25.08.2023, 16:41 144086

В Алматы госшколы будут переводиться на односменное обучение с 2026 года

Для решения текущих задач акиматом продолжается проектирование и строительство 13 государственных организаций образования
В Алматы госшколы будут переводиться на односменное обучение с 2026 года
Фото: Акимат Алматы
Алматы. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Государственные школы Алматы будут переводиться на односменное обучение с 2026 года, проинформировали в пресс-службе акимата мегаполиса.

Как сообщил на августовском совещании работников образования аким Алматы Ерболат Досаев, в ближайшие два года планируется открыть 19 частных организаций на 14,4 тысячи мест, в том числе в рамках меморандумов с крупными застройщиками - 10 школ на 9 тысяч мест.

С учетом всех этих мер мы намерены с 2026 года постепенно начать перевод части государственных школ на односменное обучение", - сказал глава города.


По словам Ерболата Досаева, для решения текущих задач акиматом продолжается проектирование и строительство 13 государственных организаций образования на 5,2 тысячи мест. Они будут введены в эксплуатацию в ближайшие два года.

Напомним, сегодня тысячи казахстанских школьников учатся в переполненных классах по 30-40 учеников, в 130 школах ведется трехсменное обучение. В таком положении дети не могут получать качественное образование. Проблема с трехсменками остро стоит в Алматы, а также в Мангистауской, Жамбылской и Акмолинской областях. Похожая ситуация и в нескольких школах столицы и Шымкента.

Проблему с трехсменными школами обещают решить лишь в 2025 году, но президент Касым-Жомарт Токаев еще в 2019 давал поручение полностью снять этот вопрос с повестки, сообщает телеканал "Хабар 24".

Уровень материально-технического оснащения школ - другой важный фактор, влияющий на эффективность и результативность деятельности учеников, продолжают аналитики. Международные исследования, в том числе PISA, подчеркивают взаимосвязь между образовательными достижениями учащихся и материальным оснащением школ.
 
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Теги:ШколыОбучениеАлматы

новости по теме

28.08.2023, 11:48 19386

Сокращение учебного года в Казахстане: Минпросвещения уменьшит учебные часы по школьным предметам

Изменения коснутся всех классов
Сокращение учебного года в Казахстане: Минпросвещения уменьшит учебные часы по школьным предметам
Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения Республик Казахстан подготовило проект поправок в приказ министра просвещения Республики Казахстан от 16 сентября 2022 года "Об утверждении типовых учебных программ по общеобразовательным предметам и курсам по выбору уровней начального, основного среднего и общего среднего образования", передает корреспондент агентства.

Сокращение учебной нагрузки связано с возвратом к 34-недельному учебному году.

Согласно проекту поправок, учебные часы для учащихся первого класса снизятся с 114 до 102 часов.

Трудовое обучение для 1-4-х классов сократится до 33 часов вместо 35.

Алгебра для учащихся 7-9-х классов составит 102 часа вместо 108, геометрия, химия и география - 68 часов вместо 72. Информатика для 5-9-х классов - 34 часов вместо 36, история Казахстана - 68 часов вместо 72. На физкультуру для 5-9-х классов выделено 102 часа вместо 108.

С полным текстом поправок можно ознакомиться здесь.

Ранее заместитель премьер-министра - министр труда и соцзащиты Тамара Дуйсенова сообщила, что в Казахстане вернут прежнюю продолжительность учебного года - 34 недели. Учебный год завершится 25 мая.

Напомним, в августе прошлого года Минпросвещения выступило с инициативой продлить учебный год и сократить сроки школьных каникул.

Родительская общественность выразила обеспокоенность в связи с тем, что к концу учебного года дети уже перегружены и находятся на пределе. Также в конце мая в некоторых регионах стоит очень жаркая погода, что также сказывается на состоянии детей. Это все может негативно повлиять на состояние здоровья и психики детей.

Несмотря на мнение общественности, Министерство просвещения приняло приказ. Также ведомство утвердило приказ о государственных общеобязательных стандартах дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования. В документе закреплена продолжительность учебного года в школах в 36 недель.

Принятый Министерством просвещения приказ о сокращении школьных каникул вызвал бурю негодования у общественности. Еще на стадии обсуждения под документом на портале "Открытые НПА" граждане оставили 445 комментариев. Подавляющее большинство из них высказались против принятия данного приказа. В ответ на решение министерства лишить детей части каникул родители предложили сократить отпуск министрам.

По поводу продления учебного года высказались депутаты и эксперты. Депутат мажилиса Ирина Смирнова попросила Министерство просвещения при принятии подобных решений учитывать общественное мнение.

А представитель РОО "Казахская лига экспертов образования" Гульнар Абишева заявила, что многие реформы в образовании оказались нерезультативными.

На сегодня самый актуальный вопрос - продление учебного года. Нам продлили учебный процесс до 36 недель. Утверждается, что так поступили ради снижения нагрузки. Но мы проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что это не так. Если смотреть даже по самым сокращенным ТУПам (типовым учебным планам), в начальных классах - плюс один час. Среднее звено - плюс 1-3 часа. Это все ваши ТУПы, уважаемое министерство!" - сказала Абишева.

 
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Теги:Сокращениешколанагрузка
25.08.2023, 10:41 187041

Учебный год для школьников завершится 25 мая

Продолжительность учебного года составит 34 недели
Учебный год для школьников завершится 25 мая
Астана. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане вернут прежнюю продолжительность учебного года - 34 недели. Учебный год завершится 25 мая. Об этом сообщила заместитель премьер-министра - министр труда и соцзащиты Тамара Дуйсенова.

Она отметила, что 36-недельный учебный год - это мировая практика и для внедрения таких нововведении требуется тщательная подготовка.

Решение министерства было оправданным, но поспешным. Полагаю правильным вернуться в текущем учебном году к 34-недельной продолжительности учебного года с его завершением 25 мая", - сказала на августовском совещании в Астане Дуйсенова.


Напомним, в августе прошлого года Минпросвещения выступило с инициативой продлить учебный год и сократить сроки школьных каникул.

Родительская общественность выразила обеспокоенность в связи с тем, что к концу учебного года дети уже перегружены и находятся на пределе. Также в конце мая в некоторых регионах стоит очень жаркая погода, что также сказывается на состоянии детей. Это все может негативно повлиять на состояние здоровья и психики детей.

Несмотря на мнение общественности, Министерство просвещения приняло приказ. Также ведомство утвердило приказ о государственных общеобязательных стандартах дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования. В документе закреплена продолжительность учебного года в школах в 36 недель.

Принятый Министерством просвещения приказ о сокращении школьных каникул вызвал бурю негодования у общественности.

Еще на стадии обсуждения под документом на портале "Открытые НПА" граждане оставили 445 комментариев. Подавляющее большинство из них высказались против принятия данного приказа.

В ответ на решение министерства лишить детей части каникул родители предложили сократить отпуск министрам.

По поводу продления учебного года высказались депутаты и эксперты.

Депутат мажилиса Ирина Смирнова попросила Министерство просвещения при принятии подобных решений учитывать общественное мнение.

А представитель РОО "Казахская лига экспертов образования" Гульнар Абишева заявила, что многие реформы в образовании оказались нерезультативными.

На сегодня самый актуальный вопрос - продление учебного года. Нам продлили учебный процесс до 36 недель. Утверждается, что так поступили ради снижения нагрузки. Но мы проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что это не так. Если смотреть даже по самым сокращенным ТУПам (типовым учебным планам), в начальных классах - плюс один час. Среднее звено - плюс 1-3 часа. Это все ваши ТУПы, уважаемое министерство!" - сказала Абишева.

 
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Теги:ШколыЗавершениеучебный год
24.08.2023, 17:31 245166

Процесс аттестации педагогов усовершенствован в Казахстане - Бейсембаев

Педагог будет проходить тестирование только по своему предмету, а вся информация о его деятельности будет аккумулирована в его личном кабинете на базе национальной платформы
Астана. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения усовершенствовало процесс аттестации педагогов. Новые правила оценивания начнут действовать в 2023-2024 учебном году, сообщил на республиканском августовском совещании работников образования министр просвещения Гани Бейсембаев.

Автоматизирован процесс аттестации на базе национальной платформы. Теперь вся информация о деятельности педагога аккумулирована в его личном кабинете. Исключено портфолио, а также тестирование по педагогике и методике преподавания. Педагог будет проходить тестирование только по своему предмету. Подтверждение квалификационной категории педагога-исследователя и мастера исключается, но будет отслеживаться также посредством национальной платформы", - рассказал министр.


‍По его словам, выпускники педагогических специальностей, впервые приступающие к профессиональной деятельности либо имеющие перерыв в стаже работы, будут проходить тестирование на диагностику профессиональных компетенций педагога.

Меняется также механизм награждения педагогов. Теперь награды будут вручаться в соответствии с достижениями их учащихся, что приводит к присвоению квалификационной категории. Это относится также к педагогам пенсионного возраста.

Кроме того, планируется полностью автоматизировать процедуру приема педагогов на работу через национальную образовательную базу данных (НОБД).

Ранее министр просвещения заинтриговал общественность по поводу решения о длительности учебного года. По его словам, эксперты уже завершили обсуждение по данному вопросу и скоро ведомство огласит решение, продлят ли учебный год до 31 мая или же вернут прежнюю дату его завершения, 25 мая.
 
21.08.2023, 15:01 275136

Критерии оценки знаний учащихся изменили в Казахстане

Оцениваться будут 6 уровней усвоения учебного материала
Критерии оценки знаний учащихся изменили в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Новые критерии оценки знаний обучающихся введены в Казахстане. Соответствующий приказ подписал министр просвещения.

Критерии определяют оценивание учебных достижений обучающихся в организациях начального, основного среднего и общего среднего образования, технического и профессионального, послесреднего образования", - говорится в документе.


Критерии основаны на оценивании следующих уровней усвоения учебного материала:

  • знание;
  • понимание;
  • применение;
  • анализ;
  • синтез;
  • оценка.

В документе также перечислены основные дисциплины и требования, по которым будет проводиться оценивание.

В частности, если речь идет о развитии и совершенствовании физических качеств, то обучающийся должен:

  1. знать физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, основы физической нагрузки и способы ее регулирования;
  2. понимать основы и правила здорового образа жизни, причины возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, способы профилактики травматизма;
  3. применять изученные приемы игры и индивидуальные тактические задачи в учебной игре, выполнять комплекс упражнений по общефизической подготовке, контрольные нормативы и тесты, предусмотренные программой;
  4. анализировать собственные достижения и опыт в выполнении физических упражнений, последовательность и координацию движений;
  5. интегрировать различные виды упражнений, тренировочные методы и принципы, чтобы достичь оптимальных результатов, создает инновационные подходы к тренировке, которые могут улучшить эффективность, безопасность или результаты физической подготовки;
  6. оценивать влияние физической активности на организм, выявлять связи между физической подготовкой и физиологическими показателями и потенциальные риски.

Если обучающийся применяет информационно-коммуникационные и цифровые технологии, то требования к нему следующие:

  1. знает основные особенности информационно-коммуникационных и цифровых технологии в обучении;
  2. понимает роль информационно-коммуникационных и цифровых технологий в образовательном процессе;
  3. применяет на практике компьютерные программы, использует услуги информационно-справочных и интерактивных веб-порталов, осуществляет эксплуатацию и контроль за работой компьютеров и периферийных устройств, применяет пакеты прикладных программ, графических редакторов, мультимедийных приложений для выполнения задач;
  4. анализирует и использует в исследовательской работе информационно-коммуникационные технологии и новые технологии;
  5. разрабатывает проекты, используя услуги информационно-справочных и интерактивных веб-порталов и сайтов;
  6. аргументирует выбор программы при проектной деятельности.

Применение базовых знаний экономики и основ предпринимательства:

  1. знает основные закономерности экономической жизни общества;
  2. понимает сущность важнейших экономических явлений и процессов, тенденции развития мировой экономики, основные задачи перехода государства к "зеленой" экономике;
  3. применяет основные экономические термины и понятия для анализа и объяснения экономических явлений и процессов, методы анализа данных для изучения экономических взаимосвязей и влияния различных факторов;
  4. анализирует и оценивает экономические процессы, интерпретирует экономические данные для выявления тенденций и закономерностей;
  5. разрабатывает стратегии и рекомендации для решения сложных экономических проблем или ситуаций, интегрирует различные аспекты экономики для разработки комплексных и целостных решений;
  6. оценивает различные варианты действий и прогнозирует их возможные последствия на основе экономических принципов и теорий, планирует собственную деятельность в соответствии с утвержденным бизнес-планом.

Применение основ социальных наук для социализации и адаптации в обществе и трудовом коллективе:

  1. знает основные понятия социальных наук, нормы трудового законодательства, нормы делового этикета;
  2. понимает особенности развития социального, культурного и политических процессов, определяет место и роль Казахстана в современном мире;
  3. применяет основные понятия для анализа и объяснения социальных и политических процессов;
  4. анализирует сущность культурных, социально-политических событий;
  5. разрабатывает социальные проекты;
  6. оценивает политические, культурные, социальные события и формулирует обоснованные суждения и выводы.

Применение основных закономерностей и механизмов функционирования современной экономической системы в профессиональной деятельности:

  1. профессионально оперирует экономическими категориями на практике;
  2. различает этапы экономического цикла и интерпретирует поведение субъектов экономики в них;
  3. аргументирует применение количественных и качественных методов для решения сложных экономических задач;
  4. формирует статистическую базу данных для анализа экономических процессов на предприятиях;
  5. классифицирует риски и изменения в их деятельности и обосновывает методики для их оценки.

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся в профессиональных модулях/общепрофессиональных, специальных дисциплинах в организациях технического и профессионального образования:

  1. перечисляет основные концепции, термины, связанные с профессиональной областью, воспроизводит информацию, определяет основные факты, процедуры, необходимые для выполнения профессиональных задач;
  2. объясняет основные идеи, принципы и концепции профессиональной области, формулирует определения и интерпретирует термины и понятия, данные и информацию, связанную с профессиональной практикой;
  3. применяет знания и навыки для решения практических проблем, связанных с профессиональной областью, разрабатывает план действий и применяет соответствующие методы и алгоритмы для выполнения задач, применяет профессиональные навыки в реальных или симулированных ситуациях;
  4. анализирует данные, проблемы или ситуации, связанные с профессиональной деятельностью и выявляет взаимосвязи или причинно-следственные связи, выявляет проблемы и предлагает альтернативные решения или стратегии;
  5. предлагает новые методы, подходы или модели, применимые в профессиональной области, создает проекты на основе собственного опыта;
  6. оценивает эффективность решений или стратегий в контексте профессиональной практики, формулирует обоснованные суждения и выводы.

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся в профессиональных модулях в организациях послесреднего образования:

  1. знает основные концепции и терминологию, связанную с профессиональной деятельностью;
  2. понимает основные концепции и принципы, связанные с профессиональной областью, выявляет связи и взаимосвязи между различными аспектами своего исследования;
  3. применяет концепции и теории к реальным ситуациям, применяет полученные знания и методы к анализу и решению конкретных исследовательских задач, использует соответствующие инструменты и техники для сбора и анализа данных;
  4. анализирует различные аспекты профессиональных проблем или ситуаций, информации и данных в контексте профессиональной области, выявляет основные тенденции, паттерны и закономерности в данных;
  5. создает новые идеи, концепции или решения, связанные с профессиональной областью, проектные работы, требующие разработки планов;
  6. разрабатывает рекомендации или предлагает улучшения на основе своего исследования.
  7. критически оценивает информацию, применяет аргументацию и принимает обоснованные решения в профессиональной области, оценивает свою работу и применяет методы оценки и анализа для оценки качества исследования.
 
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Теги:ОбразованиеМОНРКОценказнания
18.08.2023, 11:21 308176

С 1 сентября в Казахстане увеличат размер стипендий

Постановление правительства подписал премьер-министр РК
С 1 сентября в Казахстане увеличат размер стипендий
Фото: Depositphotos
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 сентября в Казахстане будет увеличен размер ежемесячных государственных стипендий, сообщила пресс-служба правительства.

Размер стипендий повысят:

  • студентам бакалавриата - на 20%,
  • обучающимся в рамках магистратуры-докторантуры - на 15%,
  • студентам ТиПО - на 50%.

Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Постановлением устанавливаются следующие размеры стипендий:

  • докторантам (в том числе по направлению подготовки "Здравоохранение") - 217 500 тенге;
  • врачам-резидентам и магистрантам по направлению подготовки "Здравоохранение" - 111 579 тенге;
  • магистрантам - 97 024 тенге;
  • интернам - 75 890 тенге;
  • студентам, обучающимся по педагогическим направлениям подготовки и по направлению подготовки "Здравоохранение" в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, - 67 200 тенге;
  • студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению "Здравоохранение", - 41 898 тенге;
  • студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования по рабочим квалификациям, - 32 681 тенге;
  • студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального (предусматривающие подготовку специалистов среднего звена), послесреднего образования - 31 422 тенге.

Постановление вводится в действие с 1 сентября 2023 года.

Вместе с тем в рамках реализации послания главы государства со следующего месяца заработная плата педагогов дошкольного воспитания и обучения будет повышена на 30%.

Как сообщалось ранее, в Казахстане с 1 сентября на 50% увеличится стипендия студентов колледжей.
 
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Теги:ПовышениеСтипендия
17.08.2023, 16:55 321586

В Казахстане с 1 сентября на 50% увеличится стипендия студентов колледжей

В этом году выделено 133 тыс. грантов
В Казахстане с 1 сентября на 50% увеличится стипендия студентов колледжей
Фото: Depositphotos
Астана. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 сентября студентам колледжей в Казахстане повысят стипендию на 50%.

По поручению главы государства активно ведется работа по увеличению выделения госзаказа в системе ТИПО. На сегодня выделено 133 тысячи грантов. Из них 60% было направлено на технические специальности. Также на 50% увеличится стипендия студентов колледжа с 1 сентября текущего года", - сообщили в Министерстве просвещения РК.


Как сообщалось ранее, завершилось августовское ЕНТ: средний балл - 55.

Зачисление в вузы завершится до 25 августа.
 
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Теги:Стипендияколледж
16.08.2023, 21:17 332996

Отслужившие солдаты-срочники воспользовались льготами для получения высшего образования

В ходе онлайн-распределения солдат по вузам, проходившего в середине июня на площадке службы центральных коммуникаций, было распределено 1500 мест
Отслужившие солдаты-срочники воспользовались льготами для получения высшего образования
Фото: МО РК
Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Продолжается прием документов для поступления в вузы от граждан, отслуживших этой весной срочную воинскую службу, сообщает пресс-служба Минобороны РК.

Проект, инициированный Министерством обороны совместно с Министерством науки и высшего образования, осуществляется в рамках поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по повышению престижа казахстанской армии с целью мотивации граждан к срочной воинской службе через предоставление образовательных льгот.

Особые условия позволяют гражданам, отслужившим срочную воинскую службу, поступать в высшие учебные заведения без учета результатов Единого национального тестирования на платной основе в течение двух лет после возвращения из армии, а воинам, показавшим высокие результаты в боевой подготовке, дается право учиться без учета ЕНТ на безвозмездной основе за счет вуза.

Кроме того, вчерашнему солдату разрешается поступить на военную кафедру выбранного им учебного заведения без вступительных экзаменов и проходить ее на безвозмездной основе независимо от того, платно или за счет вуза он обучается.

Прошедшие армейскую школу также поступают в военные учебные заведения Министерства обороны без вступительных экзаменов. Зачисление в вузы оборонного ведомства происходит по результатам проведенного отбора в воинских частях Вооруженных сил.

В целях удобства и прозрачности отбора в Министерстве обороны внедрена цифровая платформа "Срочники 2.0", где зарегистрировано свыше сотни воинских частей Вооруженных сил, Национальной гвардии, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Службы государственной охраны. В ней отображаются все срочники и их оценки за весь период службы. Система автоматически выстраивает рейтинг солдат по их итоговым оценкам и распределяет их по вузам.

В ходе онлайн-распределения солдат по вузам, проходившего в середине июня на площадке службы центральных коммуникаций, было распределено 1500 мест. При этом в конкурсном отборе участвовало 12548 солдат.

По состоянию на 16 августа документы в гражданские вузы поступили от 498 солдат весеннего призыва 2022 года. Из них 158 - на бесплатное обучение за счет вуза, 340 - на учебу на платной основе без сдачи вступительных экзаменов и результатов ЕНТ.

Прием документов для поступления в вузы осуществляется до 25 августа включительно. В военных вузах Министерства обороны также продлен прием документов до 26 августа.

Молодым людям, решившим освоить военную специальность, предоставляется уникальная возможность поступить в один из военных вузов страны.

В Военном институте Сухопутных войск по направлению менеджмент в военном деле готовят командиров мотострелковых, танковых, десантно-штурмовых, разведывательных, ракетных войск и артиллерии. По направлению логистики курсанты осваивают специальности материально-технического, тылового, продовольственного, вещевого обеспечения и ракетно-артиллерийского вооружения. Организовано также обучение по направлениям "инженерное обеспечение военного дела", "РХБ-защита в военном деле", "социальная и идеологическая работа в воинском коллективе".

В Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи осуществляется подготовка специалистов по радионавигации, радиотехнике и инжинирингу, автоматизации и инфокоммуникационным технологиям, системам информационной безопасности и кибербезопасности.

Актюбинский Военный институт Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова выпускает специалистов по направлениям "летная эксплуатация воздушных судов", "авиационная техника и технологии". Также на базе Западно-Казахстанского государственного медицинского университета имени Марата Оспанова осуществляется подготовка военных врачей.

По окончании военного вуза выпускники получат диплом о высшем образовании, им будет присвоено первое воинское звание "лейтенант".

Подробнее о том, когда будет реализован проект и на кого распространяются льготы, рассказала в ходе онлайн-брифинга советник министра обороны Айгуль Тулембаева.
 
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Теги:ОбразованиеЛьготысолдаты
16.08.2023, 20:29 329351

Завершилось августовское ЕНТ: средний балл - 55

Около 56% абитуриентов набрали пороговые баллы
Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Завершилось августовское ЕНТ-2023. Всего по республике в нем приняли участие более 15 тысяч человек, сообщает пресс-служба Национального центра тестирования.

Общие итоги:

  • около 56% абитуриентов набрали пороговые баллы;
  • средний балл - 55;
  • максимальный балл - 125.

45 абитуриентов лишились возможности пройти тестирование в результате попытки проноса запрещенных предметов; 29 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время самого тестирования, их результаты аннулированы; подставных лиц не было выявлено.

22% тестируемых выбрали комбинацию предметов "химия - биология" и 12% - "математика - физика", наименьшее предпочтение отдали комбинации "химия - физика", ее выбрали 30 абитуриентов.

С сертификатом августовского ЕНТ абитуриенты смогут поступить в вузы на платной основе.

Напомним, августовское ЕНТ стартовало 10 августа. На участие в тестировании было принято более 17 тысяч заявлений. Около 66% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 34% - на русском, 53 человека - на английском языке.
 
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Теги:ЕНТавгустЗавершение

 

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      По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?

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