханова. В это время к нему подошел неизвестный и, увидев в руках телефон, попросил сделать звонок другу.
 

Взяв мобильник, мужчина, разговаривая, постепенно уходил в сторону частного сектора. Мальчику ничего не оставалось как следовать за ним, дожидаясь, когда незнакомец отдаст телефон. Но злоумышленник завернул до заброшенной двухэтажки по улице Култегин. Здесь он несколько раз ударил ребенка кулаком в лицо и скрылся с телефоном", - информирует Polisia.kz.

 
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицией задержан 36-летний житель города, ранее неоднократно судимый. Задержанный дал признательные показания.
 
По данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Грабеж". Вещественные доказательства изъяты.

Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
 

В Павлодаре бухгалтер спортшколы украла 8,3 млн тенге

31.10.2022, 20:45 9711
Павлодар. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники областного департамента экономических расследований выявили хищение бюджетных денег бухгалтером детско-юношеской спортивной школы "Батыр", сообщает Pavlodarnews.kz.
 
Следствие установило, что с 1 января 2018 года по 30 ноября 2020 года она собирала выручку от платных услуг, в том числе проката и пользования спортивным инвентарем, аренды бассейнов и оказания образовательных услуг. При этом приходно-кассовые ордера не выписывала.
 
В результате преступных действий финансового работника государству причинен материальный ущерб на 8,3 миллиона тенге, что является крупным размером.
 
Суд № 2 Павлодара учел признание вины, раскаяние, наличие двух малолетних детей и приговорил обвиняемую к трем годам ограничения свободы.
 

В Алматы завели дело по факту рытья котлована близ кладбища в Горном Гиганте

31.10.2022, 16:57 14106
В Алматы завели дело по факту рытья котлована близ кладбища в Горном Гиганте
Алматы. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы завели дело по факту рытья котлована близ кладбища в Горном Гиганте, сообщили в акимате города.
 

На объекте по улице Оспанова, № 89/10, Медеуского района начаты строительно-монтажные работы на стадии котлована без разрешительной документации на строительство. Собственником вышеуказанного объекта на праве частной собственности является Мудревская Е.Н. В связи с чем в отношении собственника приняты административные меры части 1 статьи 316 (строительство (реконструкция, реставрация, расширение, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) объектов и их комплексов без проектной (проектно-сметной) документации либо по проектной (проектно-сметной) документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу), статье 321 (осуществление строительства без сопровождения технического и авторского надзоров) КоАП РК", - цитирует kaztag.kz заявление городского акимата.

 
Вместе с тем, добавили в горакимате, управлением градостроительного контроля Алматы в отношении собственника выдано представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений, с приостановлением строительно-монтажных работ.
 
Ранее сообщалось, что акимат Алматы не давал разрешения на строительство ЖК близ кладбища в Медеуском районе.
 
По словам акима Ерболата Досаева, на этом участке не предполагается строительство многоквартирного жилого комплекса. Он напомнил, что выше Аль-Фараби строить многоквартирные жилые комплексы запрещено. Земля была предусмотрена для индивидуального жилищного строительства с административным корпусом.
 

Подозреваемого в изнасиловании работницы гостиницы задержали в Алматы

31.10.2022, 16:27 14866
Алматы. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы полицейские задержали ранее судимого жителя Алакольского района, разыскиваемого по подозрению в изнасиловании 53-летней работницы одной из гостиниц Талдыкоргана, сообщает Polisia.kz.
 
Его задержали в Алматы, доставили по месту совершения преступления и поместили под стражу.
 

Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений и отбывал наказание в пенитенциарных учреждениях. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение разыскиваемого, который скрывался на территории Алматы. В настоящее время он доставлен в Талдыкорган и помещен под стражу", - проинформировали в городской полиции.

 
Заявление от пострадавшей поступило в городскую полицию 28 октября. Как выяснилось, работающая в местной гостинице женщина подверглась изнасилованию со стороны неизвестного, проживавшего в одном из номеров заведения. Нарушителем оказался 35-летний житель Алакольского района, выяснить это полицейским удалось по установленным в гостинице камерам видеонаблюдения.
 
В настоящее время проводится расследование по статье 120 (Изнасилование) и статье 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера). В ходе расследования задержанный будет проверен на причастность к другим преступлениям.
 

Схрон с оружием обнаружен в Акмолинской области

31.10.2022, 14:51 17516
Схрон с оружием обнаружен в Акмолинской области
Фото: Polisia.kz
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Акмолинской области обнаружили на объездной Карасайской трассе арсенал оружия.
 

В бетонном водосточном тоннеле полицейскими обнаружено четыре единицы огнестрельного оружия: гладкоствольное ружье марки МЦ 2112, нарезное ружье ТОЗ 5, ружье 20-го калибра, обрез гладкоствольного ружья ИЖ-К 12-го калибра", - сообщает Polisia.kz.

 
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 287, часть 3, УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу.

Ранее схроны с похищенным оружием были обнаружены в Талдыкоргане и Таразе.

 

Двойное убийство в Актобе: задержаны 13 подозреваемых

31.10.2022, 14:27 18571
Двойное убийство в Актобе: задержаны 13 подозреваемых
Актобе. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По факту двойного убийства в Актобе задержаны все подозреваемые, среди них - директор клуба, где произошло убийство.
 

Всего по подозрению в совершении данного преступления задержаны 13 подозреваемых, в том числе директор ночного клуба за недонесение о совершении особо тяжкого преступления, а также непринятие мер по оказанию своевременной медицинской помощи. В отношении задержанных проводится проверка на причастность к совершению других преступлений. Также будет внесен судебный иск об аннулировании лицензии и закрытии данного клуба", - сообщает Polisia.kz.

 
Также в рамках расследования уголовного дела департамент полиции проверит все увеселительные заведения на предмет соблюдения требований безопасности, в том числе привлечения лицензированных охранных агентств. Дальнейшая информация о ходе расследования уголовного дела будет представлена общественности по согласованию с надзорным органом.

Напомним, 26 октября в Актобе напротив банного комплекса на берегу реки Илек были обнаружены два тела с признаками насильственной смерти. В убийстве подозревают охранников ночного клуба.  
 

Напавшего на журналистку грабителя задержали в Таразе

31.10.2022, 14:14 19136
Тараз. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Тараза задержали напавшего на журналистку грабителя.
 

Сообщение о нападении поступило в полицию 23 октября в 06.40. Женщина сообщила, что на аллее Жастар по улице Сулейменова неизвестный мужчина пытался отобрать у нее мобильный телефон и деньги, при этом он несколько раз ее ударил. А когда женщина стала отчаянно сопротивляться, убежал в неизвестном направлении", - сообщает Polisia.kz.

 
 
Со слов потерпевшей был составлен фоторобот, изучено видео с камер видеонаблюдения, в том числе центра оперативного управления УП города Тараза.
 

В результате комплекса мероприятий сотрудники криминальной полиции Жамбылской области задержали 35-летнего горожанина. Подозреваемый помещен в ИВС. Ведется досудебное расследование по статьям 24, часть 3, и статье 191, часть 2, "Покушение на грабеж", - сообщили в полиции.

 

Суд Нью-Йорка предъявил Аблязову новые обвинения

31.10.2022, 13:41 19131
Суд Нью-Йорка предъявил Аблязову новые обвинения
Фото: Depositphotos
Нью-Йорк. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Федеральный суд Нью-Йорка обвиняет Мухтара Аблязова в неуважении к суду, сообщили в пресс-службе "БТА Банка".
 

Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка 24 октября 2022 года вынес окончательное решение после проведения слушаний с доказательствами в пользу истцов - АО "БТА Банк" и города Алматы против Мухтара Аблязова за неоднократные нарушения им судебных приказов. В решении Аблязов признан виновным в нарушении постановления суда, вынесенного годом ранее, с присуждением ему выплаты в размере 140 115,60 долларов США в качестве компенсации расходов Алматы и "БТА Банка", связанных с нарушением. Решение также влечет за собой наложение штрафа в размере 1000 долларов США в день до полной оплаты Аблязовым суммы, указанной в решении суда", - говорится в сообщении.

 
Там уточнили, что решение о неуважении к суду последовало за постановлением судьи-магистрата США Кэтрин Х. Паркер от 19 августа 2022 года, в котором рекомендовалось привлечь Аблязова к ответственности и оштрафовать, а также за постановлением Джона Г. Коелтла, окружного судьи США по Южному округу Нью-Йорка, от 21 октября 2022 года, в котором были отклонены возражения Аблязова против постановления судьи Паркер.
 
В своем постановлении от 19 августа судья Паркер отклонила каждое из возражений Аблязова в отношении невыполнения предыдущих постановлений суда, установив следующее:
 
  • суд вынес "четкое и недвусмысленное постановление" о санкциях в отношении Аблязова, о чем Аблязов был уведомлен, поскольку участвовал в судебном разбирательстве и возражал против постановления о санкциях. Данное возражение было отклонено окружным судьей США Элисон Натан;
  • доказательства невыполнения Аблязовым постановления суда были "ясными и убедительными" и фактически признаны Аблязовым;
  • суд установил, что Аблязов "не приложил каких-либо усилий" для выполнения постановления;
  • наконец, суд отклонил как "необоснованные" попытки Аблязова обвинить истцов в том, что они подали иски против него, решив, что данный аргумент "не оправдывает вопиющее пренебрежение его обязательств по раскрытию информации в этом деле и не имеет отношения к выполнению им постановлений суда".

В связи с этим судья Паркер рекомендовал привлечь Аблязова к ответственности за неуважение к суду.
 
В пресс-релизе уточнили, что это первый случай, когда суд в США вынес окончательное решение о неуважении к суду в отношении Аблязова, и следует за многочисленными постановлениями о санкциях в отношении Аблязова и его соответчиков Ильяса и Виктора Храпуновых.
 
Ранее судья Паркер пришел к выводу, что "Храпуновы, и особенно Ильяс, нарушили многочисленные обязательства", "признались в удалении" доказательств и ложно утверждали, что не могут получить доступ к другим доказательствам. Суд также установил, что "Храпуновы нарушили различные постановления суда по данному делу", начиная с несанкционированной утечки конфиденциальных показаний Ильяса Храпунова.
 
Мухтар Аблязов, Ильяс Храпунов и их помощники неоднократно отказывались честно участвовать в судебном процессе и нарушали многочисленные судебные постановления.
 

Привлечение Аблязова к ответственности за неуважение к постановлениям американского суда, так же как ранее он был привлечен к ответственности за неуважение к постановлениям английского суда, является важным сигналом того, что Аблязов будет привлечен к ответственности за свои проступки и не стоит выше закона", - подчеркивается в информации.

 
Разбирательство в Нью-Йорке от имени города Алматы и "БТА Банка" было начато более шести лет назад по обвинению Мухтара Аблязова и его преступных сообщников в отмывании украденных денег в США. Как уже установили суды по всему миру, Аблязов украл миллиарды долларов у "БТА Банка" путем выдачи фиктивных кредитов - действия, за которые он уже был осужден и приговорен в Казахстане, а также признан подлежащим гражданско-правовой ответственности в судах Великобритании. В ходе судебного разбирательства в США истцы собрали дополнительные весомые доказательства преступлений Аблязова, а также заручились показаниями многочисленных свидетелей этих преступлений. Начало судебного процесса запланировано на 28 ноября 2022 года в Нью-Йорке перед американским судом присяжных.
 

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