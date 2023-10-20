Это огромные потери для бюджета: сенатор о неприживающихся саженцах

Спикер напомнил, что озеленение является одной из приоритетных задач, поставленных президентом

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Павлодар. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенатор Нурлан Бекенов в своем депутатском - Сенатор Нурлан Бекенов в своем депутатском запросе назвал огромными потерями для бюджета неприживающиеся саженцы.





Глава государства поручил до 2025 года высадить 2 млрд деревьев. В 2021 году было высажено 138 млн деревьев, в 2022-м - 280 млн, в текущем году запланировано высадить 409 млн саженцев", - сообщил спикер.





По его словам, проводимая работа признана недостаточной и требует повышения темпов запланированных работ. К основным проблемам он отнес приживаемость саженцев. К гибели деревьев приводит отсутствие полива и удобрений.





Из 409 млн саженцев, высаженных в этом году, не приживутся около 120 млн, прогнозирует Бекенов. При этом на посадку в этом году выделят 12,8 млрд тенге.





Это, однозначно, огромные потери для бюджета страны", - высказался Бекенов в своем депзапросе на имя министра экологии.





Сенатор отметил, что приживаемость саженцев, высаживаемых по всей территории Казахстана, составляет 70%.





Почти каждое третье дерево не приживается. На выращивание крупномерного саженца уходит два-три года. Его стоимость составляет 10-12 тысяч тенге", - подчеркнул депутат.





Он обратился к правительству с вопросами: почему не ведется контроль и анализ приживаемости, не устанавливается современная система мониторинга, ухода и поливки растений и где ответственность за неэффективное расходование бюджетных средств?





Особенно плохо приживаются хвойные деревья, поэтому, по мнению сенатора, необходимо рассмотреть возможность посадки других видов деревьев, более подходящих к местному климату, и минимизировать потери бюджета.





Для справки





Сегодня Казахстан относится к малолесным государствам. Общая площадь государственного лесного фонда республики составляет 30 млн гектаров и занимает всего 11% территории страны.



