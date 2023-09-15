Активная застройка и отсутствие инфраструктуры - депутат о причинах проблемы трехсменных школ

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Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса депутат Асхат Аймагамбетов рассказал журналистам о готовящемся проекте закона, который будет запрещать выдавать разрешения на строительство многоквартирных домов при отсутствии там необходимой инфраструктуры.





По словам депутата, количество трехсменных школ не уменьшилось из-за активной застройки мегаполисов при отсутствии социальной инфраструктуры.





Там, где активная застройка, так называемых человейников, учатся в три смены. Но дети не виноваты в том, что, когда выдавали разрешение на строительство таких многоэтажных жилых домов, акимат не учел очевидные вещи", - сказал Аймагамбетов.





Напомним, на прошлой неделе жуткая давка произошла в одной из школ Кокшетау. Несколькими днями ранее в соцсетях распространилось видео, на котором произошла давка в столичной школе № 71, где дети учатся в три смены. Учащиеся третьей смены вышли одновременно после шестого урока, в результате в коридоре возникло столпотворение.





Ранее сообщалось, что в Алматы госшколы будут переводиться на односменное обучение с 2026 года.





Сегодня тысячи казахстанских школьников учатся в переполненных классах по 30-40 учеников, в 130 школах ведется трехсменное обучение. В таком положении дети не могут получать качественное образование. Проблема с трехсменками остро стоит в Алматы, а также в Мангистауской, Жамбылской и Акмолинской областях. Похожая ситуация и в нескольких школах столицы и Шымкента.





Проблему с трехсменными школами обещают решить лишь в 2025 году, но президент Касым-Жомарт Токаев еще в 2019 давал поручение полностью снять этот вопрос с повестки, сообщает телеканал "Хабар 24".





Уровень материально-технического оснащения школ - другой важный фактор, влияющий на эффективность и результативность деятельности учеников, продолжают аналитики. Международные исследования, в том числе PISA, подчеркивают взаимосвязь между образовательными достижениями учащихся и материальным оснащением школ.