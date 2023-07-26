Вырубку деревьев в Алматы вновь оправдали в горакимате

В этом году в городе планируют вырубить около 17 тысяч аварийных деревьев

Рассказать друзьям

Алматы. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате Алматы вновь рассказали, почему вырубают зеленые насаждения.





Согласно инвентаризации и реестру зеленых насаждений на территории Алматы произрастают более 4 млн деревьев. При этом насчитывается свыше 84 тысяч аварийных деревьев, из них: 35 тысяч вдоль улиц, 49 тысяч на дворовых территориях", - рассказал в ходе пресс-тура руководитель отдела мониторинга и управления зеленым фондом городского управления экологии и окружающей среды Нурлан Куттыбаев.





По его словам, в 2022 году в городе был утвержден пятилетний план по вырубке аварийных деревьев.





По плану работы в 2022 году вдоль магистральных дорог, в парковых зонах и на внутридворовых территориях вырублено 6 тысяч аварийных деревьев и вместо вырубленных деревьев высажено 68 тысяч молодых саженцев деревьев. В текущем году управлением планируется вырубить 16 925 тысяч штук аварийных деревьев и вместо вырубленных деревьев планируется высадить 169 250 тысяч молодых саженцев", - отметил он.





В работе задействованы 33 бригады, всего работают более 180 человек. Перед началом работ происходит оповещение жителей близлежащих домов, устанавливаются дорожные оповестительные знаки и соблюдаются все меры безопасности.





Представитель акимата подчеркнул, что перед вырубкой производится тщательный осмотр аварийного дерева с привлечением научных сотрудников КазНИИ защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева Алматы, Института ботаники и фитоинтродукции и экоактивистов.





Визуально не всегда можно определить, здоровое дерево или аварийное. Поэтому есть специальный прибор - возрастной бурав, который позволяет определить наличие гнили в сердцевине дерева или в корнях. Возраст зеленых насаждений в городах ниже, чем в дикой природе. Потому что в городе деревья впитывают тяжелые металлы и подвергаются различным механическим повреждениям. И при шквальных ветрах и других аномальных погодных условиях больные деревья могут упасть и нанести ущерб зданиям, сооружениям, а также привести к человеческим жертвам", - рассказал заведующий отделом биологической защиты растений КазНИИ защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева Нуржан Мухамадиев.





Между тем в каждом районе сформирована своя "зеленая комиссия" из общественников и неравнодушных горожан. Руководитель "зеленой комиссии" по Алмалинскому району Омар Нурхайдаров сообщил, что организация осуществляет общественный контроль за вырубками со стороны управления и за санитарной обрезкой со стороны районного акимата.





Как вы знаете, сейчас в городе идет вырубка сухостойных и аварийных деревьев, наши экоактивисты совместно с сотрудниками управления экологии обходят улицы и дворы для составления списка аварийных деревьев, по которому в дальнейшем идет валка. Большинство деревьев в нашем списке - это мертвые, сухие деревья, но встречаются исключения (когда внешне зеленое дерево, а внутри сердцевина сгнила)", - рассказал общественник.





На примере одного дерева - вяза он показал, что оно внешне зеленое, но имеет прикорневое дупло и сгнившую сердцевину. При этом оно стоит возле детской площадки.





Дерево представляет реальную опасность, и коллегиально нами принято решение о его вырубке. Хочу подчеркнуть, что вырубка аварийных, но зеленых деревьев в нашем районе всегда производится после обсуждения со специалистами и членами "зеленой комиссии" и с их общего согласия. Это подчеркивает стремление районного акимата и управления экологии к открытости и доступности для общественного контроля", - подчеркнул Омар Нурхайдаров.





Несмотря на заверения чиновников, стоит отметить, что в городе во время обрезки с деревьев часто спиливают здоровые ветки, а иногда и всю крону. При этом на улицах очень много высохших деревьев, которые не спиливают по несколько лет.





Что касается саженцев, их зачастую сажают как попало и оставляют без полива, поэтому большинство из них засыхает, так и не принявшись.



