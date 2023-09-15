Почему в Алматы сохнут деревья: в акимате ответили на топ-5 вопросов по озеленению

Алматинцев также интересует, почему озеленители из года в год выбирают одни и те же породы саженцев и как деревья обрабатывают от вредителей

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Алматы. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Алматы ответил на самые частые вопросы горожан по поводу высадки деревьев и уходу за саженцами.





Больше всего алматинцев интересует, почему в прошлом году саженцы с комом долго лежали и их не высадили сразу, хотя на это были потрачены бюджетные средства.





В акимате Алматы на это ответили, что по технологии лунки для посадки саженцев должны проветриваться в течение 5-10 дней до высадки. В случае выявления нарушений в отношении подрядчиков принимаются меры в виде штрафов и обязательств компенсационной посадки.





Второй вопрос: почему деревья сажают в холодное время года?





Пересадка саженцев из питомника в городскую среду должна производиться после прекращения сокодвижения зеленых насаждений. Данный биологический период приходится на холодное время года", - ответили в акимате.





Там также рассказали, почему озеленители из года в год выбирают одни и те же породы деревьев.





По рекомендациям специалистов главного Ботанического сада и научного аграрного университета вдоль улиц высадят преимущественно дубы, клены, вязы, ясени, тополя, а в парках и скверах - катальпы, березы, акации, ели и плодовые (яблони, вишни, груши, абрикосы). Эти породы древесных растений имеют густую и широкую крону, создают плотную тень и хорошо задерживают потоки загрязненного воздуха", - пояснили в ведомстве.





Еще один больной вопрос, который беспокоит алматинцев: почему в городе сохнут деревья и что с этим будет делать акимат?





На это в ведомстве ответили, что в текущем году в целях обеспечения качественного полива зеленого фонда начато строительство и реконструкция водозаборных сооружений.





На сегодня работы на объектах завершены на 80%, подача воды для полива обеспечена в "Халык Арена", сквере Калкаман, на ВОАД, в парке Желтоксан, на улицах Тимирязева и Усикова. Кроме того, в городе расширяются арычные сети, внедряется система автоматического полива и капельного орошения зеленых насаждений", - говорится в информации.





Также горожане жаловались на рост численности тли и мошкары и интересовались, какие меры принимаются в Алматы для борьбы с вредителями.





В управлении экологии и окружающей среды на это ответили, что в июле текущего года для улучшения и сохранения стабильного состояния деревьев и повышения их устойчивости к различным вредным организмам был проведен третий этап биологической обработки зеленых насаждений.





Обработкой против листогрызущих, сосущих вредителей и возбудителей грибковых заболеваний планируется охватить более 2,3 млн деревьев. Исходя из особенностей биологии вредителей и болезней обработка проводится в ночное время и ранним утром".





В частности, для максимального воздействия на вредителей монофагов в текущем году во время первого этапа (начало вегетации) проводилась четырехкратная обработка дубов и двукратная обработка тополей.





В управлении подчеркнули, что прежде биологическая защита растений проводилась в начале вегетации лишь один раз, однако такая кратность обработки показала недостаточность для вредителей монофагов.





Всего в текущем году запланировано проведение 4-этапной биологической обработки, на сегодня проведено 3 этапа. Последняя биологическая обработка началась 20 августа и заканчивается 20 сентября.





В августе общественники сообщили , что в Алматы из-за реконструкции моста может исчезнуть парк возле реки Есентай. Под вырубку попадало 101 дерево. В акимате пообещали, что после реконструкции моста по проспекту Аль-Фараби будут высажены более 600 деревьев.



