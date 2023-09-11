Жуткая давка произошла в одной из школ Кокшетау
Руководство школы наказали
Кокшетау. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из школ Кокшетау произошла давка в коридоре.
Видео с зажатыми в толпе детьми опубликовал Instagram-паблик kokshetautoday. На нем видно, как дети пытаются выбраться из толпы, им помогают взрослые. Некоторые школьники плачут и просят о помощи.
Пишут, что пострадавших нет, а как же психика детей, мальчик лежит, встать не может, кричит от ужаса, кто-то кричит, что задыхается. Почему школы не строят. На 1 сентября похожая ситуация была в 1 школе, бедные первоклашки, в первый же день оказались в жестокой реальности;
В наших школах есть такая привычка: держат двери закрытыми, дети приходят и толпятся около двери, а потом открывают двери и вся эта толпа рвется в одну дверь. Меня всегда это бесило. Откройте двери и пусть дети заходят спокойно без толпы и нервов. Я бы на месте родителей с этим видео и в прокуратуру. Так ведь и насмерть затоптать могут", - пишут возмущенные родители.
Позже выяснилось, что инцидент произошел в школе-гимназии № 1. Руководство школы сообщило, что со второй смены учится 31 класс, всего 725 учащихся.
7 сентября 2023 года по расписанию у всех учащихся одновременно закончилось шесть уроков в 19.30. В связи с этим произошло скопление учеников. Травм среди учащихся нет. Гардероб большой, на две двери. Дежурные учителя находились возле гардероба", - сообщили в администрации.
На вопиющий случай отреагировали в управлении образования Акмолинской области.
Проведено служебное расследование, в ходе которого установлено, что давка произошла по завершении учебных занятий, когда в школьный коридор одновременно вышли из учебных кабинетов все классы. В настоящее время администрацией школы отрегулировано расписание, график выхода учащихся на перемены и выхода с занятий", - сообщили в управлении.
Всего в школе обучаются 2866 детей в две смены.
Это уже второй подобный случай в Казахстане с начала учебного года. Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором произошла давка в столичной школе № 71, где дети учатся в три смены. Учащиеся третьей смены вышли одновременно после шестого урока, в результате в коридоре возникло столпотворение.