Скляр вошел в совет директоров ERG

В редакцию Kazakhstan Today обратились самозанятые граждане, которые сообщили о проблемах при оплате обязательных отчислений.





По словам читателей, при попытке оплатить обязательные пенсионные взносы, ОПВР, социальные отчисления и медицинское страхование через банковские приложения платежи не проходят и спустя некоторое время возвращаются на счет отправителя.





Пытаемся оплатить через банковское приложение все обязательные платежи - пенсионные, ОПВР, соцотчисления и взносы на обязательное медстрахование. Однако деньги возвращаются обратно. В результате невозможно выполнить обязательства перед государством", - сообщили в редакцию несколько самозанятых.





Они отмечают, что проблема наблюдается сразу в нескольких банковских приложениях, что может свидетельствовать о системной технической ошибке.





Кроме того, самозанятые опасаются, что из-за невозможности своевременно перечислить обязательные платежи им могут быть начислены пени и штрафы. По словам граждан, сроки уплаты приближаются, однако провести платеж пока не удается.





Одному из обратившихся граждан, работающему на режиме самозанятого, удалось связаться с районным управлением госдоходов в Алматы, где ему ответили, что сейчас "такая проблема наблюдается у всех". Но дату, когда вопрос будет разрешен, в ведомстве не назвали.





Редакция Kazakhstan Today направила официальный запрос в Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана с просьбой разъяснить причины возникшей проблемы, сообщить, связана ли она с техническим сбоем и когда будет разрешена.





Напомним, с 1 января 2026 года в Казахстане введен новый специальный налоговый режим для самозанятых. Он распространяется на физических лиц, которые не зарегистрированы как индивидуальные предприниматели и не используют наемный труд.





Согласно новым правилам, самозанятые должны самостоятельно перечислять обязательные пенсионные взносы (ОПВ), обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР), социальные отчисления и взносы в систему обязательного социального медицинского страхования.





Постановлением правительства был утвержден перечень из 40 видов деятельности, по которым разрешено применять специальный налоговый режим для самозанятых.



