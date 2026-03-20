Космуратова освободили от должности судьи Верховного суда

Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На совместном заседании палат парламента в первом чтении рассматривают разработанный правительством проект Конституционного закона "О специальном статусе города Алатау". Его представил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.





Он отметил, что для его разработки были привлечены ведущие международные консалтинговые компании, изучен мировой опыт развития городов Шэньчжэнь, Хайнань (Китай), Седжон, Сонгдо (Корея), Сингапур, Дубай, Доха.





В недавно принятой Конституции предусмотрено, что в целях ускоренного экономического развития отдельных регионов в соответствии с конституционными законами может быть установлен специальный правовой режим "города ускоренного развития". В этой связи проект Алатау рассматривается как самостоятельная экосистема. Он опирается на отдельную финансовую модель, специальный режим управления и новую институциональную основу", - сказал Канат Бозумбаев.





По его словам, в городе Алатау предлагается внедрить административные налоговые режимы, ввести льготы и самостоятельность в инвестиционной поддержке.





На сегодня уже сформирован пул из 44 инвестиционных проектов на сумму 1,8 трлн тенге, что позволит создать около 30 тысяч рабочих мест. Это заложит основу для развития города как центра науки, туризма, медицины и инноваций. Вместе с тем утвержден поэтапный план обеспечения города инфраструктурой до 2030 года. В случае реализации поставленных целей, по прогнозам международных экспертов, к 2050 году валовой региональный продукт города может достичь 50 млрд долларов США", - сообщил Канат Бозумбаев.





На основе Конституционного закона будет сформирован специальный правовой режим, который будет включать все аспекты предпринимательства. В результате Алатау станет современной регуляторной платформой, позволяющей внедрять новые управленческие и технологические решения.





В Алатау планируется сформировать не только систему налоговых льгот, но и полноценную экосистему, включающую регулирование бизнеса, привлечение инвесторов и систему разрешения инвестиционных споров.





Alatau City Authority создается как новый государственный орган, основанный на стратегическом развитии. Его деятельность будет определяться Советом, возглавляемым премьер-министром. Текущую работу будет осуществлять Главный исполнительный директор. Совет принимает ключевые стратегические решения и утверждает административные акты. Маслихат и акимат отвечают за социальные, коммунальные и общественные вопросы", - пояснил Бозумбаев.





Он уточнил, что Alatau City Authority будет самостоятельным администратором республиканских бюджетных программ.





Его бюджет формируется по принципу блочного бюджетирования в составе республиканского бюджета и в основном направлен на развитие инфраструктуры и поддержку долгосрочных проектов. В свою очередь, порядок отбора и финансирования проектов будет утверждаться Советом. Местный бюджет города будет направлен на обеспечение текущих и социальных обязательств. До достижения бюджетной самодостаточности Алатау не допускается изъятие средств из бюджета города в другие бюджеты", - сказал Базумбаев.





Также проектом закона закрепляется стабильность инвестиционных соглашений, приоритет специального правового режима и особый порядок лицензирования. Также будет внедрена система независимого регулирования по принципу "одного окна". Права инвесторов будут защищены на международном уровне.





Кроме того, по информации вице-премьера, налоговые преференции допускаются исключительно для новых инвестиционных проектов в соответствии с приоритетными секторами развития города.





Развитие города осуществляется на основе стратегических документов, это долгосрочный план на 30 лет, а также стратегия и мастер-план на 15 лет. В целях обеспечения стабильности для инвесторов изменения в указанные документы вносятся не чаще одного раза в течение 10 и 5 лет соответственно", - сказал вице-премьер.





Он сообщил, что земельные отношения будут регулироваться специальным режимом.





Формируется земельный фонд города. Это станет ключевым инструментом для реализации стратегических и инвестиционных проектов, а также ресурсом экономического роста и развития. Земельные участки инвесторам предоставляются на основании бизнес-лицензий или договоров. Условия землепользования будут напрямую связаны с конкретными инвестиционными обязательствами", - пояснил заместитель премьер-министра.





Развитие Алатау изначально закладывается на принципе "Digital by default". Все ключевые процессы управления должны будут проектироваться в цифровом формате.





В городе предусматривается установление экспериментальных правовых режимов. Это включает сферы связи, цифровых сетей, искусственного интеллекта, роботизированных систем, автономного транспорта.





Через цифровую платформу Alatau City Authority резидентам будут предоставляться основные услуги, в том числе разрешительные процедуры и применение специального правового режима. Данные системы будут интегрированы с государственными системами", - уточнил он.





Кроме того, вице-премьер рассказал, что в городе Алатау предусматривается возможность регулирования оборота цифровых активов, включая криптобиржи и токенизацию.



