В Алматы госшколы будут переводиться на односменное обучение с 2026 года

Фото: Акимат Алматы

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Алматы. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Государственные школы Алматы будут переводиться на односменное обучение с 2026 года, проинформировали в пресс-службе акимата мегаполиса.





Как сообщил на августовском совещании работников образования аким Алматы Ерболат Досаев, в ближайшие два года планируется открыть 19 частных организаций на 14,4 тысячи мест, в том числе в рамках меморандумов с крупными застройщиками - 10 школ на 9 тысяч мест.





С учетом всех этих мер мы намерены с 2026 года постепенно начать перевод части государственных школ на односменное обучение", - сказал глава города.





По словам Ерболата Досаева, для решения текущих задач акиматом продолжается проектирование и строительство 13 государственных организаций образования на 5,2 тысячи мест. Они будут введены в эксплуатацию в ближайшие два года.





Напомним, сегодня тысячи казахстанских школьников учатся в переполненных классах по 30-40 учеников, в 130 школах ведется трехсменное обучение. В таком положении дети не могут получать качественное образование. Проблема с трехсменками остро стоит в Алматы, а также в Мангистауской, Жамбылской и Акмолинской областях. Похожая ситуация и в нескольких школах столицы и Шымкента.





Проблему с трехсменными школами обещают решить лишь в 2025 году, но президент Касым-Жомарт Токаев еще в 2019 давал поручение полностью снять этот вопрос с повестки, сообщает телеканал "Хабар 24".





Уровень материально-технического оснащения школ - другой важный фактор, влияющий на эффективность и результативность деятельности учеников, продолжают аналитики. Международные исследования, в том числе PISA, подчеркивают взаимосвязь между образовательными достижениями учащихся и материальным оснащением школ.